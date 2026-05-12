Nepričakovan junak, ki je uničil sanje Luki Dončiću

"Morda je to šok za svet, za nas pa zagotovo ni," je po odločilni četrti zmagi (115:110), s katero so košarkarji Oklahoma City Thunder v konferenčnem polfinalu končnice lige NBA pometli z Dončićevimi Lakersi (4:0), poudaril Shai Gilgeous-Alexander. V mislih je imel Ajaya Mitchlla, 23-letnega soigralca, ki v zadnjih tednih blesti in izstopa kot še nikoli. Jezerniki ga niso znali ustaviti, njegova zgodba pa je še ena v nizu genialnih odločitev generalnega menedžerja prvakov Sama Prestija, ki bi lahko Thunderjem pomagala do ubranitve naslova in prevlade tudi v prihodnjih sezonah.

Po tem, ko so branilci naslova v ligi NBA pometli z Lakersi, se je sprožilo nemalo vprašanj. V taboru Jezernikov so se spraševali o tem, kakšna bo prihodnost LeBrona Jamesa in Austina Reavesa, ali je 41-letni superzvezdnik odigral zadnjo tekmo v karieri ali morda zadnjo v dresu Lakersov.

Navijači pa so se tudi spraševali, ali bi se serija končala enako, če bi bil stoodstotno nared za nastop tudi najboljši strelec lige NBA Luka Dončić, ki je znan po tem, da zelo izstopa v končnici, kjer je v zgodovini tekmovanja v povprečju več točk od njega dosegal zgolj legendarni Michael Jordan.

Vrhunci zadnjega srečanja med Lakersi in OKC:

Košarkarski svet odgovora na zadnje vprašanje ne bo nikoli izvedel. Nekateri bi rekli, da glede na izjemen niz kar osmih zmag OKC v tej sezoni nad Lakersi ne bi bilo kaj drugače, oživel bi tudi spomin na prevlado Thunderjev na predzadnji medsebojni tekmi rednega dela, na kateri se je v začetku aprila poškodoval 27-letni slovenski as. Lakersi so sicer brez Dončića izločili mlado zasedbo Houston Rockets, a tudi izgubili šest od zadnjih tekem v končnici.

Najboljši je bil tisti z najnižjo plačo

Proti OKC so se najbolje upirali prav na zadnji četrti tekmi. Še 40 sekund pred koncem so vodili (110:109), a so nato gostje pokazali šampionski obraz in se mojstrsko rešili iz zagate. V vrstah prvakov je nepričakovano v tej seriji zablestel igralec, ki pred tem v hierarhiji OKC ni predstavljal pomembnejše vrednosti. To je 23-letni Ajay Mitchell, ki je bil leta 2024 izbran šele v drugem krogu nabora, na lestvici najbolje plačanih igralcev v ligi NBA pa zaseda šele 296. mesto.

Igra šele drugo sezono v ligi NBA, v prejšnji sezoni pa je v končnici odigral skupno le 84 minut. Leto dni pozneje je junak OKC. Proti Lakersom je v seriji povprečno na tekmo dosegal 22,5 točke, njegov met iz igre pa je bil 56-odstoten.

Ajay Mitchell se je rodil pred 23 leti v Belgiji, kjer si je takrat košarkarski kruh služil njegov oče Barry Mitchell. Kot najstnik je nekaj časa treniral v francoskem klubu Nanterre 92, kjer si je delil slačilnico tudi s Francozom Victorjem Wembanyamajem, s katerim bi se lahko, če bodo Spursi izločili Minnesoto, kmalu pomeril v konferenčnem finalu. Foto: Guliverimage

Odsotnost Jalna Williamsa, drugega najboljšega strelca OKC, ki je vse tekme v seriji proti Lakersom izpustil zaradi poškodbe stegenske mišice, je 23-letnemu Mitchllu odprla pot do večje minutaže. Nato je s svojimi predstavami šokiral svet, ne pa tudi svojih soigralcev. Postal je nepričakovan junak, ki je uničil sanje Luki Dončiću.

Ljubljančan od prihoda v ligo ZDA sanja o tem, da bi osvojil prvenstvo. V tej sezoni je z Lakersi po zaslugi marčevskih tekem spadal na razširjen seznam kandidatov, a mu je nato nesrečna poškodba, ki jo je staknil ravno v Oklahoma Cityju, odnesla vse. Obstajala je še možnost, da bi njegovi soigralci z viteškim bojem in nadčloveškim naporom nadoknadili njegovo odsotnost in po Raketah presenetili še Thunder, a iz te moke vendarle ni bilo kruha.

Shai: Od prvega dne smo vedeli, da ...

Shai Gilgeous Alexander je prvi kandidat za priznanje MVP igralca rednega dela sezone. Foto: Reuters OKC se je izkazal za bistveno previsoko oviro, ki ima tako dolgo in nevarno klop, da Jezerniki niso našli protiorožja za vse. Igra Lakersov je zelo trpela, ko je na parketu blestel Mitchell. Ne le da je imenitno zapolnil vrzel ob odsotnosti Jalna Williamsa, bil je celo tako prepričljiv, da je bil najboljši mož prvakov.

Tako meni tudi Shai Gilgeous-Alexander, prvi kandidat za dobitnika prestižnega priznanja MVP igralca rednega dela. "Lahko bi rekli, da je bil naš najboljši igralec v tej seriji," je dejal po tekmi, ko ga je pred mikrofon povabila Allie Clifton (Prime). Mitchell je zablestel, zlasti takrat, ko je obramba Lakersov podvojila Shaia.

V dvorani Crypto.com so zadnje srečanje Lakersov v tej sezoni spremljali tudi filmski zvezdniki Kevin Connolly, Leonardo DiCaprio in Sean Penn. Foto: Reuters

"Od prvega dne, ko se nam je pridružil, smo vedeli, kdo je Ajax Mitchell in česa je zmožen. To je zdaj pokazal celotnemu svetu," je pojasnil Kanadčan, eden osrednjih zvezdnikov in obrazov lige NBA, ki pri Thunderju prejema ogromno plačo. Povsem drugačna je Mitchllova zgodba.

Pri OKC ima najnižjo plačo, prejema zgolj slabe tri milijone ameriških dolarjev, a je na četrti tekmi dosegel največ točk! Dal je 28 točk (met 12/19), podelil kar deset asistenc, ukradel štiri žoge, pri tem pa dvoboj končal brez izgubljene žoge. S takšno statistiko je zasenčil celo Shaia (35 točk in osem asistenc, a tudi dve izgubljeni žogi), svet pa se je spraševal, kako lahko tako zrele predstave v končnici niza košarkar, ki je v karieri odigral manj kot sto tekem v rednem delu, v končnici pa ni zbral še niti 20 nastopov.

Ajay Mitchell zasluži najmanj pri OKC, tako naj bi bilo tudi v prihodnjih dveh sezonah. Foto: Reuters

To je bil imeniten dosežek za košarkarja z najnižjo plačo pri OKC. Večjo ima v njegovi ekipi celo novinec Thomas Sorber (4,7 milijona), ki v ligi NBA sploh še ni dočakal krstnega nastopa. Večjo imajo tudi številni Jezerniki, ki v tej seriji niso imeli pomembnejše vloge, na primer Jake LaRavia (šest milijonov), ki je razočaral na polni črti, ali pa Dalton Knecht (štiri milijone) in Maxi Kleber (12 milijonov), ki sta igrala zelo malo.

Slaba novica za naslednjega tekmeca OKC

Ajay je bil na naboru leta 2024 uvrščen šele na 38. mesto. Mnogi so ga preskočili na seznamu, v svoje vrste ga je v drugem krogu povabila OKC. Mitchlla je v Oklahoma City leta 2024 pripeljal Sam Presti, generalni menedžer OKC, ki je ustvaril izjemno moštvo, polno mladih igralcev, pred katerimi je svetla prihodnost, z ogromno možnostjo okrepitev prek naborov.

Oklahoma je zdaj oddaljena le še dva koraka od tega, da ubrani naslov prvaka. "Opravili smo svoje delo. Le to je pomembno. Prišli smo na parket, odigrali na visoki ravni in bili zmožni nanizati osem zmag proti res dobrim tekmecem. Nič ni zagotovljenega," je po četrti zmagi nad Lakersi ponižno dejal Shai Gilgeous-Alexander.

Thunder so s 4:0 pometli že s Phoenixom, nato pa še z Lakersi. Zdaj si lahko privoščijo daljši počitek in se v miru pripravljajo na boljšega s spopada med Spursi in Timberwolvesi, kjer bo še pestro in zelo naporno. Trenuten rezultat v zmagah je 2:2. Foto: Reuters

Osrednja moč OKC je ta, da še zdaleč niso odvisni zgolj od najboljšega strelca. Slaba novica za prihodnje tekmece Oklahome pa je, da bi se jim lahko po daljšem počitku, v katerem se bodo lahko spočili in si napolnili baterije, v nadaljevanju končnice pridružil Jalen Williams. Shai Gilgeous-Alexander bi sicer imel raje redni tekmovalni ritem. "Težko se je boriti s tem, da dolgo ne igraš. To na meni terja svoj davek, zato moram ostati v telovadnici in zaupati svojemu delu," želi ostati v pravi formi za nadaljnje izzive. Naslednja stopnička OKC je torej konferenčni finale. Nazadnje so ostali brez njega leta 2024, ko niso našli pravega načina, kako ustaviti Luko Dončića, takratno udarno lokomotivo Dallasa. Zdaj je bilo drugače. Slovenec ni mogel pomagati soigralcem.

Trener OKC podal kompliment Lakersom

Trener OKC Mark Daigneault je po zadnji zmagi s 115:110 izpostavil, da je bilo tokrat najtežje. To je bila tudi tekma, na kateri so Lakersi v tej seriji najdlje vodili.

LeBron James je odigral že 23. sezono v ligi NBA. Letos se mu je prvič v karieri zgodilo, da je tekmec z njegovim moštvom pometel v drugem krogu končnice. V končnici lige NBA je z 0:4 izgubil trikrat. Foto: Reuters

"Dolgo so nas nadigravali. Res so dobra ekipa z igralci, polnimi ponosa. Nismo pričakovali, da nam bodo podarili kakšno zmago, zato smo šli na igrišče in si jo priigrali. Zasluženo," je dejal strateg in za konec podal velik kompliment Lakersom. V mislih je imel obrambno igro in rešitve, s katerimi je trener JJ Redick Thunder občasno spravljal tudi v težave. "Mislim, da smo zaradi tega po koncu serije boljša ekipa, kot smo bili na začetku. To je lahko Lakersom v čast."