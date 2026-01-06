Slovenija je leto 2025 po besedah finančnega ministra Klemna Boštjančiča kljub božičnici in nekaterim dodatnim izdatkom sklenila z nižjim javnofinančnim primanjkljajem od načrtovanega. Znašal je 2,4 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP), načrtovan je bil pri 2,6 odstotka BDP.

"Primanjkljaj je znašal 1,7 milijarde evrov, načrtovan je bil 1,86 milijarde evrov," je dejal Klemen Boštjančič. Kot je dodal, je bil primanjkljaj v primerjavi z enim letom prej, ko smo imeli enega najnižjih v Evropi – znašal je 1,2 odstotka BDP –, višji.

Ključni razlogi za nižjo gospodarsko rast od prvotnih napovedi, ki se bo po napovedih nekaterih glavnih institucij lani gibala okoli enega odstotka, so po mnenju ministra velike spremembe v globalni politiki, predvsem ameriški politiki, pa tudi posledice kriz iz preteklih let.

"Slovenija ni bila nobena izjema, a taiste institucije napovedujejo gospodarsko rast za letos in prihodnje leto spet okoli dveh odstotkov," je dejal.