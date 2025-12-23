Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Taja Kaja Cekuta

23. 12. 2025
4.00

S tem koktajlom si boste popestrili praznike, čeprav je brez alkohola

Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Praznični dnevi so čas, ko si radi privoščimo nekaj posebnega, a hkrati nežnega in lahkotnega, zato je brezalkoholni koktajl odlična izbira za vse, ki želijo estetsko in okusno pijačo brez glavobola naslednje jutro. Prefinjen mocktail s hruškami in cimetom združuje naravno sladkobo sadja in toplino začimb v elegantno kombinacijo, ki se lepo poda prazničnemu vzdušju, obenem pa je dovolj sveža in preprosta, da jo lahko postrežete ob kateremkoli zimskem trenutku. Recept vam razkrivamo v nadaljevanju tega članka.

Sestavine:

  • 1 zrela hruška
  • 150 mililitrov hruškovega soka
  • 1 žlička limoninega soka
  • 1 ščepec cimeta
  • 1 cimetova palčka
  • 100 mililitrov gazirane vode
  • 1 žlička medu ali agavinega sirupa
  • led
  • tanka rezina hruške

Foto: Shutterstock

Postopek:

Hruško operite, narežite na manjše koščke ter jo skupaj z limoninim sokom, ščepcem cimeta in žličko medu pretlačite v gladek pire.

Pire precedite skozi gosto cedilo, da dobite gladko osnovo za koktajl.

V višji kozarec dajte led, nato vlijte hruškov sok in precejen hruškov pire.

Premešajte in dolijte gazirano vodo, da pijača postane lahkotna in osvežilna.

Za piko na i dodajte cimetovo palčko in tanko rezino hruške za okras.

Foto: Shutterstock

cimet hruške brezalkoholni koktejl recept prazniki prazniki
