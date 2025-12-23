S tem koktajlom si boste popestrili praznike, čeprav je brez alkohola

Praznični dnevi so čas, ko si radi privoščimo nekaj posebnega, a hkrati nežnega in lahkotnega, zato je brezalkoholni koktajl odlična izbira za vse, ki želijo estetsko in okusno pijačo brez glavobola naslednje jutro. Prefinjen mocktail s hruškami in cimetom združuje naravno sladkobo sadja in toplino začimb v elegantno kombinacijo, ki se lepo poda prazničnemu vzdušju, obenem pa je dovolj sveža in preprosta, da jo lahko postrežete ob kateremkoli zimskem trenutku. Recept vam razkrivamo v nadaljevanju tega članka.