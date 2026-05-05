Kljub noremu rekordu Victorja Wembanyame hladen tuš za San Antonio

V košarkarski ligi NBA se je v noči na torek začel konferenčni polfinale. V vzhodni konferenci sta prvo tekmo odigrala Philadelphia 76ers in New York Knicks, slednji so na domačem parketu upravičili vlogo favorita. Na zahodu pa je v San Antoniu prišlo do presenečenja, saj so Minnesota Timberwolves na prvi tekmi ugnali Spurse. Los Angeles Lakers bodo proti aktualnim prvakom Oklahoma City Thunder serijo začeli v noči na sredo, na treningih je vse bolj aktiven tudi Luka Dončić.

V Teksasu se uvod v polfinale zahoda domačim ostrogam ni posrečil, četudi je francoski zvezdnik Victor Wembanyama dosegel rekord po številu blokad v končnici (12). Tesna zmaga je pripadla gostom v zadnjih minutah. Dvaindvajsetletni Francoz je tekmo končal s trojnim dvojčkom (11 točk, 15 skokov, pet podaj, 12 blokad), a se je mučil z metom (5 od 17 iz igre, 0 od 8 metov za tri točke).

Pri gostih se je le devet dni po poškodbi v ekipo vrnil Anthony Edwards in pokazal odlično predstavo za volkove z 18 točkami, blestel je zlasti v zadnji četrtini. Druga tekma bo v sredo prav tako v Teksasu.

New York še naprej zelo zanesljiv

Na vzhodu pa so kratkohlačniki visoko ugnali goste iz Philadelphie, Jalen Brunson je v prvem polčasu dosegel 27 od svojih 35 točk.

Knicks so postali prva ekipa v zgodovini lige NBA, ki je v končnici tri zaporedne tekme dobila z vsaj 25 točkami razlike. S tem so nadaljevali val, ki se je začel sredi prvega kroga končnice proti Atlanti, saj so iz igre metali 63-odstotno in vodili tudi s 40 točkami razlike.

"Trenutno igramo dobro, vendar to ne pomeni ničesar, če ne najdemo načina, da bi dosegli še tri zmage," je po zmagi trezno menil center kratkohlačnikov Karl-Anthony Towns. "Zato se moramo le držati naloge, ki je pred nami." OG Anunoby je dodal 18 točk, Towns in Mikal Bridges pa sta jih oba dosegla po 17.

Druga tekma konferenčnega polfinala je na sporedu v sredo zvečer, preden se bo dvoboj na štiri zmage preselil v Philadelphio. Zvezdnik gostov Joel Embiid je že zaprosil navijače 76ers, naj ne prodajajo svojih vstopnic newyorškim navijačem. Vendar košarkarji Philadelphie svojim navijačem tokrat niso dali veliko razlogov, da bi jih ti želeli obdržati.

Paul George je za Philadelphio dosegel 17 točk. Embiid je zadel le tri od 11 metov za svojih 14 točk, Tyrese Maxey pa je zbral 13 točk.

Luka Dončić med treningom

Luka letting them fly

Lakersi v noči na sredo, a še brez Dončića

Košarkarji Los Angeles Lakersov bodo v noči na sredo začeli boje v konferenčnem polfinalu proti branilcem naslova iz moštva Oklahoma City Thunder.

Kdaj bi se lahko vrnil Luka Dončić za zdaj še ni znano. Ljubljančan že opravlja lažje treninge, a ti še niso tako intenzivni. Nekateri poročajo, da bi se Dončić lahko vrnil na četrti tekmi serije z OKC, ji bo na sporedu 11. maja. Drugi menijo, da bo čas njegovega okrevanja daljši. Na parketu je vedno več, a še vedno ne trenira na polno. Po zadnjih posnetkih sodeč je naš košarkar na treningu le metal na koš.

Liga NBA, končnica, 4. maj:

Pari prvega kroga končnice: Zahod:



Oklahoma City Thunder (1) – Phoenix Suns (8) /4:0/

Los Angeles Lakers (4) – Houston Rockets (5) /4:2/

San Antonio Spurs (2) – Portland Trail Blazers (7) /4:1/

Denver Nuggets (3) – Minnesota Timberwolves (6) /2:4/ Vzhod:



Detroit Pistons (1) – Orlando Magic (8) /4:3/

Cleveland Cavaliers (4) – Toronto Raptors (5) /4:3/

Boston Celtics (2) – Philadelphia 76ers (7) /3:4/

New York Knicks (3) – Atlanta Hawks (6) /4:2/ Pari drugega kroga končnice: Zahod: San Antonio Spurs (2) – Minnesota Timberwolves (6) /0:1/

Oklahoma City Thunder (1) – Los Angeles Lakers (4) /0:0/ Vzhod: New York Knicks (3) – Philadelphia 76ers (7) /1:0/

Detroit Pistons (1) – Cleveland Cavaliers (4) /0:0/ / / – izid v zmagah; igrajo na štiri zmage po sistemu 2–2–1–1–1

