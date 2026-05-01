Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

M. P.

Petek,
1. 5. 2026,
10.45

13 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
Minnesota Timberwolves Oklahoma City Thunder Denver Nuggets Nikola Jokić Liga NBA

Petek, 1. 5. 2026, 10.45

13 minut

Nikola Jokić po zadnji tekmi sezone

Nikola Jokić: Če bi bili v Srbiji, bi bili vsi odpuščeni

Avtor:
M. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Nikola Jokić Denver Nuggets Minnesota Timberwolves | Proti odličnemu obrambnemu igralci Rudyju Gobertu Nikoli Jokiću res ni bilo lahko. | Foto Reuters

Proti odličnemu obrambnemu igralci Rudyju Gobertu Nikoli Jokiću res ni bilo lahko.

Pred tremi leti so bili prvaki lige NBA, letos pa so izpadli že v prvem krogu končnice. Denver Nuggets. Nikola Jokić je del krivde prevzel nase. Drugo sezono zapored so naredili korak nazaj, pravi, da so daleč od drugega naslova prvaka. Ko so ga vprašali, kaj bo treba spremeniti, je odgovoril: "To ni moja odločitev. Če bi bili v Srbiji, bi bili vsi odpuščeni." Kljub razočaranju pa zaupanja v klub ni izgubil. "Še vedno hočem biti za vedno Nugget."

Denver je bil pred tremi leti prvak lige NBA. | Foto: AP / Guliverimage Denver je bil pred tremi leti prvak lige NBA. Foto: AP / Guliverimage Nikola Jokić je v NBA prišel v sezoni 2015/2016, že tri leta pozneje pa so Denver Nuggets postali ena najboljših ekip v ligi. S trikratnim najbolj koristnim košarkarjem rednega dela lige (MVP) so bili Nuggetsi leta 2023 tudi prvaki. Takrat si je šampionski prstan nadel tudi Vlatko Čančar. Osemkrat zapored so se uvrstili v končnico in se kar šestkrat prebili prek prvega kroga. Letos jim to z Jokićem drugič ni uspelo. S 4:2 v zmagah so jih izločili Minnesota Timberwolves, ki so odločilno šesto tekmo v noči na prvi maj dobili s 110:98. "Tega te nihče ne nauči. Gre za željo. Gre za srce. In tako smo premagali ta visok izziv," je napredovanje prek Denverja slikovito opisal Rudy Gobert, ki je bil blizu trojnemu dvojčku (10 točk, 13 skokov in osem asistenc). Minnesota je bila namreč šesti nosilec, v rednem delu je dobila pet tekem manj od Denverja. 

"V vsem so bili enostavno boljši"

Nikola Jokić je dal na zadnji tekmi 28 točk, Rudy Gobert je bil blizu trojnemu dvojčku. | Foto: Guliverimage Nikola Jokić je dal na zadnji tekmi 28 točk, Rudy Gobert je bil blizu trojnemu dvojčku. Foto: Guliverimage "Bili so bolj agresivni, zelo dobro so skakali. Nisem našel odprtih soigralcev. Ni bilo dobro postavljenih blokad, nisem prišel do meta. V vsem so bili enostavno boljši. Borili smo se, a nismo bili dovolj dobri," pa je vidno razočaran po porazu na zadnji tekmi sezone razlagal srbski košarkar. Minnesota je imela kar 50 skokov, od tega 19 v napadu. Timberwolvesi so Nuggetse izločili že pred dvema letoma, a takrat v konferenčnem polfinalu. Lani pa je Denver v drugem krogu izpadel proti poznejšemu prvaku Oklahoma City Thunderju.

Kot vsi najboljši košarkarji v ligi je tudi Jokić prevzel večji del krivde za izpad v prvem krogu nase. "Veliko. Moram igrati bolje. Od tretje tekme sem bil v boljšem ritmu, a moram igrati še bolje." Na zadnji tekmi njegova statistika sicer ni bila slaba: 28 točk, devet skokov in 10 asistenc. Imel pa je štiri izgubljene žoge. Skupaj so izgubili kar 13 žog. 

"Izgubili smo v prvem krogu, torej smo zelo daleč"

Razočarani Nikola Jokić. | Foto: Guliverimage Razočarani Nikola Jokić. Foto: Guliverimage Denver je šampionsko ekipo zgradil okoli Jokića, pod njo pa se je podpisal trener Michael Malone. Že v prejšnji sezoni niso bili več tako dominantni in Malone se je moral posloviti. Ekipo zdaj vodi David Adelman. Ciljajo na drugi naslov prvaka v klubski zgodovini, a očitno mu s to ekipo niso prav blizu. "Izgubili smo v prvem krogu, torej smo zelo daleč," je bil neposreden srbski košarkar. Ko so ga vprašali, kaj bo treba spremeniti, pa je odgovoril: "To ni moja odločitev. Če bi bili v Srbiji, bi bili vsi odpuščeni. Vsekakor." Odgovor z zelo kislim nasmehom. Dejal pa je, da Adelman ni kriv, če niso zadevali in niso dobro skakali. "Razočaran sem. Kako zelo?" Ob dodatnih vprašanjih novinarjev so bili njegovi odgovori vse krajši. Tako razočaran je bil. Če ne bi imeli toliko težav s poškodbami, bi bili konkurenčni za lovoriko? "Ne vem. Oklahoma ima toliko dobrih igralcev in dominira v ligi. Ne maram teh 'če' situacij."

Nikola Jokić celotno kariero v NBA igra za Denver. Veljavno pogodbo ima še za naslednjo sezono, za sezono 2027/2028 pa je odločitev njegova, ali jo sprejme. "Še vedno hočem biti za vedno Nugget." Bo torej sprejel podaljšanje, ko mu ga Denver ponudi, so ga še vprašali. Odgovor je bil enak prejšnjemu. "Še vedno hočem biti za vedno Nugget." Želje slovenskih ljubiteljev košarke, da bi odšel k Los Angeles Lakersom, se očitno ne bodo izpolnile.
Minnesota Timberwolves Oklahoma City Thunder Denver Nuggets Nikola Jokić Liga NBA Liga NBA
Nakupi do 24 obrokov

Modri Fon maja

Paketi NEO

