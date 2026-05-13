Pe. M.

13. 5. 2026,
Liga NBA Liga NBA smrt NBA Jason Collins

Jason Paul Collins (1978–2026)

Umrl je Jason Collins

Jason Collins | Jason Collins je umrl v 48. letu starosti. | Foto Guliverimage

Jason Collins je umrl v 48. letu starosti.

Foto: Guliverimage

Iz ZDA prihaja žalostna vest, da je po bitki z rakom v 48. letu starosti umrl nekdanji NBA-jevec Jason Paul Collins. Američan je podiral stereotipe in bil prvi športnik, ki je v eni od štirih glavnih severnoameriških profesionalnih športnih lig javno oznanil homoseksualnost.

"Z žalostjo sporočamo, da je Jason Collins, naš ljubljeni mož, sin, brat in stric, umrl po hrabrem boju z glioblastomom (agresivna oblika možganskega raka). Jason je na nepričakovane načine spremenil življenja in je bil navdih vsem, ki so ga poznali, in tistim, ki so ga občudovali od daleč. Hvaležni smo za ljubezen in molitve v zadnjih osmih mesecih ter za izjemno zdravstveno oskrbo, ki jo je Jason prejel od svojih zdravnikov in medicinskih sester. Naša družina ga bo zelo pogrešala," je ob smrti 47-letnega Jasona Collinsa zapisala njegova družina.

Collinsa so leta 2001 na naboru lige NBA kot 18. izbrali pri Houston Rocketsih, za katere pa nikoli ni zaigral. V najmočnejši košarkarski ligi je preživel 13 sezon, nosil pa dres ekip New Jersey Nets, Memphis Grizzlies, Minnesota Timberwolves, Atlanta Hawks, Boston Celtics, Washington Wizards in Brooklyn Nets.

Pred dobrim desetletjem je javno oznanil, da je gej. Foto: Guliverimage

Po koncu sezone 2012/13 je razkril svojo homoseksualnost in postal prvi športnik v eni od štirih glavnih severnoameriških profesionalnih športnih lig, ki je javno oznanil homoseksualnost. Od leta 2014 je bil v razmerju s filmskim producentom Brunsonom Greenom, lani spomladi sta se poročila.

"Vpliv Jasona Collinsa sega daleč prek meja košarke, saj je pomagal, da so lige NBA, WNBA in širša športna skupnost bolj vključujoče in gostoljubne za prihodnje generacije. V svoji 13-letni karieri v ligi NBA in v svojem predanem delu kot ambasador NBA Cares je bil zgled izjemnega vodenja in profesionalnosti. Jasona si bomo zapomnili ne le po rušenju ovir, temveč tudi po prijaznosti in človečnosti, ki sta zaznamovali njegovo življenje in se dotaknili mnogo ljudi," pa je ob smrti Collinsa dejal komisar NBA Adam Silver.

