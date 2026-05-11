Ponedeljek, 11. 5. 2026, 8.00

Incident na tekmi med San Antonio Spursi in Minnesota Timberwolvesi

Wembanyama po udarcu s komolcem prvič v karieri izključen #video

Victor Wembanyama | Foto Reuters

Zvezdnik San Antonio Spursov Victor Wembanyama je bil na četrti tekmi polfinalne serije zahodne konference proti Minnesota Timberwolvesom izključen prvič v profesionalni karieri. Na začetku druge četrtine je s komolcem zadel krilnega centra domače ekipe Naza Reida, sodniki pa so po ogledu posnetka prekršek označili za nešportno napako druge stopnje.

Victorju Wembanyamaju so sodniki sprva dosodili osebno napako v napadu, potem ko je ob agresivnem pokrivanju Naza Reida in Jadena McDanielsa zunaj rakete s komolcem zadel košarkarja Minnesote. Francoski zvezdnik je pred tem ujel odbito žogo po zgrešenem metu za tri točke, nato pa pri obratu zadel Reida v predel vratu oziroma čeljusti.

Med ogledom posnetka so navijači v dvorani Target Center vzklikali: "Izključite ga! Izključite ga!" Sodniki so jim po pregledu akcije pritrdili in osebno napako v napadu prekvalificirali v nešportno napako druge stopnje zaradi pretiranega stika nad vratom, kar v NBA pomeni samodejno izključitev.

Ko je bila odločitev razglašena, je Wembanyama zmedeno vprašal soigralca Harrisona Barnesa: "Kaj to pomeni?" Nato je ob odhodu z igrišča pozdravil vsakega od soigralcev, medtem ko je iz zvočnikov odmevala pesem Beat It Michaela Jacksona.

Reid je po izključitvi zadel oba prosta meta in Minnesoto popeljal v vodstvo z 38:34. Timberwolvesi so na koncu slavili s 114:109 in serijo izenačili na 2:2.

