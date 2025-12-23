Obeta se hud boj pokalnih zmagovalk in državnih prvakinj. Ena ekipa bo ostala brez možnosti za lovoriko.

Danes bodo znane še tri polfinalistke odbojkarskega pokala Slovenije. Največ pozornosti bo požela tekma v Kamniku, kjer se bodo branilke lovorike Calcit Volley pomerile z aktualnimi državnimi prvakinjami OTP banka Branik. Odbojkarice AFM Volley iz Radovljice gostijo Ankarančanke, Formis pa bo izzval favorizirani GEN-I Volley. Kot prve so si napredovanje zagotovile odbojkarice Luke Koper, ki so pretekli teden s 3:1 premagale Krim I.