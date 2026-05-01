Knicks v drugi krog z zmago za kr 51 točk, Jokić končal sezono

Po Oklahomi in San Antoniu sta se v drugi krog končnice lige NBA prebila še New York in Minnesota. Knicks so na šesti tekmi prvega kroga Atlanto nadigrali za kar 51 točk (140:89) in napredovali s 4:2 v zmagah. Timberwolves pa so za napredovanje s 4:2 Denver premagali s 110:98. Nikola Jokić se je od sezone poslovil z 28 točkami. Philadelphia je serijo z Bostonom izenačila na 3:3, saj je v noči na petek zmagala s 106:93.

Nikola Jokić Foto: Reuters Denver Nuggets so imeli v rednem delu sezone pet zmag več od Minnesote Timberwolves, a so vseeno izpadli proti njim z 2:4 v zmagah. Na odločilni šesti tekmi so imeli kar pet zelo razpoloženih košarkarjev. Jaden McDaniels je dal 32 točk in imel še 10 skokov, Rudy Gobert je bil blizu trojnemu dvojčku (10 točk, 13 skokov in osem asistenc), Terrence Shannom je dal 24 točk, Julius Randle pa 18. Dvomesten je bil še rezervist Naz Reid (15 točk in sedem skokov). Sezone je tako konec za trikratnega MVP-ja lige Nikole Jokića, ki je dal na zadnji tekmi 28 točk in imel devet skokov in 10 asistenc. Med razlogi za poraz Denverja je slab met drugega zvezdnika ekipa Jamala Murrayja, ki je iz igre metal 4/17 in tako dal le 12 točk.

Lakers naslednjo tekmo igrajo v noči na soboto

Luka Dončić in Austin Reaves Foto: Guliverimage Jezerniki so odlično vstopili v končnico lige NBA. Čeprav niso mogli računati na najboljšega strelca – tako Luka Dončić kot Austin Reaves sta izpustila uvodne štiri tekme, na peti pa je manjkal le še 27-letni Ljubljančan – so proti Raketam iz Teksasa povedli s 3:0. Priigrali so si številne zaključne žogice, nato pa dve zapravili. Houston je našel način, kako se lotiti oslabljene zasedbe Lakersov. Navijači Jezernikov bi si v teh trenutkih, ko se ekipi že pripravljata na šesti spopad v seriji, ta bo odigran v noči na soboto v Houstonu, vsekakor želeli v svoji ekipi tudi zdravega Luko Dončića.

Proti koncu rednega dela se je poigraval z obrambo Raket in jim polnil koš, nato pa ga je poškodba stegenske mišice v najbolj neprimernem trenutku, v začetku meseca, oddaljila od parketa. Zdaj poteka že četrti teden zdravljenja, za razliko od Austina Reavesa, ki je že odpravil težave in se vrnil na parket, a je dolgotrajen izostanek terjal svoj davek ob prvem nastopu (met iz igre 4/16 in manj suverena igra v obrambi), pa bo očitno moralo preteči še nekaj časa, da se bo lahko pridružil soigralcem v dresu.

Austin Reaves je odigral prvo tekmo končnice v tej sezoni in proti Raketam dosegel 22 točk. Več kot polovico točk je dosegel s črte prostih metov. Foto: Guliverimage Po zadnjih neformalnih informacijah bi se lahko vrnil na parket šele med serijo konferenčnega polfinala, v katerem čaka zmagovalca spopada Lakers – Rockets prvak OKC. Zato na drugi strani velike luže ne manjka privržencev, ki menijo, da takšna poraza, kot so si ju v zadnjih dneh privoščili Jezerniki, prinašata po svoje tudi korist, saj bi lahko Dončić – do tja pa se bo seveda treba prebiti – pridobil še nekaj dni za skrben končni postopek okrevanja in se nato vrnil na parket bolje pripravljen kot sicer, če bi moral hiteti. To je namreč v modernem svetu športnih gladiatorjev vedno tvegano, saj prinaša skrb, da bi še ne povsem zaceljena poškodba povzročila dodatne težave.

Najboljšega strelca pa pogreša tudi Houston. Shams Charania sporoča, da bo Kevin Durant preskočil tudi šesto tekmo. Rakete imajo z njim v tej seriji proti Lakersom razmerje 2-2, edino tekmo, na kateri je Durant nastopil, pa so izgubile. Enako sicer velja tudi za Jezernike in povratnika Reavesa.

Liga NBA, končnica, 30. april: