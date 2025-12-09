Članska ekipa KK Krka je bogatejša za novo okrepitev. Novomeški dres bo v nadaljevanju sezone nosil 23-letni latvijski košarkar Krišs Helmanis, visok 211 centimetrov, ki igra na položajih krilnega centra in centra, so sporočili iz kluba. Ob tem se je od Novega mesta poslovil Lovro Buljević.

Triindvajsetletni Helmanis je košarkarsko pot začel v Rigi, nato pa leta 2018 prestopil v Španijo, kjer je bil del mladinskega pogona Joventuta Badalona. Med letoma 2018 in 2022 je redno nastopal za partnerski klub CB Prat v ligah LEB Plata in LEB Oro, leta 2021 pa debitiral tudi v elitni španski ligi ACB.

Po španski epizodi je svojo pot nadaljeval v Nemčiji pri Tigers Tübingenu, kjer je igral v ligi ProA in pozneje tudi v nemški bundesligi. V sezoni 2024/25 se je vrnil v domovino in se pridružil klubu Rīgas Zeļļi v latvijsko-estonski ligi, potem pa podpisal še za mehiški Diablos Rojos del México, s katerim je nedavno postal državni podprvak. V mehiški ligi je v 45 nastopih v povprečju dosegal sedem točk in štiri skoke v 20 minutah na tekmo. Helmanis je bil stalni član mladinskih selekcij Latvije, leta 2023 pa je prvič nastopil tudi za člansko reprezentanco. Košarkarski talent izhaja tudi iz družine, saj je njegov oče nekdanji latvijski reprezentant in danes trener Uvis Helmanis, so še dodali pri Krki.

"Pred nadaljevanjem sezone smo iskali okrepitev pod košem, zato smo podpisali pogodbo s Krišsom Helmanisom. Verjamemo, da se bo uspešno vključil v ekipo in nam pomagal do zastavljenih ciljev," je ob podpisu pogodbe povedal Jure Balažić, direktor KK Krka.

"Veselim se, ker sem postal član KK Krka, kluba z bogato tradicijo in zgodovino. Prihajam, da bi pomagal izpolniti klubske ambicije v domači ligi in ligi ABA. Dal bom vse od sebe, da pomagam ekipi do zmag," je ob prihodu v Novo mesto povedal Krišs Helmanis.

Buljević odšel

Ob tem pa so pri Krki končali sodelovanje z Lovrom Buljevićem. 27-letni hrvaški košarkar je prišel v Novo mesto letos poleti, za Krko je odigral 19 tekem, sodelovanje pa je bilo zdaj sporazumno prekinjeno. "Čeprav sodelovanje ni doseglo vseh pričakovanj, ki smo jih imeli ob njegovem prihodu, mu priznavamo trud in predanost, ki ju je pokazal v času pri našem klubu. Želeli smo si, da bi sodelovanje nadaljevali, vendar je igralec večkrat izrazil željo po odhodu. V našem okolju želimo imeti igralce, ki so popolnoma predani boju za barve kluba," so še dodali pri Krki.

