Sredi druge četrtine uvodne tekme konferenčnega polfinala med Oklahoma City Thunderjem in Los Angeles Lakersi je tako košarkarjem kot gledalcem zastal dih ob poškodbi Jarreda Vanderbilta, ki je poskušal preprečiti zabijanje Cheta Holmgrena, a si pri tem izpahnil desni mezinec in v hudih bolečinah zapustil igrišče. Člani Oklahome so ob prizoru pogledali stan, v kalifornijskem taboru pa so dejali, da so ob krikih sicer trdoživega soigralca takoj vedeli, da je nekaj hudo narobe.

Drugi krog končnice med branilcem naslova Oklahoma City Thunderjem in Los Angeles Lakersi, ki še naprej ne morejo računati na slovenskega zvezdnika Luko Dončića, se je začel z zmago Oklahome s 108:90. Kalifornijsko moštvo pa ni izgubilo le srečanja, pač pa tudi Jarreda Vanderbilta, ki je zaradi nenavadne poškodbe obračun končal predčasno že v drugi četrtini.

Better view of the Jared Vanderbilt injury



Likely right 5th digit (pinky) dislocation/and or fracture — Dr. Evan Jeffries, DPT (@GameInjuryDoc) May 6, 2026

Vanderbilt je poskušal preprečiti zabijanje Cheta Holmgrena, zamahnil je od zadaj proti Holmgrenu, pri tem pa z mezincem desne roke močno udaril ob tablo. Takoj je bilo jasno, da si je poškodoval roko. Sprva se je na tleh v krikih zvijal od bolečine, ko je prejel prvo pomoč ob klopi Oklahome, pa so se nekateri košarkarji ob pogledu na njegovo roko hitro obrnili stran.

Odziv klopi Oklahome ob pogledu na poškodbo:

The Thunder's reaction to Jarred Vanderbilt's hand injury — Bleacher Report (@BleacherReport) May 6, 2026

Po poročanju ESPN je Vanderbilt po tekmi potreboval šive, saj je kost v izpahnjenem mezincu predrla kožo. "Moral sem preveriti, kako je z njim, ker je bilo videti res slabo. Glasno je kričal, videlo se je, da se je resno poškodoval. Žal nam je, da se je to zgodilo. Gre za nenavadno poškodbo. Razočaran je, da se mu je to zgodilo," so povzeli besede glavnega trenerja J. J. Redicka, ki je hitro preveril stanje svojega varovanca.

Da ga je moralo zares močno boleti, je po porazu dejal s 27 točkami prvi strelec Lakersov LeBron James. "Je zelo trdoživ. Če je Vando tako trpel, je nekaj res narobe. Bedno."

Vanderbilt med tekmo ni zapustil dvorane, da bi odšel na nadaljnje zdravniške preglede, je pa imel v slačilnici po tekmi okoli prsta ovit povoj.

Redick je po porazu izpostavil številne napake: "Ko igraš proti prvaku, prav veliko prostora za napake ne more biti. Škodovale so nam prav te. Moramo jih zmanjšati. Predvsem pa bo treba zadeti več košev in biti boljši pri izvedbi. Pozornost moramo usmeriti v podrobnosti. Vem, da bomo stvari popravili in zaigrali bolje."

Lakersi bodo naslednjo tekmo proti Oklahomi odigrali v noči na petek ob 3.30 po slovenskem času.

