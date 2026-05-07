San Antonio brez milosti, Knicksi še korak bližje

V noči na četrtek sta bili v končnici lige NBA odigrani dve tekmi. Vroči New York je z zmago s 108:102 podvojil prednost proti Philadelphii, ki je pogrešala Joela Embiida, San Antonio pa je z visoko zmago proti Minnesoti (133:95) vrnil udarec in izid v zmagah izenačil na 1:1. Lakersi, ki so brez Luke Dončića vse od začetka aprila, bodo v Oklahoma Cityju znova na delu v noči na petek. Legendarni zvezdnik lige NBA Paul Pierce opozarja in pojasnjuje, kaj bi se lahko zgodilo slovenskemu virtuozu, če se bo med serijo s prvaki vrnil na parket. Dončić je sicer dal vedeti, da bi lahko njegovo okrevanje trajalo vsaj osem tednov , kar je vse prej kot prijetna novica za navijaški tabor Lakersov.

"Ta poraz je na meni," je po prvi tekmi konferenčnega polfinala proti Minnesoti dejal zvezdnik San Antonio Victor Wembanyama, ki je skupaj s soigralci na drugi tekmi pokazal povsem drugačen obraz in v domačem Frost Bank Centru v drugo s kar 133:95 nadigral tekmeca. V katero smer se bo odvila tekma, je bilo bolj ali manj jasno že po prvem polčasu, ki so ga Spursi dobili z 59:35, v drugem polčasu so vodili tudi s kar 47 točkami prednosti, na koncu pa zmagali s +38. Spursi so zadeli polovico vseh metov iz igre, na drugi strani je bila Minnesota le 39,8-odstotno uspešna, ob tem so Timberwolvesi izgubili kar 22 žog.

Anthony Edwards tokrat s soigralci ni imel pripravljenega nobenega odgovora na igro San Antonia. Foto: Reuters

Sedem košarkarjev San Antonia je na koncu doseglo dvomestne številke, najboljši strelec je bil Stephon Castle z 21 točkami, dve manj je ob 15 skokih dosegel Wembanyama, 16 jih je prispeval De'Aaron Fox. Pri Minnesoti ni bilo razpoloženih strelcev, Jaden McDaniels, Julius Randle, Terrence Shannon Jr. in Anthony Edwards, ki je igral le 24 minut, so dosegli po 12 točk. Minnesota je ob visokem porazu slabo izvajala tudi proste mete, saj jih je zgrešila skoraj polovico (16/31).

"Takšen odziv pričakujem od sebe, od svojih soigralcev, zato me to nikakor ne preseneča," je po koncu dejal Wembanyama. "Seveda, da je tukaj prisoten ego. Napadli so nas v prvi tekmi, mi pa smo jim želeli odgovoriti z enako mero v drugi," je dodal Francoz. Spursi so dosegli svoj najvišji rezultat v končnici po letu 1983.

Druga zmaga Knicksov

Drugo zmage v seriji v domačem Madion Square Gardnu pa so dosegli New York Knicksi, ki so s 108:102 na drugi tekmi ugnali Philadelphio 76ers. Ta je igrala brez poškodovanega Joela Embiida. 76ersi so se borili veliko bolje kot na prvi tekmi, ko so Knicksi zmagali s 137:98. Na tekmi je bilo 25 menjav vodstva, kar je največ na tekmi končnice v zadnjih enajstih letih, in 14 izenačenj. Nobena ekipa ni vodila za več kot sedem točk. Tyrese Maxey je minuto pred koncem še zadel trojko za približanje Philadelphie na 102:107, a nato 76ersi niso več našli poti do koša.

Jalen Brunson je dosegel 26 točk. Foto: Reuters

Pri Knicksih, ki so sicer zadeli le sedem trojk, je vodilna vloga pripadla Jalnu Brunsonu, ki je dosegel 26 točk. Dve manj je dosegel OG Anunoby, Karl-Anthony Towns pa je imel ob 20 točkah še deset skokov in sedem asistenc. Pri gostih se je Maxey podpisal pod 26 točk, po 19 sta jih dodala Paul George in Kelly Oubre Jr. "Najpomembneje je, da smo ostali mirni in zbrani. Pomembno je bilo, da smo ostali osredotočeni na korak za korakom," je načrt za zmago po srečanju opisal Brunson.

Za New York je bila to peta zaporedna zmaga v končnici. Za razliko od prve tekme je tokrat 76erse v velikem jabolku vodil glavni trener Nick Nurse. Prvo tekmo v dvorani Madison Square Garden je izpustil, saj se je v zvezni državi Iowa udeležil pogreba svojega starejšega brata Steva Nursa. "S takšno obrambo, še zlasti v zadnji četrtini, bi morali biti mi tisti, ki bi zmagali na tej tekmi. Igrali smo odlično v napadu. Preprosto nismo uspeli doseči koša," je po koncu zamujeno priložnost obžaloval Nurse.

Johnson opozoril na napad

Magic Johnson velja za klubsko ikono Jezernikov in enega najbolj priljubljenih košarkarjev vseh časov. Foto: Guliverimage Na drugi strani velike luže pa še vedno odmeva uvodna zmaga OKC proti Lakersom (108:90). Čeprav so Jezerniki izgubili, po začetnem vodstvu 7:0 pa na koncu zaostali za 18 točk, so prejeli pohvalo legendarnega zvezdnika Magica Johnsona. Ikona Lakersov je izpostavila zlasti prispevek v obrambi, kjer so Redickovi varovanci omejili branilce naslova na 108 točk. Za kaj več pa je v uvodnem dejanju konferenčnega polfinala primanjkovalo točk Jezernikov. Dali so jih le 90, o tem, kaj so najbolj konkretno pogrešali, pa je bil iskreno jasen LeBron James. Pogrešali so vedno pomemben prispevek Luke Dončića, najboljšega strelca lige NBA, ki je s parketov odsoten vse od 2. aprila, sodeč po besedah slovenskega asa, pa mu je bilo sprva po poškodbi rečeno, da bo okrevanje trajalo osem tednov.

Največje težave Lakersov so tako povezane z učinkovitostjo napada, kjer se še ni prebudil povratnik Austin Reaves. Odigral je šele tretjo tekmo po vrnitvi, a imel zelo klavrn met iz igre (3-16) in tekmo končal pri skromnih osmih točkah. "Moram poudariti, da so Lakersi dobro igrali v obrambi. Zmanjkalo jih je le v napadu, kjer niso zmogli pokazati več proti svetovnim prvakom," je prek družbenih omrežij poudaril Johnson.

Da so se Jezerniki potrudili v obrambi, priča tudi izkupiček Shaia Gilgeousa-Alexandra. Prvi kandidat za priznanje igralca MVP je prvič v tej sezoni na srečanju dosegel manj kot 20 točk. Dal jih je 18, pri tem izgubil tudi sedem žog, a je v dvorani Paycom Center odločila daljša in kakovostnejša klop OKC.

Pierce: To ne bo isti Luka

Paul Pierce je leta 2008 pomagal Bostonu do naslova. Takrat je bil tudi igralec MVP finala lige NBA. Foto: Guliverimage Navijači Lakersov – podobno velja kar za celotno košarkarsko javnost – se z zanimanjem sprašujejo, kako bi se razpletlo srečanje, če bi lahko gostje računali tudi na Luko Dončića. Ta po poškodbi stegenske mišice druge stopnje še čaka na zdravniško zeleno luč. Po nekaterih napovedih – iz kluba so zelo skrivnostni in skopi s podajanjem časovnic – bi se lahko soigralcem pridružil že konec tedna na tretji tekmi serije v mestu angelov.

Kakorkoli že, legendarni zvezdnik Bostona Paul Pierce ima o tem svoje mnenje. Zaveda se znanja in kakovosti, ki ju premore 27-letni Ljubljančan, a tudi opozarja, da bi košarkarski svet spremljal bistveno drugačnega Dončića od tistega, ki je navduševal marca in pomagal Lakersom do imenitnega izkupička 15-2. Pri tem pa opozarja tudi, da bi trda, agresivna in neugodna obramba Oklahome Cityja, katere simbol je z vsemi žavbami namazani specialist za obrambno igro Luguentz Dort, še kako vplivala na predstavo Slovenca.

"Ne moreš kar vstati iz naslonjača in zaigrati proti OKC," je povedal Pierce v podkastu No Fouls Give. "Med ljudmi prevladuje mnenje, da se bo ob vrnitvi pojavil stari Dončić, a ne bo ravno tako. To ne bo tisti Luka. Ne bi hotel videti, kako bi Lu Dort pokrival Luko Dončića, ki bi se ravno vrnil po poškodbi. Ne bi hotel tega gledati. Želel bi si, da bi Lakersi ob Dončićevi vrnitvi igrali proti drugemu tekmecu, na primer Denverju. Vsi drugi bi bili primernejši kot OKC," je 48-letni Američan prepričan, da bodo prvaki s svojo obrambo prehud zalogaj za najboljšega strelca lige NBA, ki bi moral po vrnitvi na parket začeti z ničle in skušal čim prej najti svoj ritem.

"Če bi bil sam poškodovan in bi se nato vrnil na parket sredi serije proti ekipi, polni lačnih hijen, željnih uspeha v končnici lige NBA, v kateri je toliko odličnih obrambnih igralcev, ne bi bil presenečen, če bi metal iz igre pet od 28," je Piercea strah za Dončića, saj ga bodo Lakersi, če se bo vrnil v tej seriji proti OKC, vrgli med "lačne hijene".

Liga NBA, končnica, 6. maj:

Pari drugega kroga končnice: Zahod: San Antonio Spurs (2) – Minnesota Timberwolves (6) /1:1/

Oklahoma City Thunder (1) – Los Angeles Lakers (4) /1:0/ Vzhod: New York Knicks (3) – Philadelphia 76ers (7) /2:0/

Detroit Pistons (1) – Cleveland Cavaliers (4) /1:0/ / / – izid v zmagah; igrajo na štiri zmage po sistemu 2–2–1–1–1 Pari prvega kroga končnice: Zahod:



Oklahoma City Thunder (1) – Phoenix Suns (8) /4:0/

Los Angeles Lakers (4) – Houston Rockets (5) /4:2/

San Antonio Spurs (2) – Portland Trail Blazers (7) /4:1/

Denver Nuggets (3) – Minnesota Timberwolves (6) /2:4/ Vzhod:



Detroit Pistons (1) – Orlando Magic (8) /4:3/

Cleveland Cavaliers (4) – Toronto Raptors (5) /4:3/

Boston Celtics (2) – Philadelphia 76ers (7) /3:4/

New York Knicks (3) – Atlanta Hawks (6) /4:2/

Preberite še: