Visoka zmaga Šentjurja, Hopsi boljši od Rogaške

V 12. krogu košarkarske lige OTP banka so košarkarji Šentjurja premagali Terme Olimia s 95:70. Na preostalih dveh sobotnih tekmah smo videli stotico. Triglav je Šenčur premagal s 104:87, Laščani pa so presenetili Domžalčane (110:96). V ponedeljek so Hopsi z 88:81 ugnali Rogaško, medtem ko bil obračun Krke in Ilirije že odigran, zmage s 85:65 pa so se 10. decembra veselili Novomeščani.

Šentjur je v velikem slogu zaključil leto 2025. Po menjavi trenerja v drugi polovici novembra, Andreja Podvršnika je nasledil njegov pomočnik Gašper Škoberne, je v štirih tekmah dosegel tri zmage. Tretjo zaporedno je vpisal v Podčetrtku, kjer je bil boljši od Term Olimia s 95:70. Medtem ko se je Šentjur otresel spodnjega dela razpredelnice, Podčetrtčani ostajajo v krizi. V dvanajstih nastopih v prvenstvu so zbrali le dve zmagi.

Šentjur je prvo tekmo proti Termam Olimia sredi oktobra dobil za tri točke, tokrat pa je bilo vprašanje zmagovalca rešeno že pred koncem tekme. V 27. minuti so domači prišli na tri točke zaostanka (61:58), na začetku zadnje četrtine pa je bilo že 75:60. V zadnjih 13 minutah je Šentjur, ki je 17 trojk zadel ob 54-odstotnem metu, tekmeca nadigral s 34:12. Prvi strelec tekme je bil Jure Pelko z 22 točkami in metom za tri točke 7:10. Od tega je v prvem polčasu dosegel 19 točk (trojke 6:8). Jure Špan je dodal 19 točk (trojke 3:7, osem podaj), Ožbej Glavan pa 18 (trojke 3:6). Za domače je največ točk zbral Brandon Newman (17).

Kranjčani so s šesto zmago uspešno končali leto 2025 in postavili piko na i prednovoletnemu dnevu košarke oziroma Gortnarjevemu memorialu v dvorani Planina. Domači klub se je ob tej priložnosti z dvigom dresa pod strop dvorane poklonil Marku Miliću, ki je košarkarsko pot začel pri Triglavu. Po izenačenih prvih treh četrtinah je zasedba Danijela Radosavljevića v zadnjih desetih minutah povsem nadigrala tekmeca. Z delnim izidom 13:0 je povedla s 84:71 in zadnjo četrtino zaključila s 33:16. Triglav je tako na lokalnem dvoboju Šenčur premagal s 104:87.

Laščani še drugič boljši od Heliosa

Blaž Mahkovic Foto: Filip Barbalić Laško je še drugič v tej sezoni premagalo Kansai Helios. V Domžalah so Laščani slavili z 18 točkami razlike, tokrat pa bili boljši s 110:96. Gostom, ki so bili ves drugi polčas v zaostanku, ni pomagalo niti 39 točk Blaža Mahkovica, ki je postavil nov rekord sezone v ligi OTP banka po številu doseženih točk. Kapetan Domžalčanov je iz igre metal 11:17, trojke 4:8.

Laško je bilo bolj navdahnjeno v izrazito napadalni predstavi obeh moštev. Imelo je kopico razpoloženih posameznikov. Emir Krajinić je zbral 31 točk in 12 skokov, Alen Zulić se je izkazal z 12 točkami in 10 podajami, Nigel Deandre Allyn Scantlebury je dosegel 20 točk, Anže Bobnar pa je trojke metal 4:7 (14 točk).

Hopsi boljši od Rogaške

Na Polzeli sta se srečali ekipi z dna lestvice. Zadnjeuvrščeni Hopsi so upali na tretjo zmago, osmouvrščeni Slatinčani pa na četrto. Želja se je uresničila Polzeljanom, ki so večji del tekme igrali bolje in se veselili svoje prve zmage v ligi po 6. krogu in slavju proti Podčetrtku. S tem so skočili na predzadnje mesto in se točkovno izenačili s tekmeci.

Zadnjo četrtino so gostitelji začeli z 12 točkami prednosti, Rogaška se je približala na sedem točk, toda v ključnih trenutkih je Daniel Vujasinović dobri dve minuti in pol pred koncem zadel novo trojko za znova dvomestno prednost, kar je zadostovalo za težko pričakovano zmago.

Pri tej je največji delež prispeval Dino Murić z 19 točkami in 10 skoki, Miha Vašl je dodal 17 točk, Vujasinović pa 16 točk in devet podaj. Pri gostih je Yaw Obeng-Mensah vpisal 14 točk, Val Luka Jugovac pa je 13 točkam dodal še osem skokov in šest asistenc.

Liga OTP banka, 12. krog Sobota, 20. december:

Podčetrtek : Šentjur 70:95

Triglav Kranj : Šenčur 104:87

Zlatorog Laško : Kansai Helios Domžale 110:96 Ponedeljek, 22. december:

Hopsi Polzela : Rogaška 88:81

Lestvica: