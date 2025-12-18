Potapljači so na dnu Sredozemskega morja našli razbitine potniškega letala, ki je pred skoraj 60 leti strmoglavilo nedaleč od Nice ob južni francoski obali, pri čemer je umrlo 95 ljudi, so v teh dneh poročali francoski mediji. Preiskovalci sumijo, da bi lahko strmoglavljenje letala povzročila francoska vojska.

Potapljači so med iskalno akcijo, ki jo je odredilo tožilstvo v Nici, več kot dva tisoč metrov globoko pod morjem našli rep in oba motorja letala. Gre za letalo družbe Air France, ki je 11. septembra 1968 strmoglavilo v Sredozemsko morje blizu Nice, kamor je pred tem poletelo iz Ajaccia na Korziki. Vsi člani posadke in potniki so umrli.

Preiskovalci sedaj premišljujejo, ali bi razbitine izvlekli ali preiskavo izvedli pod vodo, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Je vojska incident prikrila?

Tožilstvo v Nici v zvezi z letalsko nesrečo preiskuje ponarejanje dokumentov in oviranje sodnega postopka - že vrsto let namreč obstaja utemeljen sum, da je letalo morda pomotoma sestrelila francoska vojska in da so kasneje ta incident prikrili.

Sodišče je ob obravnavi primera pred sedmimi leti sporočilo, da "zelo resno" jemlje hipotezo, da je letalo strmoglavilo po ponesrečeni izstrelitvi rakete iz vojaške baze ob južni obali Francije. Vendar kasnejša razkritja zaupnih vojaških dokumentov niso ponudila nobenih novih dokazov ali razlage.

Lani so nato tožilci dejali, da "resni dokazi, vključno z izjavami prič in materialnimi dokazi, kažejo, da so civilne ali vojaške oblasti morda poskušale ovirati preiskavo in prikriti dejanske vzroke ter okoliščine nesreče", je v sredo poročal francoski časnik Liberation.

Znano je, da je pilot pred nesrečo sporočil, da je letalo zagorelo, kar bi lahko potrdilo sum, da je raketa zadela enega od motorjev letala. Ni pa jasno, ali bodo ob preiskavi razbitin, ki so bile več kot 57 let pod vodo, še lahko odkrili kakršnekoli legitimne dokaze, še navaja dpa.