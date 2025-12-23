Torek, 23. 12. 2025, 7.26
Odbojkarski pokal Slovenije, četrtfinale (ž)
Obeta se hud boj pokalnih zmagovalk in državnih prvakinj. Ena ekipa bo ostala brez možnosti za lovoriko.
Danes bodo znane še tri polfinalistke odbojkarskega pokala Slovenije. Največ pozornosti bo požela tekma v Kamniku, kjer se bodo branilke lovorike Calcit Volley pomerile z aktualnimi državnimi prvakinjami OTP banka Branik. Odbojkarice AFM Volley iz Radovljice gostijo Ankarančanke, Formis pa bo izzval favorizirani GEN-I Volley. Kot prve so si napredovanje zagotovile odbojkarice Luke Koper, ki so pretekli teden s 3:1 premagale Krim I.
Pokal Slovenije, ženske, četrtfinale:
Sreda, 17. december
Krim I : *Luka Koper 1:3 (21, –21, –21, –22)
Torek, 23. december
17.00 Calcit Volley – OTP banka Branik
19.00 AFM Volley – Ankaran
20.30 Formis – GEN-I Volley
*ekipa je napredovala v polfinale