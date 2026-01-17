ACH edini zmagal doma, Calcitu še drugi zaporedni derbi

Trinajsti krog odbojkarskega prvenstva se je začel v Kranju, kjer je Alpacem Kanal zmagal s 3:0. Slovenski prvak ACH Volley je na domačem terenu s 3:1 premagal Panvito Pomgrad, s katero se bo konec meseca pomeril v finalu pokala Slovenije. Zanimivo je bilo tudi v Mariboru, kjer bo zmagala druga ekipa prvenstva, Calcit Volley (3:1). Fužinar je doma izgubil z odbojkarji Krke (0:3).

V moškem odbojkarskem državnem prvenstvu je bolj ali manj jasno, da bo ACH Volley v končnico vstopil z najboljšega položaja, za drugo mesto pa se obeta troboj med Calcitom, Alpacem Kanalom in i-Vent Mariborom. Za zdaj najbolje kaže Calcitu, ki je v 13. krogu dobil še drugi zaporedni derbi, po Alpacemu v Kanalu je zmagal tudi v Mariboru.

Mariborčani so sicer tekmo odlično začeli. Prvi niz so brez kakršnih koli težav dobili, njihov potop pa se je začel v drugem nizu. Servisi Črtomirja Bošnjaka in Uroša Pavlovića so bili za njihove sprejemalce prevelik zalogaj, gosti so zgodaj prišli do visoke prednosti (10:3), a niso popuščali, niz se je končal z izidom 12:25.

Foto: Simon Vesel, MOK Krka Tudi na začetku tretjega niza se je nadaljevala premoč Gorenjcev. Ti so po dobrih servisih Luke Lazarja povedli s 4:0, domači so jih na 16. točki ujeli, celo vodili z 20:19, v končnici pa se je na servisni črti izkazala okrepitev Kamničanov, Turek Ogulcan Yatgin, ki je tehtnico spet prevesil na kamniško stran, niz pa je z blokom končal Vid Suhadolnik.

V četrtem nizu so se domači držali do izida 13:13, nato pa so pobudo prevzeli in brez večjih težav prišli do zmage. Bošnjak je k njej prispeval 25, Jurij Oman 20, od tega štiri z bloki, še en več blok je v statistiko vpisal Pavlović. Pri Mariborčanih je bil spet najučinkovitejši Carlos Santana, tudi on je dosegel 25 točk.

ACH Volley in Panvita Pomgrad bosta 31. januarja igrala v finalu pokala, še prej pa sta se pomerila v prvenstvu. Prekmurcem v Tivoliju nihče ni pripisoval veliko možnosti, a so na začetku izkoristili nekoliko slabši vstop prvakov v tekmo in dobili prvi niz.

Tudi na začetku drugega so nekaj časa grozili, tako da je bil domači trener primoran v igro poslati Tončka Šterna. Po njegovem prihodu na igrišče, zamenjal je Alena Šketa, se je igra, ki jo je organiziral Gregor Ropret, izboljšala, pomagalo je tudi nekaj nasvetov kapetana Tineta Urnauta.

ACH, ki je igral le brez Alena Pajenka, presenečenja ni dovolil, s 15 točkami je bil v njihovi vrsti najučinkovitejši Luka Marovt, Jošt Kržič je prispeval kar osem blokov. V soboški vrsti se je z 21 točkami izkazal Sani Adžović.

1. DOL, moški, 13. krog Sobota, 17. januar

Lestvica:

