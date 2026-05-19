Pe. M.

19. 5. 2026
22.59

Slovaška Edo Terglav SP v hokeju 2026 risi slovenska hokejska reprezentanca

Torek, 19. 5. 2026, 22.59

6 minut

Svetovno prvenstvo v hokeju, peti dan

Slovenci vzeli točko še enim favoritom! Slovaki do zmage po kazenskih strelih.

slovenska hokejska reprezentanca : Slovaška, SP 2026 | Foto Reuters

Slovenska hokejska reprezentanca je na tretji tekmi svetovnega prvenstva v Švici po izvajanju kazenskih strelov s 4:5 izgubila proti Slovakom ter tako vzela točko še eni favorizirani reprezentanci. Slovenci, katerih cilj je obstanek v eliti, so zdaj pri treh točkah. Avstrijci so prišli do tretje zmage in so v dobrem položaju za preboj v četrtfinale. Prve zmage so se veselili Madžari, ki so do pomembnih točk v boju za obstanek s 5:0 premagali Veliko Britanijo. Uspešni so bili tudi Norvežani, s 4:0 so odpravili zadnjeuvrščeno reprezentanco slovenske skupine Italijo.

Svetovno prvenstvo, predtekmovanje

Torek, 19. maj 

Slovenija : Slovaška 4:5 (1:2, 2:2, 1:0, 0:0, 0:1) - po izvajanju kazenskih strelov
0:1 Liška (Rosandič, Gajdoš, 2.), 1:1 Ograjenšek (Tičar, Ćosić, 16., PP2), 1:2 Chromiak (Cederle, Gajdoš, 19.), 2:2 Tičar (Crnović, Magovac, 22.), 2:3 Mešar (Štrbak, Knažko 26.), 2:4 Faško-Rudaš (Liška, Mešar, 31., PP1), 3:4 Drozg (Gregorc, Sabolič, 38., PP1), 4:4 Tičar (Drozg, Gregorc, 60.), 4:5 Mešar KS

Postava Slovenije: Horak, Us; Gregorc, Goličič, Mahkovec, Török, Sabolič; Crnović, Magovac, Sitar, Tičar, Kuralt; Štebih, Ćosić, Ograjenšek, Maver, Drozg; Perčič, Langus, Jezovšek, Beričič, Sodja. Selektor: Edo Terglav.
Postava Slovaške: Gajan, Rabčan, Rosandič, Gajdoš, Pospíšil, Pospíšil, Faško-Rudáš, Koch, Kmec, Liška, Hrivík, Okuliar, Kňažko, Štrbák, Sýkora, Čederle, Chromiak, Radivojevič, Nauš, Kollár, Mešár, Minárik. Selektor: Vladimir Orszagh.

PP1- zadetek z igralcem več
PP2- zadetek z dvema igralcema več
KS - kazenski strel
 

Svetovno prvenstvo v hokeju, predtekmovanje (Zürich, Fribourg)

Torek, 19. maj

Slovenci bodo že jutri zvečer spet igrali, takrat proti Švedom.

Avstrijci so zmagali tudi na tretji tekmi in lahko upravičeno upajo na drugo zaporedno napredovanje v četrtfinale.

Avstrijci do tretje zmage, Norvežani odpravili Italijane

Popoldanski spored so odprli slovenski severni sosed in s 3:1 premagali Latvijce. Po treh tekmah so Avstrijci pri treh zmagah in maksimalnih devetih točkah, tako da lahko upravičeno upajo na drugi zaporedni četrtfinale. Pomembno vlogo ob novi zmagi je odigral vratar Atte Tolvanen, zaustavil je 25 od 26 strelov na gol, n drugi strani so Avstrijci sprožili 14 strelov in dosegli tri gole - zadnjega v prazen gol.

V Fribourgu sta se na popoldanski tekmi pomerili Italija in Norveška. Po pričakovanju so slavili Skandinavci, zmagali so s 4:0, končni rezultat je postavil sin nekdanjih slovenskih športnikov Tinus Luc Koblar.

Tekmovalni sistem:

Na prvenstvu sodeluje 16 reprezentanc, ki so razdeljene v dve predtekmovalni skupini s po osmimi članicami.

Skupina A igra v Zürichu, v njej so branilci naslova Američani, gostitelji Švicarji, Finci, Nemci, Latvijci, Avstrijci, Madžari in Britanci. V skupini B v Fribourgu pa igrajo poleg Slovencev še Kanadčani, lani bronasti Švedi, Čehi, Danci, Slovaki, Norvežani in Italijani.

Vsaka reprezentanca na predtekmovanju odigra sedem tekem, po koncu tega dela pa najboljše štiri iz vsake skupine napredujejo v četrtfinale, zadnja iz vsake skupine izpade v nižji kakovostni razred, divizijo I, skupino A.

Cilj Slovencev je obstanek med elito, kar jim dvakrat zapored še nikoli ni uspelo.

Lestvici:

Slovenska reprezentanca

Vratarji (3): Lukaš HORAK (Olimpija Ljubljana/SLO), Luka KOLIN (Olimpija Ljubljana/SLO), Žan US (Jesenice/SLO)
Branilci (8): Rožle BOHINC (Olimpija Ljubljana/SLO), Aljoša CRNOVIĆ (Olimpija Ljubljana/SLO), Jan ĆOSIĆ (Olimpija Ljubljana/SLO), Jan GOLIČIČ (Blainville-Boisbriand Armada/CAN), Blaž GREGORC (Olimpija Ljubljana/SLO), Aleksandar MAGOVAC (Amiens/FRA), Maks PERČIČ (Slavia Praha/CZE), Miha ŠTEBIH (Horacka Slavia Trebič/CZE)
Napadalci (14): Miha BERIČIČ (Olimpija Ljubljana/SLO), Jan DROZG (Olimpija Ljubljana/SLO), Žan JEZOVŠEK (Lindau Islanders/GER), Anže KURALT (Fehervar/HUN), Nace LANGUS (Augustana University/USA), Marcel MAHKOVEC (Olimpija Ljubljana/SLO), Luka MAVER (Black Wings Linz/AUT), Ken OGRAJENŠEK (Black Wings Linz/AUT), Robert SABOLIČ (Olimpija Ljubljana/SLO), Nik SIMŠIČ (Olimpija Ljubljana/SLO), Filip SITAR (Rensselaer Polytechnic Institute/USA), Jaka SODJA (Olimpija Ljubljana/SLO), Rok TIČAR (Pustertal/ITA), Matic Török (Ilves/FIN).

Selektor: Edo TERGLAV
Pomočnik selektorja: Andrej TAVŽELJ, Gorazd DRINOVEC, Klemen MOHORIČ (vratarji), Domen RAMŠAK (video analiza)
Tehnični vodja: Milan DRAGAN, Borut BITEŽNIK
Zdravnik: Andrej Lenart ZORE
Terapevt/-ka: Matjaž CVENČEK, Špela PERČIČ
Generalni sekretar: Dejan KONTREC
Vodja reprezentance: Jure PENKO
Predstavnik za medije: Rok SRAKAR

Razpored tekem slovenske reprezentance na SP:

Sobota, 16. maj:
Slovenija : Češka 3:2* - podaljšek

Nedelja, 17. maj:
Norveška : Slovenija 4:0

Torek, 19. maj:
20.20 Slovenija – Slovaška

Sreda, 20. maj:
20.20 Švedska – Slovenija

Petek, 22. maj:
16.20 Kanada – Slovenija

Sobota, 23. maj:
12.20 Danska – Slovenija

Ponedeljek, 25. maj:
20.20 Slovenija – Italija

