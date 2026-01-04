Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. Ž.

Nedelja,
4. 1. 2026,
18.31

Osveženo pred

10 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
gospodarstvo ZDA Nemčija

Nedelja, 4. 1. 2026, 18.31

10 minut

Spopad Nemčije in ZDA. To je znano.

Avtor:
A. Ž.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Donald Trump | Nemško gospodarstvo so lani udarile tudi Trumpove carine. | Foto Guliverimage

Nemško gospodarstvo so lani udarile tudi Trumpove carine.

Foto: Guliverimage

Nemčijo so dogodki v zadnjih letih, kot so vojna v Ukrajini (in posledično podražitev energentov), kitajska strategija nadomestitve uvoza in hkratnega izvoza vse bolj tehnološko izpopolnjenih izdelkov ter Trumpova carinska vojna, zelo udarile. Je Nemčija še država, v kateri vlada visoka življenjska raven? Na družbenem omrežju se je pojavila primerjava življenjskih stroškov med ZDA, ki so za zdaj še največje gospodarstvo na svetu, in Nemčijo.

Na videoposnetku, ki kroži po družbenih omrežjih, vidimo primerjavo življenjskih stroškov med Nemčijo in ZDA v letu 2025: mesečna najemnina za stanovanje, otroško varstvo, dan v bolnišnici, letni strošek študija na univerzi, stroški za vozniško dovoljenje, povprečni stroški za nakup živil na posameznika, stroški obiska športnih dogodkov, dolžina porodniškega dopusta, cena goriva ...

Vsaj po izbranih primerjavah v videoposnetku je življenje v Nemčiji cenejše od življenja v ZDA.

Videoposnetek s primerjavo življenjskih stroškov v Nemčiji in ZDA:

Novice Nemški milijarderji, ki jim žepe polnimo tudi Slovenci
Nemški zvezni parlament
Novice Preplah v Nemčiji: nevarnost je velika, razmere so dramatične
Sandra Navidi
Novice Resno svarilo: Za ZDA je že prepozno, Evropa se lahko še reši
Peter Leibinger
Novice Napad na Nemčijo s treh strani? To je za zdaj znano.
Stihl
Novice Nemški "pokol" z motorko: kako hude bodo posledice?
Miriam Meckel
Novice Resno svarilo: Državljanska vojna ni več tabu
Berlin
Novice Vrnitev rdeče trdnjave in propad velikanov
Adam Tooze
Novice So prišli na sled skrivnostnim superbogatašem?
Hans-Werner Sinn
Novice Resno svarilo: samo še francoske jedrske rakete lahko rešijo Evropo pred Putinom
Umetna inteligenca Nemčija
Novice Resno svarilo za Nemčijo: časa za rešitev je vse manj
Stihlova motorna žaga
Novice Znano podjetje napoveduje: Dovolj nam je. Zapuščamo državo.
Vladimir Putin in Donald Trump
Novice Resno svarilo: Grozi nam velika nevarnost. To sta storila Trump in Putin.
Hans-Werner Sinn
Novice Resno svarilo: ZDA nimajo več denarja in so na robu bankrota
Berlin
Novice Orjaški stroj sredi Evrope, ki požira vedno nove in nove ljudi
Nicola Leibinger-Kammüller
Novice Država je v velikih težavah, trdi ta ženska
Evropa
Novice Bo to nasprotje potopilo Evropo?
gospodarstvo ZDA Nemčija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.