V Franciji zagnali najdaljšo mestno žičnico v Evropi

Žičnica bo obratovala vse dni v tednu. Projekt je stal 132 milijonov evrov.

Žičnica bo obratovala vse dni v tednu. Projekt je stal 132 milijonov evrov.

Foto: X/@jp_luce

V Franciji so danes zagnali najdaljšo mestno kabinsko žičnico v Evropi, ki bo povezovala štiri mesta v okolici Pariza. Lokalne oblasti pričakujejo, da bo žičnica, dolga 4,5 kilometre, vsak dan prepeljala okoli 11 tisoč potnikov, poročajo francoski mediji.

Potniki bodo lahko pot med krajema Creteil in Villeneuve-Saint-Georges premagali v manj kot 20 minutah, medtem ko bi za isto pot z avtobusom potrebovali 40 minut, poroča francoski portal BFM.

Žičnica ima 105 kabin s po desetimi sedeži. Dostopna je tudi za osebe z omejeno mobilnostjo.

Žičnica, ki so jo poimenovali Cable C1, je prva mestna žičnica v regiji Ile-de-France in četrta v državi, še poroča STA. 

V Franciji zagnali najdaljšo mestno žičnico v Evropi
