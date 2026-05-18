Jamahl Mosley novi trener New Orleans Pelicans

Ameriški strateg Jamahl Mosley je novi glavni trener ameriška košarkarske ekipe New Orleans Pelicans. Sedeminštiridesetletnik se je s pelikani dogovoril za petletno sodelovanje, so v ekipi severnoameriške lige NBA objavili na uradni spletni strani.

Mosley je pred tem Orlando Magic vodil zadnjih pet let, a so ga odslovili po porazu v prvem krogu končnice proti Detroit Pistons, ko so Magic zapravili vodstvo s 3:1.

Mosley je sicer Orlando popeljal do treh zaporednih nastopov v končnici (2023/24, 2024/25, 2025/26).

"Jamahl si je v ligi NBA prislužil veliko spoštovanja zaradi svojih vodstvenih lastnosti, profesionalnosti in močnih vezi, ki jih ustvarja z igralci in trenerskim štabom. Pokazal je, kako lahko razvija mlade nadarjene igralce, hkrati pa lahko njegove ekipe igrajo disciplinirano in trdo," je dejal predsednik košarkarskih operacij pri pelikanih Joe Dumars.

Mosley je postal deseti glavni trener v zgodovini franšize.

Orlandu se je pridružil po sedmih sezonah (2014-21) kot pomočnik trenerja pri Dallas Mavericks pod vodstvom Ricka Carlisleja, kjer je pomagal ekipi do štirih nastopov v končnici lige NBA ter skrbel tudi za slovenskega asa Luko Dončića.

Mosley velja za enega ključnih mentorjev, ki je pomembno vplival na razvoj Dončića v uvodnih letih njegove kariere v ligi NBA. Njuni prijateljski objemi in pogovori med tekmami so bili redno izpostavljeni v medijih.

