Macron napovedal ustanovitev odbora za pripravo palestinske ustave

Francoski predsednik Emmanuel Macron je ob današnjem obisku palestinskega predsednika Mahmuda Abasa napovedal ustanovitev francosko-palestinskega odbora, ki se bo med drugim ukvarjal s pripravo nove palestinske ustave. Povedal je tudi, da bi izraelska priključitev Zahodnega brega izzvala odziv Evrope.

"Skupaj smo se odločili za ustanovitev skupnega odbora za utrditev palestinske države," je po srečanju z Abasom sporočil Macron. Pojasnil je, da bo odbor med drugim prispeval k pripravi nove palestinske ustave, katere osnutek mu je predstavil palestinski predsednik, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Francija decembra priznala Palestino

Ob tem se je dotaknil tudi vprašanja Zahodnega brega, ki ga Izrael nezakonito zaseda od leta 1967, saj si del izraelske politike v zadnjem času vse aktivneje prizadeva za njegovo priključitev. Konec oktobra so tako poslanci kneseta na predhodnem glasovanju utrli pot odločanju o predlogu priključitve tega palestinskega ozemlja.

"Načrti za delno ali popolno priključitev, ali pravno ali dejansko, predstavljajo rdečo črto, na katero se bomo odzvali odločno skupaj s svojimi evropskimi partnerji," je dejal Macron, čigar država je septembra letos priznala Palestino. Dodal je, da nasilje izraelskih naseljencev in pospeševanje njihovih nezakonitih naselbinskih projektov ogrožata stabilnost Zahodnega brega in predstavljata kršitev mednarodnega prava.

Izraelski priključitvi Zahodnega brega sicer nasprotujejo tudi ZDA. Predsednik Donald Trump je Izraelu celo zagrozil z umikom podpore, če bi se ta odločil za aneksijo tega ozemlja.