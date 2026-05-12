Po drami v Los Angelesu boleč konec sezone za Lakerse in Dončića

Košarkarji Los Angeles Lakers so na četrti tekmi drugega kroga končnice zahodne konference lige NBA po dramatični končnici s 110:115 izgubili z Oklahomo City Thunder in končali svojo sezono z izidom 0:4 v seriji. Jezerniki so bili do samega konca v igri za zmago, a so bili branilci naslova na koncu boljši in v končnici ostajajo brez poraza. Luka Dončić je tako letošnji play-off končal brez odigrane tekme. Cleveland Cavaliers so s 112:103 premagali Detroit Pistons in izid v seriji poravnali na 2:2, odločilna je bila neverjetna serija 24:0 na ob koncu druge in na začetku tretje četrtine.

Los Angeles Lakers : Oklahoma City Thunder 110:115 Strelci: Reaves 27 (8/16 met iz igre, 7 sk.), Hachimura 25 (4/8 za 3), James 24 (12 sk.), Hayes 18; Gilgeous-Alexander 35 (11/22 met iz igre, 8 as.), Mitchell 28, Holmgren 16 (9 sk.), McCain 13

Košarkarji Los Angeles Lakers so sklenili sezono 2025/26. Po lanskem izpadu v prvem krogu so se tokrat prebili korak dlje, a so po zmagi proti Houstonu v prvem dejanju, v drugem naleteli na premočnega tekmeca v obliki branilcev naslova, Oklahome City Thunder, ki je na koncu s 4:0 pometla z Jezerniki in v letošnjem play-offu ostaja brez poraza. Prvaki so namreč tudi v prvem krogu svojo nalogo opravili brez praske, potem ko so s 4:0 v seriji odpravili Phoenix. Luka Dončić, ki je svoje tekmece po poškodbi vnovič spremljal s klopi, je tako svojo osmo sezono v ligi NBA končal brez odigrane tekme v končnici.

A Lakersi so tudi brez njegove pomoči najboljše pustili za konec. V boju s favoriziranimi tekmeci so kljub podatku, da se še nobeni ekipi v zgodovini lige NBA ni uspelo vrniti po zaostanku z 0:3 v seriji, pokazali zobe in ob najboljši odigrani tretji četrtini v seriji vse do konca bili boj za zmago. Še 33 sekund pred koncem je bil izid poravnan na 110:110, a so se domačim v Crypto.com areni na koncu malce zatresle roke, kar so gostje znali izkoristiti in zaključiti serijo.

"Osredotočili smo se na vsako obrambo in napad posebej, v takšnih situacijah smo bili že neštetokrat. V takšnih končnicah se vse upočasni in res si lahko pozoren na vsako podrobnost, danes smo naredili dovolj, moramo pa biti še boljši. Kapo dol obema ekipama za predstavo in boj, na koncu nam je uspelo," je po koncu dejal Shai Gilgeous-Alexander, ki je bil s 35 točkami najboljši strelec tekme.

Shai Gilgeous-Alexander je dosegel 35 točk.

Lakersi so četrto srečanje odprli v pričakovani zasedbi - Austin Reaves, Marcus Smart, LeBron James, Rui Hachimura in Deandre Ayton, ki je srečanje odprl s košem. Jezerniki so odločno krenili v srečanje, z jasno željo, da še ne zaključijo svoje sezone. Košarkarji OKC so sicer po delnem izidu 7:0 pobegnili na 14:8, a so Lakersi odgovorili in v zaključku odgovorili z enako mero ter prvih 12 minut dobili s 26:21. Reaves je ob stoodstotnem izkupičku meta iz igre v prvi četrtini dosegel osem točk, Lakersi so ob tem izgubili le eno žogo.

Katastrofalen uvod v drugo četrtino in težave Jamesa

A sledil je katastrofalen začetek druge četrtine, ki so ga gostje odprli z delnim izidom kar 17:0, kar je pomenilo tudi njihovo prvo dvomestno prednost na tekmi (36:26). Lakersi nikakor niso našli poti do koša, prvi točki v četrtini je šele 5:38 pred koncem četrtine s črte prostih metov dosegel James, ki je znižal zaostanek na 28:38. Jezerniki so v dobrih šestih minutah iz igre metali 0/9, izgubili so štiri žoge in naredili štiri osebne napake. Pod prvi točki iz igre v drugi četrtini se je 5:15 pred koncem polčasa podpisal Jaxson Hayes.

Jezerniki so nato le ujeli ritem in gostom niso dovolili, da bi pobegnili na večjo razliko, po košu Reavesa 1:37 pred koncem druge četrtine so se Lakersi približali na 40:44, takšna pa je bila tudi razlika ob koncu drugega polčasa (45:49). Tik pred koncem druge četrtine si je sicer gleženj grdo zvil James, ki je ob eni izmed obrambnih akcij pristal na nogi Hayesa, ob tem pa mu je zvilo gleženj. 41-letni košarkar je nato ob koncu polčasa vidno v bolečinah odšepal v garderobo. Reaves je v prvih dveh četrtinah za Lakerse dosegel 15 točk, na drugi strani jih je prvi zvezdnik OKC, Shai Gilgeous-Alexander prispeval 14.

Lakersi z odlično tretjo četrtino

Kljub težavam je James stisnil zobe in se na začetku tretje četrtine vrnil na parket, gostje pa so tudi na začetku tretjega dela vse niti igre držali v svojih rokah. Kljub težavam na začetku tretje četrtine pa se Lakersi niso predali. Nasprotno. Napram prejšnjim trem tekmam so odigrali daleč najboljšo tretjo četrtino in če so bili njihovi upi na prvih treh srečanjih pokopani prav v tem delu srečanju, pa so se tokrat vrnili v igro.

Reaves je imel po treh četrtinah na svojem računu 22 točk.

Košarkarji Oklahome Cityja so 5:54 pred koncem tretjega dela po dveh zadetih prostih metih Gilgeousa-Alexandra še vodili z 68.58, nato pa so se Lakersi podali v neizprosen boj, v katerem je Reaves s črte prostih metov dve minuti pred koncem četrtine poskrbel za prvo vodstvo Lakersov po začetku druge četrtine (76:75), na navdušenje navijačev v Crypto.com areni pa so četrtino tudi po dveh odličnih zaključkih Hayesa sklenili z vodstvom 84:80. Lakersi so v tretji četrtini dosegli kar 39 točk, do zdaj so jih v seriji z OKC v tretjih četrtinah dosegli po 19, 22 in 20, ob tem so presegli tudi najboljši izkupiček v kateri koli četrtini v seriji, ki je do zdaj znašal 35 točk.

Jezerniki se tudi na začetku zadnje četrtine niso zaustavili, po nori trojki Reavesa v zadnji sekundi napada je osem minut pred koncem prednost Lakersov znašala 92:87. A na drugi strani so gostje potrpežljivo čakali na napake nasprotnika in svoje priložnosti. Jared McCain je slabih sedem minut pred koncem s trojko izid poravnal na 92:92, s skupnim delnim izidom 8:0 pa so na košarkarji OKC povedli s 95:92. Niz gostov je nato s košem le zaustavil Hachimura.

Nora drama v zaključku

V nadaljevanju se je odvil hud boj za vsako žogo. Chet Holmgren je ob alley-oop zabijanju dve minuti pred koncem svojo ekipo popeljal v vodstvo s 109:103, nakar je delovalo, da se ladja Lakersov potaplja, a je nato Hachimura kljub prekršku zadel met za tri, nato pa še dodal prosti met in Lakerse še enkrat več vrnil med žive (107:109). Po nekaj raztresene igre je Smart s košem ob prekršku in uspešnim prostim metom 41 sekund pred koncem Lakerse popeljal v vodstvo s 110:109. Po minuti odmora je OKC do novega vodstvo popeljal Holmgren, sledil je nov odmor, zatem je pri Lakersih odgovornost prevzel James, a bil ob prodoru neuspešen. Po osebni napaki Lakersov je Gilgeous-Alexander svojo ekipo popeljal v vodstvo s 113:110. Sledila je nova minuta odmora, po kateri so imeli domači na voljo dobrih 12 sekund za napad, s trojko je poskusil Reaves, a bil nenatančen, žoga je pristala v rokah gostov in tekma je bila odločena.

Je LeBron James odigral zadnjo tekmo v dresu Lakersov?

Pri Lakersih je bil na koncu s 27 točkami in sedmimi skoki najučinkovitejši Reaves, Hachimura se je podpisal pod 25 točk, James je imel na svojem računu ob 24 točkah še 12 skokov. Pri gostih je Gilgeous-Alexander prispeval 35 točk in osem asistenc, Ajay Mitchell je vknjižil 27 točk, Chet Holmgren pa je dodal 16 točk in devet skokov.

Oklahoma City se bo v konferenčnem finalu pomerila z boljšim iz para San Antonio Spurs - Minnesota Timberwolves, kjer je izid v seriji trenutno poravnan na 2:2.

Donovan Mitchell je ob polovičnem izplenu meta iz igre (13/26) dosegel 43 točk.

Na drugi tekmi dneva so Cleveland Cavaliers s 112:103 premagali Detroit Pistons in z drugo zaporedno zmago izid v seriji izenačili na 2:2. Detroit je po prvem polčasu vodil s 56:52, nato pa so domači v Rocket areni konce druge in začetek tretje četrtine odprli z neverjetnim delnim izidom 24:0, tretji del obračuna pa so dobili z 38:21 in tehtnico nagnili na svojo stran, a so se gostje vrnili v igro, po trojki Harrisa so 4:57 do konca povedli s 101:100.

Cade Cunningham je nato v zadnjih 41 sekundah izgubil kar tri od skupno svojih petih izgubljenih žog, Cleveland pa je srečanje končal z delnim izidom 12:5 in si zagotovil še drugo zmago v seriji.

Donovan Mitchell je ob polovičnem izplenu meta iz igre (13/26) dosegel 43 točk, James Harden je dodal 24 točk in enajst asistenc. Caris LeVert je za Detroit prispeval 24 točk, Cunningham jih je dodal 19. "Odločile so majhne stvari, tudi grozne izgubljene žoge, kot da nam ni mar, a nam je, zelo. Imeli smo veliko slabih napadov s slabimi zaključki, s katerimi smo zapravili priložnost za zmago," je po koncu dejal Cunningham.

Liga NBA, končnica, 11. maj: