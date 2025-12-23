Torek, 23. 12. 2025, 4.00
8 ur, 48 minut
S tem koktajlom si boste popestrili praznike, čeprav je brez alkohola
Praznični dnevi so čas, ko si radi privoščimo nekaj posebnega, a hkrati nežnega in lahkotnega, zato je brezalkoholni koktajl odlična izbira za vse, ki želijo estetsko in okusno pijačo brez glavobola naslednje jutro. Prefinjen mocktail s hruškami in cimetom združuje naravno sladkobo sadja in toplino začimb v elegantno kombinacijo, ki se lepo poda prazničnemu vzdušju, obenem pa je dovolj sveža in preprosta, da jo lahko postrežete ob kateremkoli zimskem trenutku. Recept vam razkrivamo v nadaljevanju tega članka.
Sestavine:
- 1 zrela hruška
- 150 mililitrov hruškovega soka
- 1 žlička limoninega soka
- 1 ščepec cimeta
- 1 cimetova palčka
- 100 mililitrov gazirane vode
- 1 žlička medu ali agavinega sirupa
- led
- tanka rezina hruške
Postopek:
Hruško operite, narežite na manjše koščke ter jo skupaj z limoninim sokom, ščepcem cimeta in žličko medu pretlačite v gladek pire.
Pire precedite skozi gosto cedilo, da dobite gladko osnovo za koktajl.
V višji kozarec dajte led, nato vlijte hruškov sok in precejen hruškov pire.
Premešajte in dolijte gazirano vodo, da pijača postane lahkotna in osvežilna.
Za piko na i dodajte cimetovo palčko in tanko rezino hruške za okras.
Preberite še: