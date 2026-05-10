Za sedemkratnimi prvaki lige NBA Golden State Warriors je sezona za pozabo. Bojevniki se niso uvrstili v končnico prvenstva. Po neuspehu v dodatnih kvalifikacijah se je zamajal trenerski stolček karizmatičnega stratega Steva Kerra. A bodo člani košarkarske zasedbe iz San Francisca tudi v novi sezoni s Kerrom na klopi, poroča ESPN.

Kerr se je strinjal, da se bo vrnil kot glavni trener Golden Stata, potem ko je sprejel dveletno pogodbo, so v soboto za medijsko mrežo ESPN povedali njegovi agenti.

Kerr, čigar pogodba se je iztekla ob koncu sezone, je po izpadu bojevnikov na turnirju za uvrstitev v končnico ligo NBA play-in dejal, da ne ve, ali se bo vrnil za 13. sezono s klubom.

"Vse te službe imajo rok veljavnosti," je dejal Kerr po čustvenem trenutku z zvezdnikoma Stephenom Curryjem in Draymondom Greenom na igrišču po porazu Warriors proti Phoenixu 17. aprila.

"Obstaja niz tekem, ki se zgodi, in ko se niz konča, je včasih čas za novo kri in nove ideje," je dejal trener.

Green je s komentarji v svojem podkastu spodbudil ugibanja, da bo 60-letni Kerr odstopil. Toda ESPN, ki se sklicuje na Dana Eveloffa in Ricka Smitha iz Priority Sports, je sporočil, da se je Kerr odločil ostati.

ESPN je, ki se sklicuje na neimenovane vire iz lige, sporočil, da bo Kerr z dvoletno pogodbo ostal najbolje plačani trener v ligi NBA letno. V minuli sezoni je zaslužil 17,5 milijona dolarjev (14,8 milijona evrov).

Golden State je leta 2015 osvojil naslov prvaka lige NBA v Kerrjevi prvi sezoni na čelu stroke in še trikrat v letih 2017, 2018 in 2022.

To sezono so se Warriors kljub številnim poškodbam po koncu rednega dela sezone prebili do turnirja za popolnitev mest v končnici, a jih je nato v boju za osmo mesto izločil Phoenix. Smolo je imel Jimmy Butler, ki so ga pripeljali, da bi okrepil veteranski dvojec Curry in Green. Januarja si je strgal sprednjo križno vez leve kolenske mišice.

Poškodovan je bil tudi Moses Moody, 38-letni Curry pa je bil zaradi hude poškodbe kolena odsoten 27 zaporednih tekem.

