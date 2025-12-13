V Franciji so danes zagnali najdaljšo mestno kabinsko žičnico v Evropi, ki bo povezovala štiri mesta v okolici Pariza. Lokalne oblasti pričakujejo, da bo žičnica, dolga 4,5 kilometre, vsak dan prepeljala okoli 11 tisoč potnikov, poročajo francoski mediji.

☁️ Bienvenue à bord !

Les #cabines du Câble C1 offrent 10 places avec des assises relevables, et des écrans d’information voyageur dynamiques.

On survole la ville pendant 4,5 km, et le #trajet ne prend même pas 20 minutes !

🚀 C’est rapide, 100% #accessible et la vue est… pic.twitter.com/lKaqOF7AFk — IDF Mobilités (@IDFmobilites) December 13, 2025

Potniki bodo lahko pot med krajema Creteil in Villeneuve-Saint-Georges premagali v manj kot 20 minutah, medtem ko bi za isto pot z avtobusom potrebovali 40 minut, poroča francoski portal BFM.

La révolution des transports continue : le plus grand téléphérique urbain d’Europe a ouvert ses portes ! 🚠



11 000 voyageurs sont attendus dans les 105 cabines 100% accessibles et sécurisées. Un vrai gain de temps de plus de 20 minutes pour les habitants du Val-de-Marne. pic.twitter.com/2PlYUqEcGS — Valérie Pécresse (@vpecresse) December 13, 2025

Žičnica ima 105 kabin s po desetimi sedeži. Dostopna je tudi za osebe z omejeno mobilnostjo.

Žičnica, ki so jo poimenovali Cable C1, je prva mestna žičnica v regiji Ile-de-France in četrta v državi, še poroča STA.