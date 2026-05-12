Košarkarska zveza Slovenije poslala jasno sporočilo Luki Dončiću

Luka Dončić je po koncu sezone v ligi NBA sporočil, da letos Sloveniji ne bo pomagal v kvalifikacijah za prihajajoče svetovno prvenstvo. Odločitev, da čas posveti hčerkama, so z objavo za javnost komentirali tudi na Košarkarski zvezi Slovenije.

Slovenijo v julijskem reprezentančnem oknu čakata zadnji tekmi prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ki ga bo prihodnje leto gostil Katar. Po štirih odigranih krogih je četa Aleksandra Sekulića na vrhu skupine H, s točko prednosti pred Češko in Estonijo ter dvema pred Švedsko. Zaradi izenačenosti skupine bosta zadnji tekmi še kako pomembni; 3. julija bo na sporedu gostovanje v Estoniji, 6. julija pa v Stožice prihaja Švedska.

Slovenijo nato po vsej verjetnosti avgusta čaka nadaljevanje kvalifikacij, vseh teh izzivov pa se bo reprezentanca lotila brez kapetana Luke Dončića. Zvezdnik ekipe Los Angeles Lakers, ki je v torkovem jutru zaključila z nastopi v letošnji končnici lige NBA, je preko družbenih omrežij sporočil, da se bo v naslednjih mesecih posvetil družinskim zadevam.

"Zastopanju Slovenije sem dal vse in razočaran sem, da to poletje ne bom mogel igrati za svojo državo. Toda trenutno sta moji hčerki in obveznosti, ki jih imam kot oče, moja prioriteta," je med drugim zapisal Dončić. Na njegovo odločitev so se zdaj odzvali tudi na KZS.





"Nekatere odločitve so težke. A prave. Lukovo odločitev razumemo, spoštujemo in podpiramo. Luka, želimo ti poletje, ki bo samo vaše," so zapisali na zvezi.