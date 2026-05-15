Petek, 15. 5. 2026, 19.42
Vsi slovenski čolni v petek izpolnili cilj
Slovenski kajakaši na mirnih vodah so tudi drugi dan svetovnega pokala v nemškem Brandenburgu svoje naloge opravili, kot so si želeli. Mogoče ima nekaj grenkega priokusa Mia Medved, ki je v polfinalu na 500 metrov zasedla četrto mesto, za malo zaostala za finalom A, a tudi finale B je boljši dosežek kot na prvi tekmi v Szegedu.
Medved se je na isti razdalji v sobotni polfinale uvrstila tudi v dvojcu, skupaj z Anjo Apollonio sta zasedli drugo mesto v skupini. Tak je bil tudi dosežek moškega dvojca Matevž Manfreda-Anže Pikon in tudi Anje Apollonio na 200 metrov.