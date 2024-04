Znano podjetje napoveduje: Dovolj nam je. Zapuščamo državo.

Znani nemški izdelovalec motornih žag Stihl napoveduje, da želi še en del svoje proizvodnje preseliti v tujino – omenja se zlasti sosednja Švica. Razlog za selitev so načrti nemških politikov in sindikalistov o skrajšanju delovnega časa na štiri delovne dni v tednu. Podjetje Stihl trdi, da bi štiridnevni delavnik zmanjšal konkurenčnost nemškega gospodarstva.

Pred časom je v Nemčiji prah dvignila odločitev izdelovalca gospodinjskih naprav Miele, da bo zmanjšal proizvodnjo v Nemčiji in jo na drugi strani razširil na Poljskem, piše nemški medij Focus. Zdaj se je s podobnimi načrti oglasilo še eno znano nemško podjetje.

Kralji motornih žag iz Nemčije

Gre za Stihl, ki ima sedež v kraju Waiblingen v nemški zvezni deželi Baden-Württemberg in je vodilno podjetje na svetovnem trgu motornih žag. Podjetje je staro več kot sto let in je lastniško še vedno v rokah družine Stihl, ki je podjetje ustanovila.

Ima okoli 20.500 zaposlenih in letne prihodke v višini približno 5,5 milijarde evrov. Desetino teh prihodkov Stihl ustvari v Nemčiji, preostalih devetdeset odstotkov pa na tujih trgih po vsem svetu.

Gradnja nove tovarne vodil za verige

V bližini Ludwigsburga je podjetje Stihl načrtovalo gradnjo nove sodobne tovarne, v kateri bi izdelovali vodila za verige, ki so osrednji del motornih žag. A je vodstvo podjetja pozneje izračunalo, da bo imel obrat več stroškov, kot so sprva predvideli. Poleg tega se je povišala tudi cena energije.

Stihl ima del proizvodnje že v tujini, zdaj premišljuje še o dodatni selitvi proizvodnje v Švico. Foto: Guliverimage

Zato podjetje premišljuje o tem, da bi proizvodnjo vodil za verige preselili v Švico. V tej državi Stihl že izdeluje verige žag za svetovni trg. Če bo odločitev za to lokacijo sprejeta, bi lahko vso rezalno garnituro za Stihlove motorne žage v prihodnosti izdelovali v Švici, napoveduje podjetje.

Stihl: Švicarski delavec je dražji, a je proizvodnja cenejša

Da je Švica kljub višjim plačam delavcem v primerjavi z Nemčijo stroškovno in proizvodno ugodnejša, trdi tudi predsednik svetovalnega odbora v Stihlu Nikolas Stihl v intervjuju za medij Tagesschau.

Kot je povedala Stihlova predstavnica za stike z javnostjo, so razlogi za selitev proizvodnje iz Nemčije tudi zahteve sindikata kovinarjev (IG Metall) po 32-urnem tedenskem delavniku, kar pelje v štiridnevni delovni teden. Pri tem bi plača ostala na ravni petdnevnega delavnika. To bi zmanjšalo konkurenčnost nemškega gospodarstva, trdi predstavnica Stihla.

Postaja Nemčija vse manj zanimiva za vlagatelje?

Nikolas Stihl je že pred meseci v intervjuju za nemški poslovni časnik Handelsblatt dejal, da Nemčija ni več konkurenčna industrijska lokacija. Sicer ne pričakuje velikega padca proizvodnje, ki bi naenkrat povzročila propad nemškega gospodarstva, a dodaja, da se naložbe, ki so prej prihajale v Nemčijo, zdaj vse bolj usmerjajo v vzhodno Evropo, ZDA ali Azijo.

Več podjetnikov, ki so člani Fundacije za družinska podjetja, se je nedavno obrnilo na politike s pozivom zvezni vladi. Z načrtom v desetih točkah želijo nemško gospodarstvo znova zagnati. Poleg Stihla sta se zavezništvu pridružila tudi Harald Marquardt, predsednik uprave avtomobilskega dobavitelja Marquardt Group, in Roland Mack, šef velikega zabaviščnega parka v Rustu v Baden-Württembergu, še piše Focus.