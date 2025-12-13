Ilirija tudi z Bobanom Marjanovićem nemočna proti Budućnosti

V 10. krogu košarkarske lige ABA je Ilirija, za katero je debitiral srbski center Boban Marjanović, s 66:86 izgubila domač spopad z Budućnostjo z Andreja Žaklja. Cedevita Olimpija bo zvečer prav tako v Hali Tivoli pričakala Bosno (19.00). Tretji slovenski predstavnik, Krka, bo na delu šele prihodnji petek, ko bo na delu pri Cluju iz Napoce.

Perspektiva Ilirija je morala drugič v tej sezoni priznati premoč Budućnosti. Za razliko od gostovanja pred dobrim mesecem v Podgorici (84:78) so bili tokrat Ljubljančani brez možnosti za presenečenje. Izgubili so s 66:86. Ilirija je bila proti zbrani in motivirani Budućnosti, ki jo vodi slovenski trener Andrej Žakelj ves čas v zaostanku. V osmi minuti so imeli gostje že 14 točk prednosti, v 24. je bila razlika 20 točk (51:31), Budućnosti pa je pripadla tudi zadnja četrtina z 21:19.

Nekdanji kolega Luke Dončića v moštvu Dallas Mavericks v ligi NBA, 37-letni in kar 224 centimetrov visoki srbski center Boban Marjanović, je v dresu Ilirije debitiral s šestimi točkami (met 3/6), dvema obrambnima skokoma, asistenco in tremi izgubljenimi žogami, na parketu pa je prebil dobrih 13 minut.

Prvi strelec ljubljanske ekipe je bil Edo Murić z 19 točkami in šestimi skoki, Wendell Green Jr. jih je zbral 14, osem pa Robert Jurković (šest skokov). Tudi v črnogorski ekipi sta le dva košarkarja dosegla dvomestno število točk, 12 jih je zmagi prispeval Oleksander Kovliar, eno manj pa nekdanji zmaj Yogi Ferrell, zato pa je bilo strelsko breme lepo porazdeljeno v ekipi, še trije košarkarji so dosegli po devet točk, dva po osem …

Budućnost je s sedmo zmago v sezoni na lestvici skupine B vsaj začasno skočila na prvo mesto pred Cedevito Olimpijo, ko jo danes čaka spopad z Bosno.

Kar se tiče slovenskih legionarjev, bo Mega Urbana Krofliča že danes gostila Zadar, Split Zorana Dragića pa čaka srečanje z Igokeo. Studentski centar Matica Rebca se bo v soboto pomeril z Borcem.

Liga ABA, 10. krog:

Petek, 12. december:

Sobota, 13. december:

Nedelja, 14. december:

Petek, 19. december:

Lestvica: