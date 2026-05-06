Navijačem Lakersov se je porušil svet. Konec sanj o vrnitvi Dončića?

Slovenski košarkarski superzvezdnik Luka Dončić se je prejšnji mesec poškodoval v najslabšem mogočem trenutku. Zaradi poškodbe stegenske mišice ni zaigral za Lakerse od 2. aprila, klub pa še vedno ni sporočil, kdaj bi se lahko vrnil na parket. Ko se je danes prvič, odkar je staknil poškodbo, družil s predstavniki sedme sile, je spregovoril tudi o tem, kakšna je bila prvotna časovnica, ki so jo postavili zdravniki. Navijačem Jezernikov se je po njegovih besedah zameglilo pred očmi. Čeprav se je v javnosti omenjalo obdobje od štirih do šestih tednov, je Dončić povedal, da mu je zdravnik dal vedeti, da bi se lahko vrnil šele po osmih! Slovenec je spregovoril še o številnih drugih temah – tudi o frustraciji, ki ga spremlja, ko ne more pomagati soigralcem.

Lakersi v konferenčnem polfinalu končnice lige NBA bijejo zahteven boj z branilci naslova iz Oklahoma Cityja. Thunder so prvo tekmo dobili s prepričljivih 108:90, LeBron James pa je po porazu dal jasno vedeti, kako močno Jezerniki pogrešajo najboljšega strelca lige NBA Luko Dončića in njegovih dobrih 33 točk na srečanje.

Navijači stiskajo pesti, da bi 27-letni kapetan slovenske reprezentance čim prej okreval in se pridružil soigralcem na parketu. Dončić se trudi, daje vse od sebe – v želji po čim hitrejšem okrevanju se je pred tedni za nekaj časa odpravil tudi v Španijo in se lotil medicinskih metod, ki jih na drugi strani velike luže ne dovoljujejo – a se za zdaj še ne more stoodstotno posvetiti treningom in igri pet na pet.

Od štiri do šest tednov? Ne, osem.

Luka Dončić v tej končnici stiska pesti za soigralce s klopi. Foto: Reuters V javnosti se je pojavljala neuradna časovnica, da bo moral Dončić glede na težo poškodbe počivati od štiri do šest tednov. Ker bo konec tedna minilo natanko pet tednov od njegove poškodbe, številni privrženci Lakersov iz dneva v dan bolj nestrpno spremljajo dogajanje v klubu in čakajo, kdaj bi se lahko slovenski as resnično vrnil na parket. Iz te moke pa sodeč po današnjih besedah Dončića morda še nekaj časa ne bo kruha.

Novinarjem je namreč po poročanju Dana Woikeja (New York Times) in Dava McMenamina (ESPN) sporočil, da so mu po poškodbi povedali, da bo okrevanje trajalo osem tednov. To pa pomeni, da bi se lahko soigralcem pridružil šele v začetku junija.

Vsak dan se počuti bolje, a ...

"Počnem vse, kar je v moji moči, da bi se čim prej vrnil. Ko sem po poškodbi opravil pregled z magnetno resonanco, mi je zdravnik povedal, da bo trajalo okrevanje osem tednov. Skušam napredovati iz dneva v dan. Vsak dan se tudi počutim bolje," je na današnjem srečanju s predstavniki sedme sile povedal Dončić. Če bi obveljala prvotna ocena, bi se tako vrnil na parket šele čez slab mesec dni. Takrat pa, če gre dan soditi po jutru, Lakersov ne bo več v tekmovanju, saj so v konferenčnem polfinalu naleteli na najtežjega mogočega tekmeca.

Luka Dončić repeated that the timetable originally given to him after injuring his hamstring was "8 weeks." Game 2 will be 5 weeks after he suffered the Grade 2 hamstring strain. — Dan Woike (@DanWoikeSports) May 6, 2026

Z aktualnim prvakom OKC, najboljšo ekipo rednega dela in prvim favoritom za naslov, so imeli ogromne težave že v rednem delu, na prvi tekmi serije v Oklahomi pa ob odsotnosti Dončića kljub požrtvovalni igri v obrambi niso našli prave rešitve za to, da bi razorožili branilce naslove, ki imajo tako dolgo klop, da se jim odsotnost poškodovanega drugega najboljšega strelca Jalena Williamsa kaj prida niti ne pozna. Če Lakersi ne bodo nečesa spremenili v igri, zlasti v napadu, kjer so proti trdi in agresivni obrambi OKC dosegli le 90 točk, jih čaka slovo od tekmovanja še pred tako težko pričakovano vrnitvijo prvega asa.

Dončić priznal: To je zelo frustrirajoče

Rad bi se vrnil, a mora zaradi višjih sil še počivati. Foto: Guliverimage Slovenski superzvezdnik je tako danes stopil prvič pred novinarje po poškodbi stegenske mišice in povedal, kako se počuti v obdobju, ko (še) ne more pomagati soigralcem v boju za naslov.

"To je zelo frustrirajoče. Mislim, da ljudje niti ne razumejo, kako frustrirajoče je to. Vse, kar želim početi, je igrati košarko. Zlasti tokrat. To je najboljši čas za igranje košarke," je imel v mislih končnico lige NBA, kjer se odloča o lovorikah, kakovost košarke pa v marsičem presega tisto iz rednega ligaškega dela. Lakersi so v play-off vstopili brez dveh najboljših strelcev, a na krilih LeBrona Jamesa, 41-letnega mladostnega veterana, in druščine vendarle pozitivno presenetili in izločili Houston (4:2), v konferenčnem polfinalu pa nato naleteli na bistveno trši oreh.

OKC jim je že na prvem srečanju spodrezala krila (108:90), nemoč soigralcev je z bližine igrišča opazoval tudi Dončić. "Zelo frustrirajoče je le spremljati, kaj počne moja ekipa. Zelo sem ponosen na soigralce. Zelo težko je le sedeti in jih gledati, kako igrajo," bi jim veliko raje priskočil na pomoč in se dokazoval proti najboljši ekipi lige NBA, a mu višje sile – zdravstvene težave njegove stegenske mišice – tega še ne dovoljujejo. "Način, kako so se odzvali in stopili korak naprej, je resnično neverjeten. Upam, da bomo tako nadaljevali," so ga navdušili v prvem krogu proti Raketam, ko so izločili Houston v šestih tekmah.

Kaj sporoča "bratu" Reavesu?

Navijači Lakersov ga zelo pogrešajo, za razliko od njega pa se je njegov "brat" Austin Reaves že vrnil in zaigral trikrat v končnici. Proti OKC se ni proslavil, ob skromnem metu iz igre 3-16 je dosegel osem točk. Njegova forma pričakovano še ni na želeni ravni, Američan še išče občutke, ki so ga spremljali, ko je bil popolnoma zdrav in skupaj z Dončićem navduševal v ligi NBA. "Zahtevno se je vrniti po poškodbi. Moje sporočilo zanj bi bilo, naj ostane to, kar je. Vsi vemo, da je izjemen, neverjeten igralec, in vsi vemo, da si bo opomogel in uspešno vrnil."

"Zelo težko je le sedeti in jih gledati, kako igrajo," priznava žal še vedno poškodovani najboljši strelec lige NBA. Foto: Reuters

Novo priložnost, da bi se Reaves predstavil v boljši luči, bo imel v noči na petek, ko se bodo skušali Lakersi maščevati prvakom za uvodni poraz. Jezernike znova čaka zahtevno gostovanje v Oklahoma Cityju, na klopi pa bodo imeli znova gorečega navijača, ki bo za njih stiskal pesti, obenem pa ne bo mogel skrivati frustracij, saj bi najraje zaigral.

Ko se je Dončić v končnici lige NBA nazadnje meril z OKC, se je pisalo leto 2024 in je nosil še dres Dallasa. To je bila tudi zadnja serija, ki so jo Oklahoma City Thunderji izgubili. Niso našli načina, kako zaustaviti Dončića. Prihodnje leto so šli prvič do konca, tudi v tej sezoni pa jim kaže imenitno, saj so nanizali pet zaporednih zmag. Štiri proti Phoenixu, s katerim so pometli v prvem krogu, zdaj pa so imenitno vstopili še v serijo z Jezerniki.