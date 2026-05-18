Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Ponedeljek,
18. 5. 2026,
21.12

Osveženo pred

1 ura, 9 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
New Orleans Pelicans Liga NBA Liga NBA NBA Jamahl Mosley

Ponedeljek, 18. 5. 2026, 21.12

1 ura, 9 minut

Jamahl Mosley novi trener New Orleans Pelicans

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Jamahl Mosley | Jamahl Mosley bo vodil New Orleans. | Foto Guliverimage

Jamahl Mosley bo vodil New Orleans.

Foto: Guliverimage

Ameriški strateg Jamahl Mosley je novi glavni trener ameriška košarkarske ekipe New Orleans Pelicans. Sedeminštiridesetletnik se je s pelikani dogovoril za petletno sodelovanje, so v ekipi severnoameriške lige NBA objavili na uradni spletni strani.

Mosley je pred tem Orlando Magic vodil zadnjih pet let, a so ga odslovili po porazu v prvem krogu končnice proti Detroit Pistons, ko so Magic zapravili vodstvo s 3:1.

Mosley je sicer Orlando popeljal do treh zaporednih nastopov v končnici (2023/24, 2024/25, 2025/26).

"Jamahl si je v ligi NBA prislužil veliko spoštovanja zaradi svojih vodstvenih lastnosti, profesionalnosti in močnih vezi, ki jih ustvarja z igralci in trenerskim štabom. Pokazal je, kako lahko razvija mlade nadarjene igralce, hkrati pa lahko njegove ekipe igrajo disciplinirano in trdo," je dejal predsednik košarkarskih operacij pri pelikanih Joe Dumars.

Mosley je postal deseti glavni trener v zgodovini franšize.

Orlandu se je pridružil po sedmih sezonah (2014-21) kot pomočnik trenerja pri Dallas Mavericks pod vodstvom Ricka Carlisleja, kjer je pomagal ekipi do štirih nastopov v končnici lige NBA ter skrbel tudi za slovenskega asa Luko Dončića.

Mosley velja za enega ključnih mentorjev, ki je pomembno vplival na razvoj Dončića v uvodnih letih njegove kariere v ligi NBA. Njuni prijateljski objemi in pogovori med tekmami so bili redno izpostavljeni v medijih.

Preberite še:

San Antonio Spurs, Victor Wembanyama
Sportal Bo San Antonio znova trn v peti Gilgeousa-Alexandra in soigralcev?
Cleveland Cavaliers : Detroit Pistons
Sportal Cleveland zadal boleč udarec Detroitu
Shai Gilgeous-Alexander
Sportal Uradno: najboljši je zvezdnik Oklahome, Dončić se bo še načakal
New Orleans Pelicans Liga NBA Liga NBA NBA Jamahl Mosley
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.