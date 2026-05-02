Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Ž. L.

Sobota,
2. 5. 2026,
21.17

Osveženo pred

1 ura, 26 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Natisni članek
Luka Dončić Luka Dončić Orlando Magic Detroit Pistons Philadelphia 76ers Boston Celtics Los Angeles Lakers NBA

Sobota, 2. 5. 2026, 21.17

1 ura, 26 minut

Liga NBA, 2. maj

Velike skrbi za Boston, obeta se nor večer v ligi NBA

Avtor:
Ž. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
Boston Celtics, Jayson Tatum | Nocoj bosta v ligi NBA na sporedu dve odločilni tekmi prvega kroga končnice.

Nocoj bosta v ligi NBA na sporedu dve odločilni tekmi prvega kroga končnice.

V zahodni konferenci lige NBA je odločeno vse, kar se tiče prvega kroga končnice. V vzhodni konferenci bodo kar o treh potnikih v konferenčni polfinale odločile napete sedme tekme. Razplet dveh serij bo znan v noči na ponedeljek. Boston Celticsi bodo na domačem parketu poskušali preskočiti Philadelphio in Joela Embiida, pod vprašajem je nastop Jaysona Tatuma. Prvi nosilci vzhoda Detroit Pistonsi medtem rešujejo svojo čast proti Orlandu.

  • Liga NBA, 1. maj

Liga NBA, končnica, 2. maj:

Pari končnice:

Zahod:

Oklahoma City Thunder (1) – Phoenix Suns (8) /4:0/
Los Angeles Lakers (4) – Houston Rockets (5) /4:2/
San Antonio Spurs (2) – Portland Trail Blazers (7) /4:1/
Denver Nuggets (3) – Minnesota Timberwolves (6) /2:4/

Vzhod:

Detroit Pistons (1) – Orlando Magic (8) /3:3/
Cleveland Cavaliers (4) – Toronto Raptors (5) /3:3/
Boston Celtics (2) – Philadelphia 76ers (7) /3:3/
New York Knicks (3) – Atlanta Hawks (6) /4:2/

/ / – izid v zmagah; igrajo na štiri zmage po sistemu 2–2–1–1–1

LeBron James Los Angeles Lakers
Sportal "Rekel sem mu: Nor si! Stvari, ki jih dela, niso običajne."
Luka Dončić Luka Dončić Orlando Magic Detroit Pistons Philadelphia 76ers Boston Celtics Los Angeles Lakers NBA
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.