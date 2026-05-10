Nedelja, 10. 5. 2026, 17.15

30 minut

Ric Flair

Legendarni rokoborec brutalno udaril po Luki Dončiću

Ric Flair | Ric Flair | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

"Samo eno besedo lahko povem in to je, da sem razočaran," je svoj brutalen zapis o Luki Dončiću na omrežju X začel legendarni rokoborec Ric Flair. Če bi bil na njegovem mestu, ne bi samo igral, ampak bi s padalom skočil z newyorškega nebotičnika.

Luka Dončić si zagotovo želi, da bi skočil na parket in igral, a po tako resni poškodbi se z vrnitvijo ne sme prehitevati. | Foto: Reuters Luka Dončić si zagotovo želi, da bi skočil na parket in igral, a po tako resni poškodbi se z vrnitvijo ne sme prehitevati. Foto: Reuters Gotovo pomenite zlate čase ameriške rokoborbe, wrestlinga. Čase Hulka Hogana. In tako ste gotovo slišali tudi za Rica Flaira. Eden najboljšim rokoborcev vseh časov ima danes 77 let. In je strasten navijač Los Angeles Lakersov. Tako kot večina navijačev ekipe iz Kalifornije ta dni ne more dobro prav dobro spati. Jezerniki so tik pred izpadom. V drugem krogu končnice proti branilcem naslova Oklahomi City Thunder zaostajajo z 0:3 v zmagah. Še nobena ekipa v zgodovini lige NBA ni nadoknadila takega zaostanka.

Lakers brez poškodovanega Luke Dončića enostavno niso tako dobri, kot so bili ob koncu rednega dela sezone, ki so ga končali kot četrta ekipa zahodne konference. Ljubljančan je odstoten že dober mesec dni. Takoj je bilo jasno, da bo manjkal šest do osem tednov, saj gre za resno poškodbo zadnje stegenske mišice. A Ric Flair je zdaj krivca za poraze Lakersov našel prav v Dončiću. Marsikdo se zgraža ob njegovem zapisu na družabnem omrežju X. "Luka Dončić, samo eno besedo lahko povem in to je, da sem razočaran. 46 milijonov dolarjev. In ne moreš igrati. Jaz bi za 46 milijonov dolarjev na leto skočil z Empire State Buildinga s padalom. Pa ga sploh ne znam odpreti. Ampak bi tvegal."

