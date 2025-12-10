Tatovi, ki so oktobra iz Louvra odnesli dragocene kronske dragulje, so iz muzeja pobegnili le pol minute pred prihodom policije in varnostne službe na kraj dogodka, je razkrila preiskava, ki jo je naročilo ministrstvo za kulturo. Razkrila je tudi, da je v bližini točke, kjer so tatovi vdrli v muzej, delovala le ena od dveh varnostnih kamer.

Varnostniki zaradi premajhnega števila zaslonov niso mogli spremljati vseh kamer v živo, poleg tega pa je bila policija zaradi slabe koordinacije po sprožitvi alarma najprej poslana na napačno lokacijo. To je navedeno v poročilu, ki je bilo po pisanju francoske tiskovne agencije AFP danes predstavljeno komisiji za kulturo francoskega senata.

Roparji pobegnili iz muzeja le pol minute pred prihodom policije

Po besedah predsednika komisije Laurenta Lafona to kaže na "splošni neuspeh muzeja in varnostnega nadzora pri reševanju varnostnih vprašanj". Eno najbolj presenetljivih odkritij pa je po pisanju AFP, da so roparji muzej zapustili le 30 sekund pred prihodom policije in zasebne varnostne službe na kraj dogodka.

Po besedah vodje preiskave Noela Corbina bi ukrepi, kot so sodoben sistem varnostnih kamer, odpornejša zasteklitev vrat, skozi katera so s pomočjo kotnih brusilnikov vstopili tatovi, ali boljša notranja koordinacija, lahko preprečili krajo.

Varnostna tveganja izpostavljena že v več poročilih

Varnostna tveganja so bila sicer po pisanju AFP izpostavljena že v več poročilih, ki jih je naročilo vodstvo Louvra, tudi v reviziji, ki jo je leta 2019 izvedel francoski izdelovalec luksuznega nakita, podjetje Van Cleef & Arpels. Med drugim je bilo navedeno, da je balkon, ki so ga izkoristili tatovi, šibka točka in da ga je mogoče doseči s transportno lestvijo, kar se je oktobra tudi zgodilo.

Aktualna direktorica deležna pozivov k odstopu

Corbin je potrdil, da aktualna direktorica Louvra Laurence des Cars ni vedela za revizijo, ki jo je naročil njen predhodnik Jean-Luc Martinez. "Priporočila niso bila upoštevana, sicer bi se bilo mogoče izogniti kraji," je povedal Corbin in opozoril na pomanjkljivo usklajevanje med obema direktorjema.

Kot še piše AFP, se bo z danes predstavljenimi ugotovitvami verjetno še povečal pritisk na Laurence des Cars, ki je bila že deležna pozivov k odstopu.

Dragocenega nakita iz 19. stoletja še vedno niso našli

Četverica je 19. oktobra sredi belega dne s pomočjo transportne lestve vdrla v muzej in v samo sedmih minutah ukradla osem kosov nakita, nato so pobegnili s skuterji. Dragocenega nakita iz 19. stoletja, katerega vrednost je ocenjena na 88 milijonov evrov, še vedno niso našli.