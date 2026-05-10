Dončićev prijatelj lahko že danes vzame prvo vozovnico za konferenčni finale

Že v poznih urah nocojšnjega večera bi lahko v končnici lige NBA dobili prvega udeleženca konferenčnega finala. V ugodnem terminu za evropske ljubitelje košarke bo Philadelphia v Wells Fargo Centru gostila košarkarje iz New Yorka. Knicksi v zmagah vodijo s 3:0 in bi si lahko danes že zagotovili mesto v finalni seriji vzhodne konference. V noči na ponedeljek bosta na delu še ekipi Minnesota Timberwolves in San Antonio Spurs. Slednji po treh tekmah in preobratu kaže bolje, nocoj bodo Victor Wembanyama in soigralci lovili tretjo zmago.

Philadelphia bo morala pred svojimi navijači najti način, da se izogne newyorški 'metli'. Fizično močna ekipa Knicksov je na prvih treh tekmah s pridom izkoriščala šibke točke nasprotnika, za tretjo zmago je poskrbela prevlada v skoku na obeh koncih parketa. S 33 točkami je velik del bremena na lastna pleča prevzel Jalen Brunson, nekdanji soigralec Luke Dončića pri Dallasu.

Joela Embiid in druščino lahko optimizem črpajo iz dejstva, da so si v tej seriji doslej brez večjih težav priigrali veliko število odprtih metov, a so bili preprosto premalo natančni, da bi za to kaznovali ekipo iz New Yorka.

Serija Minnesote in San Antonia je bila doslej bolj izenačena. Volkovi so na prvi tekmi presenetili favorita iz Teksasa in ukradli prednost domačega parketa, a so Spursi odgovorili z dvema zmagama. S tretjo bi si že priigrali prvo zaključno žogo na svojem terenu.

Na prvi tekmi se je z opravljenim delom pod obema košema izkazal zvezdnik Minnesote Rudy Gobert, od takrat pa je bila to serija, ki jo je zaznamoval Victor Wembanyama. Minnesota mora hitro skovati načrt, kako zmanjšati učinek 224 centimetrov visokega čudeža narave.

