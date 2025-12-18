Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
D.K., STA

Četrtek,
18. 12. 2025,
18.05

Osveženo pred

17 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04

Natisni članek

Natisni članek
Air France letala razbitine Nica Francija

Četrtek, 18. 12. 2025, 18.05

17 minut

Na dnu morja ob obali Francije po skoraj 60 letih našli razbitine letala

Avtorji:
D.K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04
Letalo Air France

Potapljači so na dnu Sredozemskega morja našli razbitine potniškega letala, ki je pred skoraj 60 leti strmoglavilo nedaleč od Nice ob južni francoski obali, pri čemer je umrlo 95 ljudi, so v teh dneh poročali francoski mediji. Preiskovalci sumijo, da bi lahko strmoglavljenje letala povzročila francoska vojska.

Potapljači so med iskalno akcijo, ki jo je odredilo tožilstvo v Nici, več kot dva tisoč metrov globoko pod morjem našli rep in oba motorja letala. Gre za letalo družbe Air France, ki je 11. septembra 1968 strmoglavilo v Sredozemsko morje blizu Nice, kamor je pred tem poletelo iz Ajaccia na Korziki. Vsi člani posadke in potniki so umrli.

Preiskovalci sedaj premišljujejo, ali bi razbitine izvlekli ali preiskavo izvedli pod vodo, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Je vojska incident prikrila?

Tožilstvo v Nici v zvezi z letalsko nesrečo preiskuje ponarejanje dokumentov in oviranje sodnega postopka - že vrsto let namreč obstaja utemeljen sum, da je letalo morda pomotoma sestrelila francoska vojska in da so kasneje ta incident prikrili.

Sodišče je ob obravnavi primera pred sedmimi leti sporočilo, da "zelo resno" jemlje hipotezo, da je letalo strmoglavilo po ponesrečeni izstrelitvi rakete iz vojaške baze ob južni obali Francije. Vendar kasnejša razkritja zaupnih vojaških dokumentov niso ponudila nobenih novih dokazov ali razlage.

Lani so nato tožilci dejali, da "resni dokazi, vključno z izjavami prič in materialnimi dokazi, kažejo, da so civilne ali vojaške oblasti morda poskušale ovirati preiskavo in prikriti dejanske vzroke ter okoliščine nesreče", je v sredo poročal francoski časnik Liberation.

Znano je, da je pilot pred nesrečo sporočil, da je letalo zagorelo, kar bi lahko potrdilo sum, da je raketa zadela enega od motorjev letala. Ni pa jasno, ali bodo ob preiskavi razbitin, ki so bile več kot 57 let pod vodo, še lahko odkrili kakršnekoli legitimne dokaze, še navaja dpa.

Air France letala razbitine Nica Francija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.