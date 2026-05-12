Menedžer LA Lakers nima dvomov: Jasno je, da želimo ekipo graditi okoli Luke #video

Generalni menedžer Los Angeles Lakers Rob Pelinka je po izpadu iz končnice lige NBA spregovoril o prihodnosti franšize, predvsem o Luki Dončiću in 41-letnem LeBronu Jamesu. Napovedal je, da se bo z Dončićem sestal še pred njegovim odhodom v Slovenijo, kjer želi slovenski zvezdnik več časa preživeti s hčerkama, in ob tem jasno nakazal, v katero smer bodo Lakersi gradili moštvo. "Jasno je, da je Luka tisti igralec in vodja prihodnosti, okoli katerega želimo graditi ekipo," je poudaril Pelinka.

Potem ko se je sezona 2025/26 za ekipo Los Angeles Lakers danes po četrtem porazu v končnici proti Oklahoma City Thunder končala, sta pred medije stopila generalni menedžer ekipe Rob Pelinka in trener JJ Redick.

Eno bolj vročih vprašanj se je nanašalo na prihodnost 41-letnega LeBrona Jamesa, ki lahko poleti, če se tako odloči, zapusti Lakers kot prost igralec. Pelinka je bil glede tega zelo jasen: "Seveda bi si vsaka ekipa, vključno z našo, želela imeti LeBrona Jamesa v svoji zasedbi," je po poročanju Davida Mendeza-Yapkowitza iz ClutchPointsa na omrežju X, dejal Pelinka.

James je moral v letošnji končnici zaradi odsotnosti Luke Dončića, ki je manjkal zaradi poškodbe zadnje stegenske mišice, večkrat prevzeti velik del bremena. Za zdaj ostaja odprto vprašanje, ali bi bil James v prihodnji sezoni pripravljen ostati v Los Angelesu za precej nižjo plačo, kar bi Pelinki in sodelavcem omogočilo več manevrskega prostora pri podpisovanju prostih igralcev in menjavah, odprto pa je tudi vprašanje prihodnosti Austina Reavesa.

Pelinka: Z Dončićem smo v stalni komunikaciji

Glede Dončića je Pelinka napovedal, da se bosta sestala, preden se bo slovenski zvezdnik odpravil v Slovenijo k hčerkama. Dodal je, da so z Luko in njegovo ekipo v stalni komunikaciji, ko se pogovarjajo o željah pri sestavljanju moštva. "Svoje delo želi opravljati odlično, hkrati pa želi to pustiti tudi JJ-ju in meni," je dejal Pelinka in potrdil, da bodo Lakersi igralski kader "prilagodili Luki in temu, kar potrebuje". "Jasno je, da je Luka tisti igralec in vodja prihodnosti, okoli katerega želimo graditi ekipo," je še dejal Pelinka.

Rob Pelinka mentions he will meet with Luka before he goes home to be with his daughters. Says they are in constant communication with Luka and his team when discussing team building preferences.



— Luka Updates (@LukaUpdates) May 12, 2026

