Nedelja,
29. 3. 2026,
13.35

Ste rojeni v nedeljo? Preverite, kaj to pove o vas.

ženska, dekle, nasmeh, pomlad, poletje | Foto Shutterstock

Nedeljo v mnogih kulturah povezujejo s počitkom, svetlobo, duhovnostjo in novimi začetki, zato ni nič čudnega, da tudi ljudi, rojene na ta dan, povezujejo z določenimi osebnostnimi lastnostmi.

V astrologiji je nedelja dan, ki mu vlada Sonce, zato za ljudi, rojene na ta dan, velja, da so topli, karizmatični in da si želijo biti opaženi. Kot "sončni ljudje" so to osebe, ki v vsak prostor s seboj prinesejo svetlobo.

Med njihovimi najbolj izrazitimi lastnostmi je družabnost, saj so komunikativni, odprti in zlahka navezujejo stike z drugimi. Brez težav v pogovoru prevzamejo pobudo, običajno pa imajo tudi odličen smisel za humor. Zaradi tega so pogosto v središču družabnega dogajanja, pa naj gre za službo, družino ali prijateljske kroge.

Ustvarjalni optimisti

Ob družabnosti jih odlikujeta tudi optimizem in pozitivnost, na svet običajno gledajo skozi rožnata očala, zato se lažje spoprijemajo z izzivi. Njihova energija je nalezljiva, ljudje so ob njih bolj motivirani, sproščeni in se počutijo varne.

Nedeljski dan rojstva je povezan tudi z ustvarjalnostjo, ti ljudje imajo običajno izrazit občutek za estetiko in potrebo po ustvarjanju, kar še krepita njihova domišljija in intuicija. Zaradi tega jih pogosto privlačijo poklici, v katerih lahko to izrazijo. Radi so prepoznani po svojem delu, njihova prirojena karizma pa jim pomaga pri napredovanju, še posebej v okoljih, kjer sta ključni komunikacija in samozavest.

Druga plat kovanca

Sončna stran ljudi, rojenih v nedeljo, pa ima tudi drugo dimenzijo. Neredko so egocentrični in željni pozornosti. Ker so vajeni biti v središču dogajanja, jim je težko sprejeti, če nimajo glavne vloge, zaradi potrebe po pohvalah pa so tudi občutljivi na kritike.

