Voditelj Stojan Auer je na omrežju Facebook sporočil žalostno novico o smrti žene. "Počivaj v miru in hvala ti za vse, moja zlata Carmica. Neizmerno te bom pogrešal," je zapisal.

Voditelj Stojan Auer se je od žene Karmen Auer poslovil z ganljivim zapisom, v katerem je poudaril, da ni bila le njegova sopotnica od 19. leta, temveč tudi super žena, mami in babi. "Bila si biser mojega življenja in največji del moje kariere. In hvala vsem vam, ki mi v najtežjem trenutku mojega življenja izrekate sožalje," lahko preberemo v objavi na omrežju Facebook.

Od mame se je poslovila tudi hči Sandra, ki je zapisala: "Ni besed, ki bi opisale bolečino ... A vem, da ostajaš v meni, ob meni ..." Dodala je: "Hvaležna sem za tvojo brezpogojno ljubezen, za vso toplino, podporo, nasmehe, objeme, poljube in za vse, kar si me naučila."