Krka redni del končala z zmago na derbiju, visoka zmaga Triglavanov, ki jih čaka Ilirija

Košarkarji vodilne Krke so v 27. krogu lige OTP banka gostili drugouvrščeno Ilirijo in jo premagali s 83:68, kar je bila 26. zmaga. Člani ECE Triglava, ki se bodo v četrtfinalu merili z Ilirijo, so premagali Šentjur z 82:58. Krka bo svojega tekmeca dobila v ponedeljek.

Krka je šesto sezono zapored končala redni del državnega prvenstva na prvem mestu. Ob tem je imela letos daleč najboljši odstotek zmag, saj je v 27 nastopih izgubila le enkrat. Krka je prejšnje tri sezone končala z izkupičkom 22-5, v tej pa je edini poraz doživela sredi decembra, ko jo je v Marofu presenetil Kansai Helios.

S petim porazom v tej sezoni proti Krki v ligi OTP banka in regionalnem tekmovanju Aba je Perspektiva Ilirija tako kot lani zasedla drugo mesto v rednem delu, z izkupičkom 21-6 pa je za zmago zaostala za lanskim dosežkom.

Krka bo morala na svojega tekmeca v četrtfinalu (šestouvrščeno ekipo) počakati do ponedeljka zvečer, ko bo končan zadnji krog, Perspektiva Ilirija pa bo v seriji na dve zmagi igrala z ECE Triglavom. Novomeščani bodo prvo tekmo igrali v četrtek, 7. maja, Ljubljančani pa dan kasneje.

Krka je dve od zadnjih petih tekem z Ilirijo dobila z dvomestno številko, sredi decembra lani in danes, ko je tekmeca zlomila s šestimi trojkami v tretji četrtini (70:53).

Skupno so gostitelji zadeli 15 trojk ob 45-odstotnem metu, sedem od desetih igralcev, ki se je pri Krki vpisalo med strelce, pa je zadelo vsaj en met za tri točke. Izstopal je Niko Bačvić s 4:5 pri metu z razdalje in 17 točkami.

Triglav ugnal Šentjur

ECE Triglav je redni del lige OTP banka končal z 12. zmago in zasedel peto mesto, ki mu v četrtfinalu prinaša serijo na dve zmagi s Perspektivo Ilirijo. Prva tekma bo v petek, 8. maja, v Ljubljani.

Šentjur je prvič v tej sezoni izgubil proti ekipi iz Kranja in končal tekmovanje izven mest, ki vodijo v končnico. V igri za zadnji dve vozovnici tako ostajajo le še Rogaška, Laško in Hopsi.

Šentjurčani so imeli pred zadnjo tekmo še teoretične možnosti za podaljšanje sezone, a je bilo že po prvih 20 minutah jasno, da niso dovolj močni za zasedbo trenerja Danijela Radosavljević.

Domači so imeli niz razpoloženih igralcev, Jošt Flerin je bil prvi strelec tekme s 17 točkami (8 podaj), 16 točk sta dodala Črt Čabrilo (5 skokov) in Anej Orel (8 skokov), medtem ko je pri gostih le Nejc Zajko izstopal iz sivega povprečja (14 točk, trojke 3:5).

Liga OTP banka, 27. krog: Nedelja, 3. maj

ECE Triglav : Šentjur 82:58 (20:17, 42:30, 62:43)

Krka : Perspektiva Ilirija 83:68 (20:9, 38:33, 70:53) Ponedeljek, 4. maj

Hopsi Polzela - Podčetrtek

Zlatorog Laško - Rogaška

Kansai Helios Domžale - GGD Šenčur

Lestvica:

