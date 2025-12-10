Slovenske železnice (SŽ) bodo v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana v času spremenjenega režima za potnike zaradi nove faze del na ljubljanski železniški postaji usmerjale in obveščale tudi s pomočjo informatorjev in talnih označb na območju postaje. Najbolj zasedeni vlaki bodo ob prometnih konicah v vsakem primeru prihajali na glavni peron.

Zaradi nove faze prenove železniške postaje Ljubljana, v kateri se dela selijo na južni del postajnega območja, bo od nedelje za potnike veljal spremenjen režim. Poleg trenutnega začasnega perona ob Dunajski cesti (tir 94 v smeri Primorske) bodo vzpostavili še začasno postajališče (tir 95, 96, 97, 98 v smeri Dolenjske in Zasavja) ob križišču Masarykove ceste in Njegoševe ceste.

Kot je v današnji izjavi za medije v Ljubljani povedal generalni direktor SŽ Dušan Mes, bo na zadnjem ustavljalo 142 vlakov, na začasnem postajališču ob Dunajski cesti osem, na glavnem peronu, kamor bodo prihajali vlaki iz smeri Gorenjske in Kamnika, pa 144. Najbolj zasedeni vlaki, tisti iz smeri Zasavja, bodo ob delavnikih med 6. uro in 8.30 ter med 13.50 in 16.30 kljub siceršnji umestitvi na vzhodno začasno postajališče prihajali na glavni peron.

Potnike bodo pomagali usmerjati tudi informatorji, sicer pa so v pomoč zagotovili talne označbe. Modra bo usmerjala na glavni peron, rumena na vzhodni, zelena pa proti zahodnemu delu.

Poskrbeli so tudi za invalide. Vstopne točke zanje so zagotovili pri Vilharjevi cesti, na glavni železniški postaji in na avtobusni postaji Friškovec.

Spremembe bodo veljale pol leta, potem bo bolje

Dušan Mes, Alenka Bratušek in Zoran Janković so poudarili, da gradnja med obratovanjem postaje zahteva velike kompromise. Foto: STA Začasni režim bo veljal približno pol leta. "Če želimo ohraniti ves potniški promet in večino tovornega, druge izbire nimamo," je poudaril Mes.

Na začasnih peronih po pojasnilih SŽ zaradi infrastrukturnih omejitev ni avtomatov za nakup vozovnic. Potnikom svetujejo, naj jih kupijo na potniški blagajni, v aplikaciji Grem z vlakom ali v spletni trgovini SŽ. Za nakup vozovnice na vlaku je treba doplačati pet evrov.

Tudi ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je poudarila, da hkratna gradnja in uporaba infrastrukture zahteva prilagoditve in nekaj več potrpežljivosti. "V novi fazi del bo nevšečnosti za potnike še nekoliko več, zato jih prosim za razumevanje," je dejala.

"Za nas vse bi bilo najlažje, če bi postajo zaprli in delali brez prometa. Bilo bi hitreje, verjetno tudi varneje. Ampak ker vemo, da potniki to železniško postajo še kako potrebujejo, vsi skupaj delamo vse, da jim zagotovimo najlažjo in najboljšo možnost v težkih razmerah," je dodala.

Janković: Naslednje leto bo s prometnega vidika grozno

K razumevanju in potrpežljivosti je pozval tudi ljubljanski župan Zoran Janković. "Naslednje leto bo s prometnega vidika grozno, saj se obetajo številna dela (...). Ko bodo dela enkrat zaključena, pa bomo lahko uživali v čudovito urejenem območju," je dejal.

Potem ko so prejšnji teden s prihodom prvega vlaka na osrednji glavni železniški postaji v Ljubljani zaznamovali konec prve faze nadgradnje, se dela namreč selijo na južni del postaje. Hkrati še naprej poteka gradnja novega podhoda in pa tudi nadhoda. Zadnji bo v dveh etažah, povezoval bo železniško in avtobusno postajo, v prihodnje pa bo prav tako omogočal prehod z ene na drugo stran območja postaje. Vseboval bo tudi vse osrednje storitve in vsebine za potnike.

Pogodbena vrednost nadgradnje ljubljanske železniške postaje je okoli 244 milijonov evrov z davkom, država pa je za projekt pridobila 175 milijonov evrov evropskih sredstev.