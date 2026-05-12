Avtor:
Š. L.

Torek,
12. 5. 2026,
13.29

Osveženo pred

1 ura, 9 minut

Liga NBA Liga NBA NBA Los Angeles Lakers LeBron James

Prihodnost Jamesa in Lakersov

LeBron James je le skomignil z rameni

LeBron James | Foto Reuters

LeBron James je v dresu Los Angeles Lakersov pri 41 letih končal že svojo 23. sezono v ligi NBA, poleti pa bo znova postal prost igralec. Eno glavnih vprašanj se trenutno vrti okoli njegove prihodnosti, za katero si pušča odprta vrata.

Tako kot vsi nosilci igre Lakersov je tudi izkušeni LeBron James po koncu sezone in izpadu v drugem krogu končnice sedel pred predstavnike sedme sile. Bolj kot serija proti Oklahomi City Thunder in štirje porazi pa javnost zanima, kaj bo po koncu sezone naslednji korak izkušenega košarkarja, ki je sicer že večkrat poudaril, da temeljnih odločitev glede prihodnosti še ni sprejel.

"Glede svoje prihodnosti iskreno ne vem," je z rameni skomignil James. "Poraz je še zelo svež. Res ne vem. Ne vem, kaj mi prinaša prihodnost. V tem trenutku imam še dovolj časa, kot sem rekel že lani po porazu proti Minnesoti, se bom vrnil domov, se v miru pogovoril z družino, preživel nekaj časa z njimi in premislil. Ko bo prišel pravi trenutek, boste seveda vsi izvedeli, kaj sem se odločil," je preudarno povedal James.

Na vprašanje, kako bo potekal njegov proces odločanja, je odgovoril: "Tudi tega ne vem," je dejal. "Odvisno od tega, ali se bom še vedno lahko popolnoma predal procesu in v njem užival, torej da pridem v dvorano pet ur in pol pred tekmo, se začnem pripravljati, dam od sebe vse, se vržem za vsako izgubljeno žogo in naredim vse, kar je potrebno, da lahko igram na najvišji ravni. Da prihajam na treninge, če je trening ob 11. uri, sem tam že ob osmih, da pripravim svoje telo in um ter opravim potrebno delo," je poudaril 41-letni košarkar.

"Mislim, da sem bil vedno zaljubljen v sam proces, ne pa v to, kar pride po njem, v smislu: 'V redu, zmagali smo to tekmo,' ali 'Osvojili smo naslov.' Vedno sem užival v procesu, ne v končnem rezultatu. Mislim, da bo to zelo pomemben dejavnik," je prepričan James. Ta je član Los Angeles Lakers že osem sezon. Ekipo je leta 2020 popeljal do naslova prvaka lige NBA v "mehurčku" med pandemijo covida-19 v Orlandu. "Ta naslov je na vrhu mojih spominov z Lakersi. To je bil razlog, da sem prišel sem, da to franšizo vrnem na raven, po kateri je bila znana, torej osvajanje prvenstev in igranje na najvišji ravni. To je zagotovo na prvem mestu," je dejal James.

James je bil v končnici eden glavnih akterjev Lakersov, sploh ob poškodbi Jamesa in Dončić je vnovič prevzel vodilno vlogo in pokazal, da nikakor še ni za odpis. "Ne vem. Res nimam pojma. Nihče od nas ne ve, kaj prinaša prihodnost. Nihče," je na morebitne namige o upokojitvi dejal James.

"Očitno nam je na četrti tekmi zmanjkalo čisto malo. Vendar svoje sezone nikakor ne dojemam kot razočaranje, to je povsem jasno. Znašel sem se v vlogah, v katerih še nikoli v svoji karieri, pravzaprav v vsem življenju, nisem igral. Nikoli prej nisem bil tretja napadalna opcija. Da sem lahko v tej vlogi določeno obdobje uspeval, nato pa se moral vrniti v vlogo, ki sem je bil vajen skozi celotno kariero in življenje … ter bil uspešen tudi v njej, obenem pa so mi soigralci v izjemno zahtevnih okoliščinah dovolili, da jih vodim, to je bilo zame na tej točki moje kariere res nekaj posebnega," je o svoji vlogi v ekipi, v kateri sta imela v rednem delu pred njim prednost tako Dončić kot Austin Reaves, jasen izkušeni Američan.

Za Jamesom je največje vprašanje glede prostih igralcev po sezoni povezano tudi z Reavesom. Po pričakovanjih bo najverjetneje z opcijo igralca v pogodbi odstopil od trenutne pogodbe, ki bi mu v naslednji sezoni prinesla 14,8 milijona dolarjev, in postal prost igralec. Lakersi mu lahko ponudijo največ petletno pogodbo v vrednosti 241 milijonov dolarjev, z začetno letno plačo približno 41,5 milijona dolarjev.

V klubu Reavesa zelo cenijo in pričakuje se, da bodo pripravljeni izpolniti njegove zahteve. Če bi podpisal z drugo ekipo, ki ima dovolj prostora pod plačno kapico, bi lahko sklenil štiriletno pogodbo v vrednosti približno 178 milijonov dolarjev. "Življenje jemljem iz dneva v dan in hvaležen sem za priložnost, da igram za to organizacijo in igram igro, ki sem jo imel rad že kot otrok," je dejal Reaves. "Dobro zaslužim, vendar kot sem rekel, o prihodnosti za zdaj ne razmišljam preveč. Grem dan za dnem."

Opcijo igralca ima tudi center Deandre Ayton, tudi on lahko odstopi od pogodbe, ki bi mu v naslednji sezoni prinesla 8,1 milijona dolarjev, in postane prost igralec. Po informacijah virov ESPN se za zdaj še ni odločil. V podobni situaciji je tudi Marcus Smart, za katerega naj bi se zanimalo kar nekaj ekip. Rok za uveljavitev ali zavrnitev igralčeve možnosti je 29. junij.

Poleg Dončića, ki je lani poleti podpisal triletno podaljšanje pogodbe v vrednosti 165 milijonov dolarjev, imajo pogodbe za naslednjo sezono Jarred Vanderbilt (12,4 milijona dolarjev), Jake LaRavia (6 milijonov dolarjev), Dalton Knecht (4,2 milijona dolarjev), Bronny James (2,2 milijona dolarjev) in novinec Adou Thiero (2,1 milijona dolarjev).

