Los Angeles Lakersi so drugi krog končnice začeli s porazom proti Oklahoma City Thunder, LeBron James pa po tekmi ni skrival, kje se skriva ena glavnih težav. Čeprav je sam odigral odlično partijo, Lakersi brez Luke Dončića v napadu niso našli dovolj rešitev. "Imamo igralca, ki dosega 33,5 točke na tekmo. Težave so tu," je sporočil James.

Los Angeles Lakersi so v prvi tekmi drugega kroga končnice lige NBA izgubili proti aktualnim prvakom Oklahoma City Thunder z 90:108. LeBron James je poskušal skoraj sam vleči napad kalifornijskega moštva, vendar je pogrešal pomoč soigralcev. Tekmo je končal pri 27 točkah, šestih asistencah in štirih skokih, iz igre pa metal 12/17 – od tega trojke 3/6. A tudi njegova učinkovita predstava ni bila dovolj.

Lakersi so se proti aktualnim prvakom mučili predvsem v napadu. Austin Reaves, Marcus Smart in Luke Kennard niso našli pravega ritma, Oklahoma pa je znala izkoristiti vsako napako gostov – izgubili so kar 18 žog. LeBron je po tekmi jasno nakazal, da je odsotnost Luke Dončića za Lakerse v takšni seriji ogromna težava.

Ko so Jamesa po tekmi vprašali, od kod izvirajo težave v napadu, ni ovinkaril.

"Od kod težave v napadu? Imamo igralca, ki je dosegal 37 točk na tekmo … 33,5 na tekmo. Težave so tu," je dejal James in s tem jasno pokazal proti Dončićevi odsotnosti.

LeBron James je bil ob napadalnih težavah Lakersov eden redkih svetlih točk, a tudi njegovih 27 točk ni bilo dovolj za zmago proti Oklahomi. Foto: Guliverimage

Ob tem je poudaril, da Lakersi igrajo proti najboljši obrambni ekipi lige NBA. "Igramo proti najboljši obrambni ekipi lige. Ko igraš proti njim, potrebuješ igralce, ki lahko ves čas na parketu nase pritegnejo več branilcev," je dodal James.

LeBron: To ni dvoboj Shaia proti Lakersom

Zanimivo je bilo tudi vprašanje o Shaiu Gilgeousu-Alexandru, ki so ga Lakersi zadržali pri 18 točkah in ga prisilili v sedem izgubljenih žog. Za Oklahomo City Thunder to ni bila težava, saj so delo opravili Chet Holmgren (24 točk), Ajay Mitchell (18) in rezervist Jared McCain (12 – štiri trojke).

James ne želi, da se zgodba vrti okoli Shaia: "Zaostajamo z 0:1. To ni Shai proti Lakersom, ampak Lakersi proti ekipi Thunder. Zaostajamo z 0:1. Osredotočeni moramo biti na bistvo."

Brez Dončića manjka igralec, ki prebija obrambo

James je poudaril, da so si Lakersi pripravili tudi dobre mete, a jih niso zadeli. Vseeno je bilo iz njegovih besed jasno, da zaradi Dončićeve odsotnosti pogrešajo igralca, ki lahko sam ustvari prednost, prebije prvo linijo obrambe in prisili tekmeca v prilagajanje.

"Imeli smo nekaj zelo dobrih metov, a jih nismo zadeli. Proti svetovnim prvakom igramo brez igralca, ki dosega 34 točk. Moramo biti boljši pri iskanju načinov, kako priti v raketo," je dejal.

Oklahoma je znana kot ekipa, ki agresivno zapira prostor pod košem, zato je James opozoril tudi na izgubljene žoge in premalo samozavestne zaključke: "Vemo, da so ekipa, ki zapira raketo. Boljši moramo biti pri prodorih, ne smemo izgubljati žog in metati moramo samozavestno."

Reaves, Kennard in Smart bodo morali prevzeti več odgovornosti

To ni bil napad na soigralce, bolj opozorilo, da bodo morali Lakersi do Dončićeve vrnitve najti drugačne rešitve. Austin Reaves je imel slab večer. Dosegel je osem točk, iz igre metal 3/16 in zgrešil vseh pet metov za tri točke. Ob tem je izgubil štiri žoge.

Rui Hachimura je bil ob Jamesu eden redkih svetlih trenutkov v napadu z 18 točkami, a Lakersi bodo za resen odpor proti Oklahomi potrebovali več. Predvsem od Reavesa, Kennarda in Marcusa Smarta, ki bodo morali ob Jamesu prevzeti več odgovornosti v napadu.

In kdaj bi se lahko vrnil Dončić? V najboljšem primeru na tretji ali četrti tekmi serije. In vprašanje je, v kakšni pripravljenosti sploh bo takrat slovenski košarkar, ki pravih tekaških treningov ob tovrstni poškodbi zagotovo še ni imel.