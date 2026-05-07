Gregor Pavšič

Četrtek, 7. 5. 2026, 6.03

Lexus TZ

Šestsedežni luksuzni SUV iz Japonske bo električni - dolg je več kot pet metrov

Lexus TZ | Foto Lexus

Lexus je razkril svoj luksuzni šestsedežni športni terenec, ki ga v Evropi pričakujemo prihodnje leto.

Pri Lexusu so povečali svojo ponudbo modelov z novim električnim športnim terencem. Dobil je oznako TZ - ta prinaša športni terenec z možnostjo šestih sedežev, ki je dolg 5,1 metra, širok je 1,99 metra in ima dobre tri metre (3.050 mm) medosne razdalje. Masa vozila je 2,6 tone, prostornina prtljažnika pa od 290 do 2.017 litrov.

Električni štirikolesni pogon s 300 kilovati moči

TZ ima pogon, ki je izpeljanka tistega iz obstoječih modelov RZ in ES. Sistemska moč pogona z dvojnim elektromotorjem je 300 kilovatov (dobrih 400 “konjev”), kapaciteta baterije pa znaša 95 kilovatnih ur (kWh). Zasnova je klasična 400-voltna, zato tudi moč polnjenja z enosmernim tokom ne presega 150 kilovatov. TZ ima na drugi strani vgrajen 22-kilovatni polnilec AC, enako pa tudi sistem za toplotno predpripravo baterije. Uradni doseg po WLTP presega 500 kilometrov.

Velik športni terenec nudi kakovostno notranjost s poudarkom na prefinjenih materialih in izdelavi, prav tako tudi na udobju potnikov. Zanimiv je dodatek ogrevanja oziroma hlajenja sedežev tudi za tretjo vrsto. Prek vseh treh vrst se razprostira panoramska streha, sedeža v drugi in tretji vrsti sta torej posamična.

Lexus bo novega TZ v Evropo pripeljal prihodnje leto, ko bodo zanj znane tudi cene. 

