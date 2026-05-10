Redick ob novi zaušnici izgubil živce: Ne morem ga imeti na parketu!

Košarkarji Los Angeles Lakersov so v noči na nedeljo izgubili tudi tretjo tekmo konferenčnega polfinala (108:131) proti Oklahomi City Thunder in so se ob zaostanku z 0:3 v zmagah znašli v izgubljenem položaju. Čeprav se še nobeni ekipi v zgodovini ni uspelo vrniti po zaostanku z 0:3, je trener Lakersov J. J. Redick prepričan, da še niso rekli zadnje. Ga je pa povsem ob živce spravil Deandre Ayton.

Vrhunci tretje tekme:

Čeprav so Lakersi na tretjem obračunu vendarle dočakali prednost domačega terena, pa tudi srečanje v Crypto.com Areni ni prineslo morebitnega zasuka v seriji z Oklahomo City Thunder, ki je bila na vseh treh obračunih do zdaj vselej vsaj korak pred zasedbo J. J. Redicka. Tako kot pred tem je tudi na tretji tekmi odločil drugi polčas, ki so ga gostje dobili s 74:40; tretjo četrtino so gostje dobili s 33:20 in povsem od igre odrezali Austina Reavesa, ki sploh ni dosegel točke. V seriji z Lakersi OKC zmagujejo s povprečno razliko 19,7 točke.

Košarkarji OKC so tako še enkrat več pokazali svojo premoč, trenerja Lakersov J. J. Redicka pa je med tekmo frustriral predvsem en košarkar, in sicer Deandre Ayton. V eni od akcij v zadnji četrtini je gostom dovolil dva napadalna skoka, kar je Redicka povsem iztirilo, vrnil se je na svoj sedež in na klopi bentil nad svojim centrom. "Ne morem ga imeti na parketu," je Redick dejal, ko je sedel nazaj na klop.

Ayton je na tretjem obračunu igral le 24 minut in skozi celotno serijo so ga centri Oklahoma City Thunder povsem zasenčili. Na tretji tekmi je dosegel deset točk ob metu 5/9 iz igre ter dodal šest skokov. 27-letni košarkar z Bahamov, ki pogosto deluje, kot da nima prave motivacije, je prav tako dovolil, da je Chet Holmgren dosegel 18 točk in zbral devet skokov, medtem ko je Isaiah Hartenstein prispeval 12 točk ob zelo učinkovitem metu 6/7 iz igre ter dodal še devet skokov.

Kennard spregovoril o Dončiću

Igri Lakersov se zagotovo pozna odsotnost poškodovanega Luke Dončića, ki bi lahko v primeru izpada na naslednji tekmi sezono sklenil brez odigrane tekme v končnici. V zasedbi Lakersov so že večkrat med končnico poudarili, da jim manjka prispevek Slovenca, ki je bil v rednem delu pogosto ključni člen pri zmagah Jezernikov. "Seveda je težko, ko ti manjka najboljši strelec lige. Če bi bil z nami, bi to zagotovo spremenilo dinamiko te ekipe. Tega se zavedamo in ga pogrešamo. Dela vse, kar je le možno, da bi se lahko čimprej vrnil na parket in nam pomagal," je po tekmi dejal Luke Kennard.

Kljub porazu pa trener Lakersov Redick še ni obupal in verjame, da lahko njegova zasedba prepreči metlo. "Ne odpisujem te serije. Na naslednji tekmi bomo skušali zmagati, podaljšati to serijo in jo vrniti v Oklahoma City. MVP (Shai Gilgeous-Alexander, op. p.) je v treh tekmah dosegel 'le' 18, 22 in 23 točk, danes je iz igre metal skromnih 7/20, pa so nas še vedno razbili na vseh treh srečanjih. So odlična košarkarska ekipa," je tekmeca pohvalil Redick. OKC so v letošnji končnici še brez poraza, dobili so vseh sedem tekem in postali šesti branilci naslova, ki so v prvih sedmih tekmah play-offa zabeležili sedem zmag. Nazadnje je to uspelo Clevelandu leta 2017, ko jih je še vodil LeBron James.

Izkušeni James, ki je ob odsotnosti Dončića v tej sezoni prevzel levji delež, je na tretjem obračunu dosegel 19 točk in osem asistenc, dve več je dosegel Rui Hachimura, ki je bil najboljši strelec domače zasedbe. "V celoti gledano so res odlična ekipa v vseh pogledih in statističnih prvinah. Noge preprosto ne odmaknejo s plina. Nisem jezen ali razočaran. Mislim, zagotovo sem razočaran, da zaostajamo z 0:3 v zmagah, a še vedno smo med živimi in to je vse, kar si lahko želiš. V ponedeljek moramo svoje delo opraviti veliko boljše, potem pa bomo videli, kaj bo," je dejal 41-letni košarkar.

