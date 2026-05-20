Oven

V ljubezni boste našli veliko veselja in užitkov. Če ste sami, se bo lahko med vami in simpatično osebo nasprotnega spola zaiskrilo, toda koga zares ljubite, boste ugotovili šele malce kasneje. Čustvena zmeda in negotovost vam bosta pretili ves dan. Ostanite osredotočeni na svoje želje.

Bik

Čakajo vas sicer naporni dnevi, ko se boste pošteno trudili za svoj denar, ampak boste spoznali tudi veliko prijetnih ljudi, ki vam bodo popestrili še tako zoprn trenutek. Čeprav ste v osnovi praktičen mislec, tokrat na stvari poglejte z razdalje in z veliko mero intuicije. Zapomnite si, da ni vse v vaših rokah.

Dvojčka

Odnosi se bodo zaostrili. Nek pristop se vam bo zdel tvegan in malce nor, ta oseba pa vam bo zamerila pretirano strahopetnost. Poskušajte se pogovoriti z njo in zberite dovolj moči, da ji boste določene stvari povedali kar v obraz. Brez skrbi, vedli se boste zelo premišljeno in modro.

Rak

Kljub vsem tegobam in malodušju boste v dnevu, ki je pred vami, imeli veliko razlogov za smeh, še posebno ko bo govora o ljubezni. Če se boste osredotočili in boste poskrbeli, da bo vaše razmerje najboljše in bosta podpirala drug drugega, potem bo vajina zveza kot pristan v nemirnem morju v teh negotovih časih.

Lev

Danes boste razmišljali o prihodnosti z določeno osebo, ki jo želite imeti ob sebi. Zdi se vam, da bi z njo lahko preživeli preostanek svojega življenja. Ne hitite. Pred vami je velik izziv, s katerim se boste morali soočiti. Zdi se vam, da ste čustveno zreli, toda ne postavljajte pravil le svojemu partnerju. Začnite pri sebi.

Devica

Uživanje in ljubezen boste postavili na prvo mesto. Želja po večji intimnosti vas bo zapeljala, da se boste zamislili v določeni podobi, kar pa bo lahko povzročilo zaplete. Medtem ko boste pripravljeni potovati tudi dlje kot običajno, da bi našli ljubezen, jo boste na koncu morda našli kar pred svojim pragom.

Tehtnica

Proti koncu dneva se bo pokazalo, kako prav ste imeli, čeprav vam nekaj težkih trenutkov vseeno ne bo ušlo. Izjemno čustveno vzdušje bo tekom dneva napovedalo zbližanje in prepletanje intimnih svetov. Toda pozor, ne zahtevajte vsega preveč in prehitro! Za vas se bo kmalu začelo srečnejše obdobje.

Škorpijon

Potrebovali boste nasvet ali idejo. To je pravzaprav vse, kar vam še manjka in nato boste v kratkem lahko začeli nekaj zelo pozitivnega: Danes je predvsem pomembno, da ne boste prehitro pričakovali rezultatov in da vas slučajno ne zapusti vztrajnost, ko bi jo najbolj potrebovali.

Strelec

Vezani ste pred kratkim ljubezen postavili nekoliko v ozadje, saj ste imeli veliko drugega dela, danes pa le posvetite nekaj pozornost tudi partnerju. Hvaležen vam bo. Samski boste nocoj vsepovsod dobro sprejeti, saj boste izžarevali moč. Ne bojte se srečanja, ki vam bo prineslo srečo. Bodite mirni in optimistični.

Kozorog

Čakate, da bo prijatelj ali sodelavec izpolnil obljubo, ki vam jo je dal. Sami si boste morali izboriti svoje mesto pod soncem. Tujina je še vedno zelo aktualna pri vas, v službi in prav tako v zasebnem življenju. Vse, kar boste delali, bo nekdo iz vaše neposredne bližine komentiral. Zadržite se in se ne razburjajte.

Vodnar

Prav nič vas ne bo ustavilo, da bi danes dokončali, kar ste si zadali že pred časom. Nekdo vam bo pri tem pomagal z nasveti in s spodbudo. Proti večeru boste zelo zadovoljni sami s seboj in okoli sebe boste imeli tiste prave prijatelje. Prav nihče vam ne bo zameril, da boste v središču pozornosti.

Ribi

Prav je, da zaupate vase, toda v vsakem primeru ne letajte previsoko, saj bi bil padec lahko boleč. Ne pozabite, da se počasi daleč pride. Delajte majhne korake in v mislih si postavljajte majhne cilje. Le tako bodo ti uresničljivi. V nasprotnem primeru vas bosta že danes doletela razočaranje in obup.