Utrujen in razočaran: zakaj Remco Evenepoel pred Tourom ne bo več dirkal

Medtem ko je Jonas Vingegaard z zmago končal Dirko po Italiji, Tadej Pogačar in Paul Seixas pa se pripravljata na Dirko po Švici oziroma Tour Auvergne - Rhône-Alpes (nekdanji kriterij po Dofineji), bo Remco Evenepoel obdobje pred začetkom Dirke po Franciji preživel brez dirk. V njegovi ekipi Red Bull - BORA - hansgrohe so se po naporni pomladi odločili za drugačen pristop. Belgijec bo brez tekmovalnega ritma kar 68 dni!

Od njegovega zadnjega nastopa na spomeniku Liege–Bastogne–Liege do starta Dirke po Franciji bo minilo kar 68 dni, kar je za kolesarja, ki želi osvojiti rumeno majico, zelo nenavadna odločitev. A v ekipi Red Bull - BORA - hansgrohe verjamejo, da je prav to najboljši način, da bo na Touru konkurenčen v boju za skupno zmago.

Po besedah njegovega športnega direktorja Klaasa Lodewycka je bil Evenepoel po spomladanskem delu sezone fizično in psihično izčrpan. Še posebej ga je prizadel razplet dirke Liege–Bastogne–Liege, kjer sta se mu Tadej Pogačar in Paul Seixas odpeljala iz vidnega polja, Belgijec pa je v cilj pripeljal kot tretji, skoraj dve minuti za zmagovalcem.

"Ta dolg tekmovalni blok je pustil posledice. 25 tekmovalnih dni samo po sebi ni ekstremno veliko, pomemben je bil predvsem način, kako je Remco dirkal. Ves čas je bil na zelo visoki ravni," je za Het Laatste Nieuws pojasnil Lodewyck.

Foto: Ana Kovač

Pomlad, ki je pustila posledice

Evenepoel je sezono začel zelo ambiciozno. Že januarja in februarja, ko se je večina najboljših šele pripravljala na sezono, je nanizal šest zmag, nato pa na Dirki po ZAE in Dirki po Kataloniji ni povsem prepričal. Predvsem na vzponih so se znova pokazale njegove šibke točke.

Na Dirki po Flandriji, Amstel Gold Race in Liege–Bastogne–Liege je sicer stal na stopničkah, a cena je bila visoka. Po Lodewyckovih besedah se je že po zmagi na Amstlu videlo, da si želi nekoliko zadihati. "V tednu po zmagi na Amstel Gold Race je bilo že mogoče opaziti, da se poskuša nekoliko spočiti in si vzeti stvari malo lažje. Mentalna ostrina je bila še vedno prisotna, a jo je začela prekrivati naraščajoča fizična utrujenost," je dejal športni direktor ekipe Red Bull - BORA - hansgrohe.

Zato so v ekipi ocenili, da bi bil nastop na kriteriju po Dofineji oziroma po novem Tour Auvergne - Rhône-Alpes preveliko tveganje. Boj s Pogačarjem, Seixasom, Isaacom del Torom, Juanom Ayusom in drugimi favoriti bo moral počakati do Toura.

"Remco je tretje mesto v Liegeu rešil predvsem z vztrajnostjo in trmo. Kapo dol. Prav lahko bi se zgodilo, da bi popustil in ostal brez vsega," je poudaril Lodewyck.

Foto: Ana Kovač

"Dofineja" bi več vzela kot dala

V ekipi Rdečih bikov so se po analizi odločili, da je za Evenepoela bolje, če se do Toura povsem umakne z dirk. Po njihovem mnenju bi mu priprava na Tour Auvergne - Rhône-Alpes, ki ga je sprva imel v načrtu, in nato večdnevna regeneracija po izjemno zahtevni dirki vzeli preveč energije.

"Remco si je prihranil skrb, ali bo pravočasno pripravljen za Dofinejo, in tudi štiri ali pet dni regeneracije po dirki, ki bi jih po tako zahtevni preizkušnji nujno potreboval. Namesto tega ima zdaj luksuz, da lahko v miru nadaljuje priprave na Tour in ohrani potrebno fizično in mentalno svežino," je pojasnil Lodewyck.

Drugačen pristop tudi pri višinskih pripravah

Evenepoel je zadnji del priprav, tako kot Pogačar in številni tekmeci, opravljal v Sierri Nevadi, nato pa se vrača v svojo bazo v Calpeju. Konec junija ga čaka še zadnji pripravljalni blok, a tudi ta ne bo povsem klasičen.

Red Bull - BORA - hansgrohe se namreč ni odločil za običajne višinske priprave v krajih, kot sta Tignes ali Isola 2000, temveč za pripravljalni tabor na nižji nadmorski višini v Haute-Savoie. Razlog je praktičen: ekipa želi treninge čim bolje povezati z ogledi ključnih tras Toura.

"Videti moramo, katere oglede tras lahko uskladimo z Remcovim treningom. Njegova forma je zdaj najpomembnejša. Če bo ta dobra, lahko običajno naredimo veliko," je prepričan Lodewyck.

Dirka po Franciji se bo 4. julija začela z ekipnim kronometrom v Barceloni in končala 26. julija v Parizu.

Preberite še: