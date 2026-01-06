Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R., STA

Torek,
6. 1. 2026,
6.54

Osveženo pred

33 minut

Torek, 6. 1. 2026, 6.54

33 minut

Boštjančič: Slovenija lani z nižjim primanjkljajem od načrtovanega

Avtorji:
Na. R., STA

Klemen Boštjančič | Po besedah Boštjančiča je v primerjavi z državami EU primankljaj še vedno na spodnji strani in še vedno zelo daleč od nekaterih drugih držav, tudi nam bližnjih, kot je na primer Avstrija, je dejal v ponedeljkovi oddaji Marcel na TV Slovenija. | Foto STA

Po besedah Boštjančiča je v primerjavi z državami EU primankljaj še vedno na spodnji strani in še vedno zelo daleč od nekaterih drugih držav, tudi nam bližnjih, kot je na primer Avstrija, je dejal v ponedeljkovi oddaji Marcel na TV Slovenija.

Foto: STA

Slovenija je leto 2025 po besedah finančnega ministra Klemna Boštjančiča kljub božičnici in nekaterim dodatnim izdatkom sklenila z nižjim javnofinančnim primanjkljajem od načrtovanega. Znašal je 2,4 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP), načrtovan je bil pri 2,6 odstotka BDP.

"Primanjkljaj je znašal 1,7 milijarde evrov, načrtovan je bil 1,86 milijarde evrov," je dejal Klemen Boštjančič. Kot je dodal, je bil primanjkljaj v primerjavi z enim letom prej, ko smo imeli enega najnižjih v Evropi – znašal je 1,2 odstotka BDP –, višji.

Ključni razlogi za nižjo gospodarsko rast od prvotnih napovedi, ki se bo po napovedih nekaterih glavnih institucij lani gibala okoli enega odstotka, so po mnenju ministra velike spremembe v globalni politiki, predvsem ameriški politiki, pa tudi posledice kriz iz preteklih let.

"Slovenija ni bila nobena izjema, a taiste institucije napovedujejo gospodarsko rast za letos in prihodnje leto spet okoli dveh odstotkov," je dejal.

