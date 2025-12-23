Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Torek,
23. 12. 2025,
7.26

Luka Koper OTP Banka Branik Calcit Volley odbojka pokal Slovenije

Torek, 23. 12. 2025, 7.26

7 minut

Odbojkarski pokal Slovenije, četrtfinale (ž)

Obeta se hud boj pokalnih zmagovalk in državnih prvakinj. Ena ekipa bo ostala brez možnosti za lovoriko.

Calcit Volley : OTP banka Branik | Branilke lovorike Kamničanke se bodo za napredovanje pomerile s slovenskimi prvakinjami iz Maribora. | Foto Jan Uršič

Branilke lovorike Kamničanke se bodo za napredovanje pomerile s slovenskimi prvakinjami iz Maribora.

Foto: Jan Uršič

Danes bodo znane še tri polfinalistke odbojkarskega pokala Slovenije. Največ pozornosti bo požela tekma v Kamniku, kjer se bodo branilke lovorike Calcit Volley pomerile z aktualnimi državnimi prvakinjami OTP banka Branik. Odbojkarice AFM Volley iz Radovljice gostijo Ankarančanke, Formis pa bo izzval favorizirani GEN-I Volley. Kot prve so si napredovanje zagotovile odbojkarice Luke Koper, ki so pretekli teden s 3:1 premagale Krim I.

Pokal Slovenije, ženske, četrtfinale:

Sreda, 17. december
Krim I : *Luka Koper 1:3 (21, –21, –21, –22)

Torek, 23. december
17.00 Calcit Volley – OTP banka Branik
19.00 AFM Volley – Ankaran
20.30 Formis – GEN-I Volley

*ekipa je napredovala v polfinale

Luka Koper OTP Banka Branik Calcit Volley odbojka pokal Slovenije
