Sobota, 2. 5. 2026, 21.17
1 ura, 26 minut
Liga NBA, 2. maj
Velike skrbi za Boston, obeta se nor večer v ligi NBA
V zahodni konferenci lige NBA je odločeno vse, kar se tiče prvega kroga končnice. V vzhodni konferenci bodo kar o treh potnikih v konferenčni polfinale odločile napete sedme tekme. Razplet dveh serij bo znan v noči na ponedeljek. Boston Celticsi bodo na domačem parketu poskušali preskočiti Philadelphio in Joela Embiida, pod vprašajem je nastop Jaysona Tatuma. Prvi nosilci vzhoda Detroit Pistonsi medtem rešujejo svojo čast proti Orlandu.
- Liga NBA, 1. maj
Liga NBA, končnica, 2. maj:
Pari končnice:
Zahod:
Oklahoma City Thunder (1) – Phoenix Suns (8) /4:0/
Los Angeles Lakers (4) – Houston Rockets (5) /4:2/
San Antonio Spurs (2) – Portland Trail Blazers (7) /4:1/
Denver Nuggets (3) – Minnesota Timberwolves (6) /2:4/
Vzhod:
Detroit Pistons (1) – Orlando Magic (8) /3:3/
Cleveland Cavaliers (4) – Toronto Raptors (5) /3:3/
Boston Celtics (2) – Philadelphia 76ers (7) /3:3/
New York Knicks (3) – Atlanta Hawks (6) /4:2/
/ / – izid v zmagah; igrajo na štiri zmage po sistemu 2–2–1–1–1