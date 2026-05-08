Vroče v Oklahomi: zvezdnik zakuhal dramo, Lakersi brez Dončića praznih rok #video

Košarkarji Los Angeles Lakersov so v drugi tekmi konferenčnega polfinala v Oklahomi dolgo kazali precej boljši obraz kot na uvodnem obračunu. Brez Luke Dončića so po slabšem začetku ujeli ritem, ob polčasu vodili in po četrti osebni napaki Shaia Gilgeousa-Alexandra začutili veliko priložnost. A prav takrat je Oklahoma City Thunder pokazal, zakaj brani naslov prvaka. Brez svojega prvega zvezdnika je zrežiral silovit preobrat, dvignil dvorano na noge in Lakersom s 125:107 zadal boleč udarec. Ti zdaj zaostajajo z 0:2 v zmagah. Detroit Pistonsi so na drugi tekmi večera še drugič premagali Cleveland Cavalierse in v seriji povedli z 2:0.

Oklahoma City Thunder : Los Angeles Lakers 125:107 (27:23, 57:58, 93:80) Holmgren 22, 9 sk., Shai Gilgeous Alexander 22, Mitchell 20, McCain 18; Reaves 31, James 23, Hachimura 16, Smart 14

Aktualni prvaki Oklahoma City Thunder so na začetku druge tekme konferenčnega polfinala opravičevali vlogo favorita proti Los Angeles Lakers, ki še vedno igrajo brez pomoči Luke Dončića. Hitro so prevzeli nadzor nad dogajanjem v domači dvorani in odprli tekmo s serijo 7:0, ko je trojko zadel krvnik Lakersov na prvi tekmi Chet Holmgren.

Luka Dončić in Maxi Kleber sta spremljala dvoboj s klopi.

Lakers so se v napadu sprva mučili, zgrešili nekaj odprtih metov za tri točke, kar je bila rak rana že v uvodnem obračunu, veliko težav pa sta povzročala Isaiah Hartenstein, ki je izkoristil prostor v raketi, in Holmgren, ki je bil natančen pri metu z razdalje. Po njegovi novi trojki so domači povedli s 14:7, nato pa prednost držali do konca prve četrtine, ki so jo dobili s 27:23.

Najvišji naskok je bil po zaslugi Shaija Gilgeousa Alexandra – v prvi četrtini je dosegel osem točk - pri 27:16, ko so na sceno prišli vroči Rui Hachimura, LeBron James in bodoči novi slovenski reprezentant Jaxon Hayes. Zrežirali so delni izid 7:0 in ob vstopu v drugo četrtino lažje zadihali. Zlasti spodbujajoča je bila trojka Hachimure, ki jo je zadel 1,3 sekunde pred koncem.

Trener domače zasedbe je zahteval challenge, vendar so sodniki vnovič pregledali posnetek in sporočili, da je odločitev ostala v veljavi.

Preobrat v drugi četrtini

Druga četrtina je prinesla precej boljši obraz Los Angeles Lakers. Košarkarji Oklahoma City Thunder so v začetku drugega dela pobegnili na 31:23, a so Jezerniki odgovorili z boljšo obrambo, več energije pri skoku in predvsem precej bolj tekočo igro v napadu.

Pomemben impulz je dal Marcus Smart, ki je najprej prodrl pod koš, zadel še dodatni prosti met, nato pa zadel tudi trojko za 31:34. Krvnik prve tekme Austin Reaves se je v nadaljevanju razigral in poskrbel, da so se Lakers približali zgolj na točko zaostanka (44:45).

Nato je prišlo na vrsto prvo vodstvo gostujoče zasedbe, ko je zadel Smart, medtem ko je bilo po trojki Luka Kennarda 49:47. Ko je novo trojko zadel Hachimura, so imeli Lakers najvišjo prednost treh točk pri 52:49, polčas pa zaključili pri rezultatu 58:57 - Lakersi so drugo četrtino dobili s 35:30 in po slabšem začetku tekme odšli na odmor z minimalno prednostjo.

Nešportna poteza Shaija Gilgeous Alexandra

Napet je bil tudi uvod v tretjo četrtino. Po minuti in pol je postalo vroče v dvorani, ko je zvezdnik domačega moštva Shai Gilgeous Alexander namerno povlekel z roko Reavesa, ki je v bolečinah padel po tleh. Sodniki so pregledali posnetek in mu dosodili nešportno osebno napako - to je bila njegova skupna četrta, zato ga je trener Mark Daigneault moral poklicati s parketa.

Po številnih prostih metih, ki so jih imeli gostje na voljo, se je prednost Lakers dvignila na 66:61.

Brez zvezdnika zrežirali preobrat in dvignili dvorano na noge

A zgodilo se je ravno nasprotno. Ko so pri Lakersih začutili, da imajo priložnost za pobeg, je Oklahoma brez svojega glavnega aduta odgovorila silovito. Gostitelji so zaigrali hitreje, bolj odločno in z delnim izidom 15:3 povsem obrnili potek četrtine.

Po košu Holmgrena je Oklahoma znova povedla z 72:71, nato pa je domača zasedba začela graditi prednost. Jared McCain je zadel pomembno trojko, še naprej bil odličen Ajay Mitchell, ki je s prodori in samozavestnimi zaključki povzročal vse več težav obrambi Lakersov.

Jaylin Williams je ob prekršku zadel trojko in nato še dodatni prosti met.

Za popoln izbruh navdušenja v razprodani dvorani je poskrbel Jaylin Williams. Zadel je trojko ob osebni napaki, nato dodal še prosti met, Oklahoma pa je pobegnila na 85:74. V nekaj minutah se je položaj povsem obrnil: Lakersi so imeli priložnost prevzeti nadzor, namesto tega pa so domači brez Gilgeous-Alexandra zrežirali pravi preobrat, ki jim je odprl vrata do druge zmage v tej seriji - tretjo četrtino so domači dobili s 36:22.

James udaril nazaj, a je bil udarec kratkega roka

Navijači so bili razumljivo v deliriju po takšnih minutah. Ko je kazalo, da bi lahko bil to trenutek, ko se bodo Lakers zlomili, je osrednjo besedo dobil zimzeleni James. Po njegovih petih zaporednih točkah in delnem izidu 9:2 ob vstopu v sklepni del tekme je domačega stratega pri vodstvu s 95:89 prisilil v minuto odmora.

Gostujočemu taboru je že v naslednji obrambni akciji zastal dih, ko je James padel čez Gilgeous-Alexandra in se prijel za zapestje. Na srečo je šlo za lažni alarm in je lahko nadaljeval ter kmalu približal Lakerse na 94:99.

Zato pa so v nadaljevanju lažje zadihali tudi pri gostiteljih, ki so vnovič našli pravi ritem. Pet zaporednih točk Holmgrena in trojka Casona Wallaca so postavili za domače spet stvari na svoje mesto in slabih šest minut pred koncem je bil naskok 13 točk pri rezultatu 107:94.

Oklahoma pri 2:0, naslednji obračun v noči na nedeljo v Los Angelesu

Ko je dobre štiri minute pred koncem zadel trojko še SGA, je bilo jasno, da bodo Lakersi težko v slabih petih minutah izničili zaostanek 16 točk (95:111).

Domači so v zaključku suvereno držali prednost in se veselili druge zmage. Serija se zdaj seli v Los Angeles, kjer bosta naslednji dve tekmi – prva v noči na nedeljo.

Detroit izkoristil domačo dvorano in povedel z 2:0

Detroit Pistons so tudi na drugi tekmi polfinala vzhodne konference izkoristili prednost domačega parketa in s 107:97 premagali Cleveland Cavaliers. Z novo zmago so v seriji povedli z 2:0 in nadaljevali izjemen niz, saj so po težavah v prvem krogu proti Orlandu zdaj pri petih zaporednih zmagah.

Cade Cunningham je bil najbolj razpoložen košarkar in se je lahko pohvalil z dvojnim dvočkom - 25 točk in 10 asistenc.

Prvo ime Detroita je bil Cade Cunningham, ki je tekmo končal s 25 točkami in desetimi asistencami. Pomembno podporo mu je z 21 točkami nudil Tobias Harris, veliko pa sta prispevala tudi Duncan Robinson, ki je zadel pet trojk in dosegel 17 točk, ter rezervist Daniss Jenkins s 14 točkami.

Cleveland s težavami pri metu z razdalje

Cleveland je imel razpoloženega Donovana Mitchella, ki je dosegel 31 točk, Jarrett Allen pa je po slabši prvi tekmi odgovoril z 22 točkami in sedmimi skoki. A gostom je manjkal predvsem met z razdalje. Trojke so metali le 7/32, v zadnji četrtini pa zgrešili vseh enajst poskusov za tri točke. Slab večer je imel tudi James Harden, ki je iz igre zadel le tri od 13 metov, dosegel deset točk in v končnici izgubil pomembno žogo.

Cavs povedli, nato je Detroit odgovoril

Cavaliers so v uvodu zadnje četrtine še ujeli priključek in po zabijanju Evana Mobleyja celo povedli z 81:79, a je Detroit odgovoril z odločilno serijo. Robinson je zadel pomembno trojko za novo vodstvo, Cunningham pa je dobri dve minuti pred koncem s trojko povišal prednost na devet točk in odločil zmagovalca. Tretja tekma bo v Clevelandu, kjer bodo Cavaliers skušali preprečiti, da bi se znašli na robu izpada.

Liga NBA, končnica, 7. maj: