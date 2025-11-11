Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sa. B., STA

Torek,
11. 11. 2025,
20.27

Osveženo pred

52 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
ustava Palestina Izrael Francija Emanuel Macron

Torek, 11. 11. 2025, 20.27

52 minut

Bližnji vzhod

Macron napovedal ustanovitev odbora za pripravo palestinske ustave

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Emanuel Macron | "Skupaj smo se odločili za ustanovitev skupnega odbora za utrditev palestinske države," je po srečanju z Abasom sporočil francoski predsednik. | Foto Reuters

"Skupaj smo se odločili za ustanovitev skupnega odbora za utrditev palestinske države," je po srečanju z Abasom sporočil francoski predsednik.

Foto: Reuters

Francoski predsednik Emmanuel Macron je ob današnjem obisku palestinskega predsednika Mahmuda Abasa napovedal ustanovitev francosko-palestinskega odbora, ki se bo med drugim ukvarjal s pripravo nove palestinske ustave. Povedal je tudi, da bi izraelska priključitev Zahodnega brega izzvala odziv Evrope.

"Skupaj smo se odločili za ustanovitev skupnega odbora za utrditev palestinske države," je po srečanju z Abasom sporočil Macron. Pojasnil je, da bo odbor med drugim prispeval k pripravi nove palestinske ustave, katere osnutek mu je predstavil palestinski predsednik, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Francija decembra priznala Palestino

Ob tem se je dotaknil tudi vprašanja Zahodnega brega, ki ga Izrael nezakonito zaseda od leta 1967, saj si del izraelske politike v zadnjem času vse aktivneje prizadeva za njegovo priključitev. Konec oktobra so tako poslanci kneseta na predhodnem glasovanju utrli pot odločanju o predlogu priključitve tega palestinskega ozemlja. 

"Načrti za delno ali popolno priključitev, ali pravno ali dejansko, predstavljajo rdečo črto, na katero se bomo odzvali odločno skupaj s svojimi evropskimi partnerji," je dejal Macron, čigar država je septembra letos priznala Palestino. Dodal je, da nasilje izraelskih naseljencev in pospeševanje njihovih nezakonitih naselbinskih projektov ogrožata stabilnost Zahodnega brega in predstavljata kršitev mednarodnega prava.

Izraelski priključitvi Zahodnega brega sicer nasprotujejo tudi ZDA. Predsednik Donald Trump je Izraelu celo zagrozil z umikom podpore, če bi se ta odločil za aneksijo tega ozemlja.

Benjamin Netanjahu
Novice Netanjahu zagrozil nasprotnikom
izraelski talec Lior Rudaeff
Novice Izrael potrdil identiteto talca, ki ga je v petek vrnil Hamas
Benjamin Netanjahu
Novice Turčija izdala nalog za prijetje Netanjahuja
ustava Palestina Izrael Francija Emanuel Macron
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.