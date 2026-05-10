Frustracije pri Lakers vse večje, konec za Luko Dončića vse bližje

Nič novega v dvoboju drugega kroga končnice lige NBA med Los Angeles Lakers in Oklahoma City Thunder. Aktualni prvaki so tudi na tretji tekmi slavili, tokrat s 131:108, povedli s 3:0 v zmagah in moštvo iz Kalifornije potisnili na rob izpada. Luka Dončić je zaradi poškodbe zadnje stegenske mišice dvoboj spet spremljal s strani. Glede na moč Oklahome - v tej končnici je dobila vseh sedem tekem - pa je vse bolj videti, da bi se lahko sezona LA Lakers končala že v noči na torek, ko bo na sporedu četrta tekma. James Harden je utišal kritike in pomagal Cleveland Cavaliers, da so se z zmago s 116:109 vrnili proti Detroit Pistons na 1:2 v zmagah.

Los Angeles Lakers : Oklahoma City Thunder 108:131 (25:31, 59:57, 79:90) Hachimura 21, James 19, 8 as., Kennard 18, Reaves 17, 9 as., 5 izg. žog, Smart 10, Ayton 10, 6 sk.; Mitchell 24, 10 as., Gilgeous-Alexander 23, 9 as., Holmgren 18, 9 sk., Wallace 16, Hartenstein 12, 9 sk., Joe 12.

Po uvodnih tekmah v Oklahomi se je serija preselila v Kalifornijo, v Crypto.com Areno, kjer so Lakers doživeli nov boleč večer. Najbolj boleč v tej seriji, čeprav po prvem polčasu še ni kazalo, da bo na koncu takšen razplet. Najboljšo predstavo v končnici je zrežiral 23-letni Ajay Mitchell, ki se je lahko pohvalil s 24 točkami in 10 asistencami.

Vrhunci tekme med LA Lakers in Oklahoma City Thunder

Za domače se je večer še razvijal obetavno. Po prvi četrtini so zaostajali s 25:31, v drugi pa ujeli ritem in na odmor odšli z vodstvom 59:57.

James za izenačenje, Hachimura poskrbel za vodstvo ...

A čeprav je rezultat kazal, da sta bili ekipi izenačeni, je bilo videti, da imajo gostje vseskozi nadzor nad dogajanjem. Domači so se sprva zanašali predvsem na met za tri točke. Oklahoma je vodila z 10:5, nato tudi s 24:17 in 31:21. V prvi četrtini je pomembno vlogo odigral Cason Wallace, ki je prišel s klopi, zadel tri trojke in poskrbel, da je Oklahoma po 12 minutah vodila z 31:25.

Rui Hachimura je pri domačih že v prvi četrtini zadel tri trojke, bil vroč kot na drugi tekmi, nato pa v drugem polčasu poniknil. Luke Kennard je ob koncu prve četrtine zadel pomembno trojko za 25:31, nato pa takoj ob začetku druge Lakers z novim metom izza 7,25 metra približal na tri točke zaostanka.

LeBron James in Shai Gilgeous-Alexander. Foto: Guliverimage

Oklahoma je za kratek čas še pobegnila na 40:31, nakar so Lakers odgovorili z delnim izidom 13:4. Po dveh trojkah LeBrona Jamesa sta bili ekipi 5:33 pred koncem polčasa poravnani pri 44:44.

Vodstvo je domačim pri 49:47 priskrbel Hachimura, po njegovi ukradeni žogi je Austin Reaves zabil za 51:47, Kennard pa je s trojko povišal na 54:49. Navijači so bili v deliriju.

A gostje so imeli odgovor. Shai Gilgeous-Alexander je v zaključku polčasa zadel nekaj težkih metov - tekmo končal pri 23 točkah in devetih asistencah - in Oklahomi pomagal, da je pri 57:56 spet povedla. A domači so na odmor vendarle odšli s prednostjo dveh točk pri 59:57.

Slaba tretja četrtina

Če je prvi polčas Lakersom še ponujal upanje, ga je tretja četrtina skoraj v celoti izbrisala. Gostitelji so imeli v enem delu tretje četrtine več izgubljenih žog kot zadetih metov iz igre, Oklahoma pa je vsako napako neusmiljeno izkoristila. Do konca tekme je po izgubljenih žogah Lakers dosegla kar 30 točk, domači pa so jih izgubili 17.

Lakers so se v zaključku tretje četrtine z delnim izidom 7:0 sicer še približali na pet točk zaostanka, a je bil odgovor gostov šampionski. Isaiah Joe je zadel dve zaporedni trojki, Oklahoma pa je pred zadnjo četrtino pobegnila na 90:79. Prav ta del je domačim odrezal noge.

Veselje v taboru Oklahome City Thunder. Foto: Guliverimage

Potisnjeni so bili v položaj, iz katerega se niso več znali vrniti. V zadnji četrtini pravega zasuka ni bilo več. Reaves je prve točke v drugem polčasu dosegel šele slabih deset minut pred koncem, ko je zadel ob osebni napaki in izkoristil še dodatni prosti met. A to je bilo premalo in prepozno.

Oklahoma pred vstopom v konferenčni finale, Dončić pred zaključkom sezone

Oklahoma je stopnjevala pritisk, kaznovala napake domačih in tekmo mirno pripeljala do konca. Ko je bilo jasno, da se Lakers ne bodo vrnili, je trener JJ Redick izpraznil klop, na parket poslal rezerviste in nosilce igre poklical iz igre. Oklahoma je na koncu v Los Angelesu slavila s 131:108 in povedla s 3:0 v zmagah.

Foto: Reuters

S tem je poslala še en jasen signal, da je v tej seriji močnejši tekmec. V noči na torek si lahko že priigra vstopnico za konferenčni finale, kjer bo čakala na razplet drugega polfinala med San Antonio Spurs in Minnesoto Timberwolves.

Vse bolj verjetno je tudi, da Luke Dončića, ki je izpustil že 14. zaporedno tekmo, v tej sezoni ne bomo več videli na parketu. Zdravljenje poškodbe zadnje stegenske mišice je dolgotrajno, v torek pa bi lahko slovenski zvezdnik s strani spremljal še zadnji obračun svojega moštva v tej sezoni.

Cleveland se je vrnil, Harden utišal kritike

Cleveland Cavaliers so se po dveh bolečih porazih v zaključkih tekem vendarle vrnili v serijo drugega kroga končnice vzhodne konference. Na domačem parketu so Detroit Pistons premagali s 116:109 in zaostanek v zmagah znižali na 1:2. Junak večera je bil Donovan Mitchell, ki je dosegel 35 točk in dodal deset skokov, pomembno vlogo pa je imel tudi James Harden, ki je po kritikah na račun zaključkov prvih dveh tekem tokrat zadel ključne mete v zadnjih minutah.

Vrhunci tekme med Cleveland Cavaliers : Detroit Pistons

Tekma je bila izenačena vse do konca, vodstvo pa se je zamenjalo enajstkrat. Odločilni trenutek se je zgodil 2:28 pred koncem, ko je Max Strus prestregel podajo Cada Cunninghama iz avta, stekel proti košu in položil za vodstvo Clevelanda s 106:104. Trener Kenny Atkinson je potezo označil za odločilno na tekmi. Strus je sicer dosegel le sedem točk, a je s prestreženo žogo in obrambo močno vplival na razplet.

V zaključku je nato odgovornost prevzel Harden. Najprej je zadel met iz koraka nazaj, nato še floater, odločilni udarec pa je sledil 25 sekund pred koncem, ko je ob obrambi Tobiasa Harrisa zadel trojko za 113:109. Pri Detroitu je Cunningham sicer dosegel trojni dvojček s 27 točkami, desetimi skoki in desetimi asistencami, a ob tem izgubil kar osem žog. Harris je dodal 21 točk, Pistons pa so po petih zaporednih zmagah v končnici doživeli prvi poraz.

Liga NBA, končnica, 9. maj:

Pari drugega kroga končnice: Zahod: San Antonio Spurs (2) – Minnesota Timberwolves (6) /2:1/

Oklahoma City Thunder (1) – Los Angeles Lakers (4) /3:0/ Vzhod: New York Knicks (3) – Philadelphia 76ers (7) /3:0/

Detroit Pistons (1) – Cleveland Cavaliers (4) /2:1/ / / – izid v zmagah; igrajo na štiri zmage po sistemu 2–2–1–1–1 Pari prvega kroga končnice: Zahod:



Oklahoma City Thunder (1) – Phoenix Suns (8) /4:0/

Los Angeles Lakers (4) – Houston Rockets (5) /4:2/

San Antonio Spurs (2) – Portland Trail Blazers (7) /4:1/

Denver Nuggets (3) – Minnesota Timberwolves (6) /2:4/ Vzhod:



Detroit Pistons (1) – Orlando Magic (8) /4:3/

Cleveland Cavaliers (4) – Toronto Raptors (5) /4:3/

Boston Celtics (2) – Philadelphia 76ers (7) /3:4/

New York Knicks (3) – Atlanta Hawks (6) /4:2/

Preberite še: