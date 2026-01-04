Spopad Nemčije in ZDA. To je znano.

Nemčijo so dogodki v zadnjih letih, kot so vojna v Ukrajini (in posledično podražitev energentov), kitajska strategija nadomestitve uvoza in hkratnega izvoza vse bolj tehnološko izpopolnjenih izdelkov ter Trumpova carinska vojna, zelo udarile. Je Nemčija še država, v kateri vlada visoka življenjska raven? Na družbenem omrežju se je pojavila primerjava življenjskih stroškov med ZDA, ki so za zdaj še največje gospodarstvo na svetu, in Nemčijo.

Na videoposnetku, ki kroži po družbenih omrežjih, vidimo primerjavo življenjskih stroškov med Nemčijo in ZDA v letu 2025: mesečna najemnina za stanovanje, otroško varstvo, dan v bolnišnici, letni strošek študija na univerzi, stroški za vozniško dovoljenje, povprečni stroški za nakup živil na posameznika, stroški obiska športnih dogodkov, dolžina porodniškega dopusta, cena goriva ...

Vsaj po izbranih primerjavah v videoposnetku je življenje v Nemčiji cenejše od življenja v ZDA.

Videoposnetek s primerjavo življenjskih stroškov v Nemčiji in ZDA: