J. L.

6. 5. 2026
17.01

51 minut

Masai Ujiri o Luki Dončiću: Kralj je odšel, zdaj imamo princa

Masai Ujiri | Masai Ujiri je ob prihodu v Dallas govoril o novi eri Mavericksov, bolečem odhodu Luke Dončića in Coopru Flaggu kot igralcu, iz katerega želijo zgraditi novega vodjo. | Foto Guliverimage

Masai Ujiri je ob prihodu v Dallas govoril o novi eri Mavericksov, bolečem odhodu Luke Dončića in Coopru Flaggu kot igralcu, iz katerega želijo zgraditi novega vodjo.

Dallas Mavericks po šokantni lanski menjavi Luke Dončića še vedno iščejo pot nazaj do src svojih navijačev. Novi prvi mož kluba Masai Ujiri se boleči preteklosti ni izognil. Dončića je posredno označil za kralja, ki je odšel, Coopra Flagga pa za princa, iz katerega želi Dallas zgraditi novega vodjo.

Menjava slovenskega zvezdnika Luko Dončića v Los Angeles Lakers je med navijači pustila globoko rano. Ni šlo le za odhod vrhunskega igralca, ampak za konec obdobja, v katerem je bil Dončić obraz franšize in naslednik velike zgodbe po Dirku Nowitzkemu.

To dobro ve tudi Masai Ujiri, ki je postal novi predsednik košarkarskih operacij pri Mavericksih. Kanadski operativec, ki je s Toronto Raptors leta 2019 osvojil naslov prvaka lige NBA, je ob predstavitvi govoril tudi o Dončiću, navijačih in novi realnosti kluba.

"Ko kralji odidejo, pridejo kralji"

Na vprašanje o občutkih navijačev po Dončićevi menjavi in gradnji ekipe okoli Coopra Flagga, ki je bil letos izbran za novinca leta, je Ujiri posegel po pregovoru iz Afrike.

Cooper Flagg je mož, na katerem bo slonela prihodnost Dallas Mavericksov. Foto: Reuters

"V Afriki pravimo: ko kralji odidejo, pridejo kralji. Kralj je odšel, zdaj pa imamo tukaj majhnega princa, iz katerega bomo naredili kralja," je dejal Ujiri.

Ujiri je s tem Dončiću priznal veličino, hkrati pa navijačem ponudil novo smer. Ta se imenuje Cooper Flagg.

Dallas še ni pozabil Dončića

V Dallasu ni mogoče govoriti o prihodnosti, ne da bi se pogovor vrnil k Dončiću. Navijači so z njim sanjali o novem naslovu prvaka, edinem po letu 2011, in o tem, da bo kariero morda končal prav tam, kjer jo je začel.

Ujiri zato ni želel preskočiti bolečine. Poudaril je, da želi v klub prinesti mir, a tudi jasno povedal, kako lahko Mavericksi znova dobijo navijače na svojo stran.

Navijači Dallasa še vedno niso pozabili lanskoletne šokantne menjave, ko ga je klubsko vodstvo poslalo v Los Angeles k LA Lakersom. Foto: Guliverimage

"Mislim, da moramo začeti razmišljati na tak način. Razumeti moramo, skozi kaj smo šli. Upam pa, da bomo kot organizacija z navijači našli nov začetek. Druge poti kot zmagovanje ni," je sporočil Ujiri.

Cooper Flagg kot novi obraz prihodnosti

V ospredju nove zgodbe Mavericks bo torej Cooper Flagg. Mladi Američan velja za enega največjih talentov svoje generacije, v Dallasu pa v njem vidijo igralca, okoli katerega je mogoče postaviti novo ero.

Ujiri ni skrival, da je bil prav Flagg eden glavnih razlogov, zakaj je sprejel izziv v Dallasu. V ligi NBA je najtežje najti igralca, ki lahko spremeni usodo franšize. Mavericksi so takšnega igralca imeli v Dončiću. Zdaj verjamejo, da imajo novega v Flaggu, a vendarle je še princ, kot ga je imenoval Ujiri.

