Kratkohlačniki in Detroit po tretjo zmago konferenčnega polfinala

Onkraj Atlantika se nadaljuje boj za naslov prvaka lige NBA. V konferenčnem polfinalu vzhoda se bosta pomerila Philadelphia 76ers in New York Knicks, ki pred tretjo tekmo drugega kroga vodijo z 2:0 v seriji. V polfinalu zahodne konference pa bosta na parket stopila Minnesota Timberwolves in San Antonio Spurs (izid v seriji je izenačen na 1:1) ter Cleveland Cavaliers in Detroit Pistons, ki vodijo z 2:0.

Tretja tekma med Los Angeles Lakers in Oklahomo City Thunder bo v noči na nedeljo po slovenskem času v Los Angelesu. Luka Dončić, ki po poškodbi še vedno ni pripravljen za napore tekme, naj bi tudi tretjo tekmo spremljal s klopi.

Liga NBA, končnica, 8. maj:

Pari drugega kroga končnice: Zahod: San Antonio Spurs (2) – Minnesota Timberwolves (6) /1:1/

Oklahoma City Thunder (1) – Los Angeles Lakers (4) /2:0/ Vzhod: New York Knicks (3) – Philadelphia 76ers (7) /2:0/

Detroit Pistons (1) – Cleveland Cavaliers (4) /2:0/ / / – izid v zmagah; igrajo na štiri zmage po sistemu 2–2–1–1–1 Pari prvega kroga končnice: Zahod:



Oklahoma City Thunder (1) – Phoenix Suns (8) /4:0/

Los Angeles Lakers (4) – Houston Rockets (5) /4:2/

San Antonio Spurs (2) – Portland Trail Blazers (7) /4:1/

Denver Nuggets (3) – Minnesota Timberwolves (6) /2:4/ Vzhod:



Detroit Pistons (1) – Orlando Magic (8) /4:3/

Cleveland Cavaliers (4) – Toronto Raptors (5) /4:3/

Boston Celtics (2) – Philadelphia 76ers (7) /3:4/

New York Knicks (3) – Atlanta Hawks (6) /4:2/

