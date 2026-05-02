"Igrali smo res izjemno timsko košarko, še posebej v obrambi," je po četrti zmagi Los Angeles Lakersov nad Houston Rockets poudaril trener JJ Redick, a obenem pohvalil LeBrona Jamesa. "Lahko se prerekamo, kdo je najboljši vseh časov, a je eden najboljših, če ne najboljši. In to znova dokazuje." Napredovali so v drugi krog, kjer jih čaka favorizirana Oklahoma City Thunder, ki je že pred dnevi s 4:0 izločila Phoenix Sunse.

JJ Redick je po zmagi govoril o timski igri in LeBronu Jamesu, ki je soigralcem izjemen vzor. Foto: Reuters Los Angeles Lakers so, čeprav so še naprej brez Luke Dončića, z izvrstno obrambo še četrtič premagali Houston Rockets in se uvrstili v drugi krog letošnje končnice lige NBA, kjer pa jih čaka precej višja ovira, aktualni prvak Oklahoma City Thunder, za katerega je še Nikola Jokić dejal, da je razred boljši od vseh v ekipi. Na šesti tekmi serije je Los Angeles zmagal z 98:78. Tako malo točk v tej sezoni Houston še ni dal. "Da smo dobili serijo, je za nas velika stvar, saj so nas pred nekaj tedni vsi odpisali. To pove veliko o karakterju naše ekipe," je po veliki zmagi v Houstonu poudaril trener Lakersov JJ Redick. Razliko so naredili že v prvem polčasu, ko so naredili delni izid 27:3 in na glavni odmor odšli s prednostjo 18 točk. "Igrali smo res izjemno timsko košarko, še posebej v obrambi."

"Da smo zmagali, smo morali paziti na žogo, dobro skakati in biti zelo agresivni, da smo jim otežili mete. Mislim, da smo imeli dober načrt za igro v obrambi in smo ga tudi do pike uresničili," je črto pod tekmo potegnil LeBron James (28 točk, osem asistenc, sedem skokov). Veteran v vrstah Los Angelesa je pokazal, zakaj je štirikratni prvak lige. "Celotni ekipi je vzor, kako se pristopi k tekmi in bil je tudi danes. Soigralci so mu sledili," ga je pohvalil trener. "Zame ima najboljšo kariero med vsemi v zgodovini. Lahko se prerekamo, kdo je najboljši vseh časov, a je eden najboljših, če ne celo najboljši. In to znova dokazuje." Pri 41 letih seveda ni več atletski kot nekoč, a borbenosti in želje pa nima nič manj. Nekaj lažje je bilo Lakersom v tej seriji, ker nasprotnik ni imel svojega veterana. Kevin Durant je odigral samo eno tekmo. Na zadnji tekmi je bil jeziček na tehtnici tudi Rui Hachimura, ki je dosegel 21 točk, od tega 15 izza črte za tri točke. "Želel bi, da bi ljudje razumeli, koliko ljudi vloži dušo in srce, da se zmaga košarkarska tekma," je še poudaril Reddick in pri tem ni mislil le na igralce, temveč tudi na celoten štab.

Austin Reaves o LeBronu Jamesu: "Šel sem do njega in mu rekel: Nor si! Stvari, ki jih dela, niso običajne. Še posebej na njegova leta. V ligi je že 23 let. Navdušen sem, kako obvladuje tekmo. Mislim, da tega ni mogoče opisati. Vesel sem, da mi ni treba igrati proti njemu."

Luka Dončić še ne more pomagati soigralcem. Foto: Reuters Še naprej ni jasno, kdaj se bo na parket vrnil Luka Dončić. Nenazadnje niti še ni treniral pet na pet. Mesec dni mineva, odkar si je poškodoval zadnjo stegensko mišico. Se je pa v prvo peterko vrnil Austin Reaves (15 točk), a tekmo končal pet minut pred koncem. Ko ga je za roko močno potegnil Amen Thompson, je padel po tleh, se udaril v koleno in v bolečinah zapustil parket. Za zdaj ni informacij, da bi bilo z njim kaj narobe. Na novinarski konferenci po tekmi ne Reavesu ne Redicku na to temo niti niso zastavili vprašanja. Je pa trener priznal, da je liga NBA taka, da imaš ob poškodbah ali nizih porazov lahko dvome, a da sam vseeno raje gleda na izzive pozitivno. "Sam sem tudi po poškodbi Luke in Austina verjel, da lahko sestavimo dobro ekipo in dobimo prvi krog. Zdaj se moramo pa soočiti s svetovnimi prvaki in biti tudi v tej seriji konkurenčni."

