Gregor Pavšič

GHD Planina 2026

Italijan Federico Liber junak gorske dirke Planina - povprečje 128 km/h

GHD Planina | Foto Uroš Modlic

Foto: Uroš Modlic

Prvo ime GHD Planina je Federico Liber (nova proto NP01). Njegov najboljši čas je bil 1:45,101 - povprečna hitrost 128 kilometrov na uro. Liber je imel v nedeljo 12 sekund prednosti pred najhitrejšim Slovencem Vladimirjem Stankovičem (wolf GB08 thunder).

Slovensko državno prvenstvo je letos v znamenju Milana Bubniča (lancia delta), ki je v Planini dvakrat zmagal in bil skupno za Liberjem in Stankovičem tretji. V nedeljo njegova prednost 3,2 sekunde pred Matevžem Čudnom (porsche GT3 cup) in 5,9 sekunde pred Anžetom Dovjakom (hyundai i30 TCR).

  • Razred 1: Milan Bubnič (lancia delta) s prednostjo 21 sekund pred Jankom Medvedom (subaru impreza)
  • Razred 2: Matevž Čuden (porsche GT3 cup) je upravičil vlogo favorita in zmagal s prednostjo 2,7 sekunde pred Anžetom Dovjakom (hyundai i30 TCR). 
  • Razred 3: zmaga za Gregorja Vouka (subaru impreza) pred Fahrudinom Dolićem (peugeot 308 TCR), razlika je bila 1,7 sekunde.
  • Razred 4: Boštjan Baša (renault clio) je včeraj zmagal za 73 tisočink sekunde, danes pa 2,3 sekunde prednosti pred Primožem Kavškom (citroen saxo). 
  • Razred 5a: brez nastopa je po včerajšnji tehnični okvari ostal Alojz Udovč, tako da tudi danes zmaga za Marka Grlja (BMW 130i). Grlj je imel 7,2 sekune prednosti pred Matijo Brunskoletom (renault clio cup).
  • Razred 5b: Erik Maglica (škoda fabia) je ponovil zmago pred Mašo Eržen (peugeot 306) in Majo Šketelj (peugeot 206). Obe dekleti je ločilo le pol sekunde. 
  • Starodobniki: Domen Popek (fiat X1/9 dallara) je bil neulovljiv tako v soboto kot v nedeljo. Na drugi dirki s prednostjo 10,4 sekunde pred Boštjanom Urbančičem (fiat 128 coupe). Tretji Matjaž Korošec (BMW 325i).   

  • Rekord proge: 1:45,101 - Federico Liber (nova proto NP01)
  • Slovenski rekord: 1:57,259 - Vladimir Stankovič (wolf GB08 thunder)
  • Rekord kategorija avtomobilov: 1:59,043 - Milan Bubnič (lancia delta)
  • Najhitrejše dekle: 2:15,607 - Sanja Smrdelj (yugo integrale)


Državno prvenstvo Slovenije - rezultati nedeljske dirke GHD Planina

  • 1. Milan Bubnič (lancia delta) 3:59,302; 2. Matevž Čuden (porsche GT3 cup) + 3,241; 3. Anže Dovjak (hyundai i30 TCR) + 5,969; 4. Janko Medved (subaru impreza) + 21,575; 5. Gregor Vouk (subaru impreza) + 26,557; 6. Bogdan Černač (yugo proto) + 26,861; 7. Boštjan Baša (renault clio) + 27,813; 8. Fahrudin Dolić (peugeot 308 TCR) + 28,295; 9. Primož Kavšek (citroen saxo) + 30,197: 10. Nejc Novak (citroen C3 rally2) + 31.568; 11. Sanja Smrdelj (yugo integrale) + 33,881; 12. Christian Jurak (BMW M3) + 35,320; 13. Mark Grlj (BMW 130i) + 40,451; 14. Davor Ivič (nissan 200SX) + 44,694; 15. Erik Maglica (škoda fabia) + 45,286; 16. Matija Brunskole (renault clio cup) + 47,726; 17. Maša Eržen (peugeot 306) + 48,628; 18. Maja Šketelj (peugeot 206) + 49,132; 19. Tadej Štokelj (renault clio cup) + 49,608; 20. Domen Popek (fiat X1/9 dallara) + 52,516; … uvrščenih 40 tekmovalcev 
