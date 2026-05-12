Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Ž. L.

Torek,
12. 5. 2026,
10.40

Osveženo pred

50 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,78

Natisni članek

Natisni članek
KZS Los Angeles Lakers Luka Dončić Luka Dončić

Torek, 12. 5. 2026, 10.40

50 minut

KZS v podporo Dončiću

Košarkarska zveza Slovenije poslala jasno sporočilo Luki Dončiću

Avtor:
Ž. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,78
Luka Dončić, Aleksander Sekulić | Košarkarska zveza Slovenije se je odzvala na odločitev Luke Dončića. | Foto Aleš Fevžer

Košarkarska zveza Slovenije se je odzvala na odločitev Luke Dončića.

Foto: Aleš Fevžer

Luka Dončić je po koncu sezone v ligi NBA sporočil, da letos Sloveniji ne bo pomagal v kvalifikacijah za prihajajoče svetovno prvenstvo. Odločitev, da čas posveti hčerkama, so z objavo za javnost komentirali tudi na Košarkarski zvezi Slovenije.

Luka Dončić
Sportal Luka Dončić zaradi hčerk sprejel težko odločitev: za Slovenijo ne bo igral

Slovenijo v julijskem reprezentančnem oknu čakata zadnji tekmi prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ki ga bo prihodnje leto gostil Katar.  Po štirih odigranih krogih je četa Aleksandra Sekulića na vrhu skupine H, s točko prednosti pred Češko in Estonijo ter dvema pred Švedsko. Zaradi izenačenosti skupine bosta zadnji tekmi še kako pomembni; 3. julija bo na sporedu gostovanje v Estoniji, 6. julija pa v Stožice prihaja Švedska.

Slovenijo nato po vsej verjetnosti avgusta čaka nadaljevanje kvalifikacij, vseh teh izzivov pa se bo reprezentanca lotila brez kapetana Luke Dončića. Zvezdnik ekipe Los Angeles Lakers, ki je v torkovem jutru zaključila z nastopi v letošnji končnici lige NBA, je preko družbenih omrežij sporočil, da se bo v naslednjih mesecih posvetil družinskim zadevam.

"Zastopanju Slovenije sem dal vse in razočaran sem, da to poletje ne bom mogel igrati za svojo državo. Toda trenutno sta moji hčerki in obveznosti, ki jih imam kot oče, moja prioriteta," je med drugim zapisal Dončić. Na njegovo odločitev so se zdaj odzvali tudi na KZS.


"Nekatere odločitve so težke. A prave. Lukovo odločitev razumemo, spoštujemo in podpiramo. Luka, želimo ti poletje, ki bo samo vaše," so zapisali na zvezi.

KZS Los Angeles Lakers Luka Dončić Luka Dončić
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.