Oven

Tisti, ki ste v partnerskem odnosu, se preveč držite nazaj. Če vam določene stvari niso po godu, morate to povedati, ne pa le skrbeti za to, da ugajate partnerju. Samski pa boste kar malce osamljeni. Naj vas ne bo strah poklicati koga od bližnjih, z veseljem vam bo nekdo priskočil na pomoč in vam delal družbo.

Bik

Danes bo potovanje glavna tema dneva, razmišljali boste o dopustu ali daljših počitnicah. To bo pravi čas, da se posvetite gibanju. Stvari bodo napredovale kot načrtovano. Vsekakor pa si morate vzeti čas za ogled narave, kar vam bo razkrilo prijetno presenečenje. Dan bo vsekakor odličen.

Dvojčka

Danes boste trmasti, nato pa vas bo nekdo usmeril v napačno smer in rezultat ga bo resnično zadovoljil. Zaradi tega boste postali še jezni. Namesto, da bi spremenili obnašanje, boste sledili napotkom, dokler vam to ne bo več godilo. Ko bo prišlo do tega, pa bo vsekakor čas za spremembe.

Rak

Ne želite biti nikjer drugje kot doma, najverjetneje zaradi službene situacije, saj že nekaj časa ni rožnata. Ves čas razmišljate le o tem, da bi zagrnili zavese in se usedli na sedežno garnituro. Premagajte črne misli. Na ta način se zagotovo ne boste mogli znebiti negativnih čustev. Samski boste danes zelo zasanjani.

Lev

Potrpljenje ni bilo nikoli vaša vrlina, še posebej ne, kadar hrepenite po neki stvari. Torej, če je zunaj nekaj, kar si želite že dolgo časa, ne boste imeli dovolj potrpljenja, da bi lahko počakali, dokler ne bo cena nižja. Za vas bo polna cena čisto v redu – dokler boste lahko to stvar še danes prinesli domov in se z njo igrali.

Devica

Razmišljali boste o novem delovnem podvigu, ki bi vam omogočil boljšo prihodnost. Jasnosti v željah in pričakovanjih ne bo. Pripravite se na temeljit razmislek. Prosite za nasvet, saj vam bo pogled druge osebe pomagal spremeniti mnenje, ki ste ga sami oblikovali že pred časom.

Tehtnica

Danes boste uravnotežili zapletene stvari, recimo čustva in občutek za dolžnost. Poskrbite, da v prihodnje stres ne bo preveč vplival na vas. Težava je v tem, da vaša čustva prihajajo hitreje, kakor jih lahko dojemate. Medtem pa zaostajate glede vašega občutka za dolžnost in odgovornost.

Škorpijon

Obstaja praktična realnost, ki krči vaš stil. Najverjetneje se že zavedate te omejitve. Najbrž niste preveč realistični glede določenih področij vašega življenja. Stvari bodo danes postale jasne, poskrbite za napredek. Premagajte to blokado. Postali boste veliko močnejša oseba, ko se boste prebili čez to točko.

Strelec

Že dolgo niste srečni, ker niste vodja v trenutni situaciji in ker vajeti ne držite v svojih rokah. Ne boste se mogli usesti in uživati, zato bo dan enkraten, da premislite o vsem skupaj in naredite načrt, kako boste vzeli nazaj, kar vam pripada. Najprej preštudirajte celotno situacijo, ki je nastala, šele potem ukrepajte.

Kozorog

Danes se boste ujeli v mrežo. Nekaj boste morali sprejeti od nekoga in to boste počeli le zato, ker se vam bo zdelo politično pravilno. Čeprav cenite, kar je ta oseba naredila za vas, vas bo obremenjevala. Ljudje okoli vas mislijo, da preveč izpostavljate samo dobro. Nikar ne mislite na to, ker največ šteje, kaj mislite vi.

Vodnar

Tudi danes boste zelo zmedeni. Pred vami je eno napornejših obdobij na čustvenem področju. Ne podlezite pritiskom! Poslušajte svoje srce, ne verjemite vsem obljubam. Naivnost z vaše strani je zagotovo mogoča. Vezani boste danes že srečnejši. Partner vas bo v večernih urah presenetil.

Ribi

Dobro bi bilo, da bi šli čez vse odprte projekte. Če boste veliko zadev v vašem življenju pustili nekončanih, boste ustvarili samo nered, ki bo oviral prihod novih stvari. Ali zavrnite projekt v celoti ali pa ga končajte, šele nato nadaljujte. Ne pustite stvari odprtih. Povejte drugim, kaj se dogaja z vami.