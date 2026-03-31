Umrl je legendarni ruski levi krilni rokometaš Edvard Kokšarov, ki je v Sloveniji močan pečat pustil kot član RK Celje Pivovarna Laško, za katerega je igral 12 sezon in z njim osvojil tudi ligo prvakov. "Z globoko žalostjo sporočamo, da je v starosti 51 let nenadoma umrl glavni trener našega rokometnega kluba," so zapisali pri beloruskem klubu Meškov Brest.

"Z globoko žalostjo sporočamo, da je v starosti 51 let nenadoma umrl glavni trener našega rokometnega kluba, olimpijski prvak, svetovni prvak in zmagovalec lige prvakov Edvard Aleksandrovič Kokšarov," so zapisali na uradni spletni strani beloruskega kluba Meškov Brest, ki ga je Kokšarov vodil od leta 2023.

"Njegovi družini in prijateljem izrekamo iskreno sožalje. Spominjali se ga bomo kot osebe, ki je pustila trajen pečat v naši ekipi in v srcih vseh, ki so ga poznali. To je nepopravljiva izguba za celotno rokometno družino in velik šok za svetovno rokometno skupnost," so še zapisali v sporočilu za javnost.

Legendarni Rus, ki je svoj čas veljal za najboljše levo krilo na svetu, je pustil globok pečat tudi v slovenskem rokometu, kar 12 sezon je preživel v dresu RK Celje Pivovarna Laško, bil tudi njegov kapetan in s Celjani leta 2004 osvojil tudi rokometno ligo prvakov. Skozi več kot desetletno službovanje je postal ljubljenec navijačev pivovarjev.

Z Rusijo svetovni in olimpijski prvak

Šestkrat je bil izbran v idealne postave velikih tekmovanj kot reprezentant Rusije, s katero je leta 1997 postal svetovni prvak, tri leta pozneje pa v Sydneyju še olimpijski prvak.

Na svetovnih prvenstvih je z rojaki osvojil še eno srebro, na olimpijskih igrah še bron, na evropskem prvenstvu pa so bili srebrni.

Bil je tudi mladinski svetovni prvak.

Kot trener je deloval pri Vardarju, moški in ženski ekipi, bil je trener ruske reprezentance, vodil je Rostov iz Dona, nazadnje pa je bil trener Meškova iz Bresta, so o njegovi trenerski posti zapisali pri balkan-handball.com.