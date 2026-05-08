Petek, 8. 5. 2026, 22.00
15 minut
Liga NBA, 8. maj
Kratkohlačniki in Detroit po tretjo zmago konferenčnega polfinala
Onkraj Atlantika se nadaljuje boj za naslov prvaka lige NBA. V konferenčnem polfinalu vzhoda se bosta pomerila Philadelphia 76ers in New York Knicks, ki pred tretjo tekmo drugega kroga vodijo z 2:0 v seriji. V polfinalu zahodne konference pa bosta na parket stopila Minnesota Timberwolves in San Antonio Spurs (izid v seriji je izenačen na 1:1) ter Cleveland Cavaliers in Detroit Pistons, ki vodijo z 2:0.
Tretja tekma med Los Angeles Lakers in Oklahomo City Thunder bo v noči na nedeljo po slovenskem času v Los Angelesu. Luka Dončić, ki po poškodbi še vedno ni pripravljen za napore tekme, naj bi tudi tretjo tekmo spremljal s klopi.
Liga NBA, končnica, 8. maj:
Pari drugega kroga končnice:
Zahod:
San Antonio Spurs (2) – Minnesota Timberwolves (6) /1:1/
Oklahoma City Thunder (1) – Los Angeles Lakers (4) /2:0/
Vzhod:
New York Knicks (3) – Philadelphia 76ers (7) /2:0/
Detroit Pistons (1) – Cleveland Cavaliers (4) /2:0/
/ / – izid v zmagah; igrajo na štiri zmage po sistemu 2–2–1–1–1
Pari prvega kroga končnice:
Zahod:
Oklahoma City Thunder (1) – Phoenix Suns (8) /4:0/
Los Angeles Lakers (4) – Houston Rockets (5) /4:2/
San Antonio Spurs (2) – Portland Trail Blazers (7) /4:1/
Denver Nuggets (3) – Minnesota Timberwolves (6) /2:4/
Vzhod:
Detroit Pistons (1) – Orlando Magic (8) /4:3/
Cleveland Cavaliers (4) – Toronto Raptors (5) /4:3/
Boston Celtics (2) – Philadelphia 76ers (7) /3:4/
New York Knicks (3) – Atlanta Hawks (6) /4:2/
